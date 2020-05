JAL Mainline 18 – 31MAY20 domestic operations as of 13MAY20

JAL this week extended service domestic reductions to the end of May 2020. Between 18MAY20 and 31MAY20, planned JAL Mainline (Including J-Air) and Hokkaido Air Commuter’s operation as follows.



Fukuoka – Matsuyama 1 daily E170

Fukuoka – Miyazaki 2 daily E170

Fukuoka – Sendai 1 daily E190

Hakodate – Okushiri 1 daily Saab 340

Kagoshima – Amami-Oshima 1 daily E170/190 (2 daily 20MAY20 – 22MAY20, 25MAY20)

Kagoshima – Tokunoshima 2 weekly E170

Osaka Itami – Akita 1 daily E190

Osaka Itami – Amami-Oshima 1 daily E170/190

Osaka Itami – Aomori 1 daily E190

Osaka Itami – Fukuoka 8 weekly E170/190

Osaka Itami – Izumo 1 daily E170

Osaka Itami – Kagoshima 2 daily E170/190

Osaka Itami – Nagasaki 1 daily E190

Osaka Itami – Oita 1 daily E170

Osaka Itami – Oki 1 daily E170 (operating 25MAY20 – 29MAY20)

Osaka Itami – Okinawa 1 daily 777

Osaka Itami – Sapporo New Chitose 1 daily E190/737-800

Osaka Itami – Sendai 2 daily E170/190

Sapporo New Chitose – Aomori 2 daily E170

Sapporo New Chitose – Fukuoka 1 daily 737-800

Sapporo New Chitose – Hiroshima 1 daily 737-800

Sapporo New Chitose – Memanbetsu 2 daily E170

Sapporo New Chitose – Nagoya Chubu 1 daily 737-800

Sapporo New Chitose – Sendai 1 daily Embraer E170

Sapporo Okadama – Hakodate 6 daily ATR42/Saab 340

Sapporo Okadama – Kushiro 27 weekly ATR42/Saab 340 (Selected

Sapporo Okadama – Misawa 1 daily Saab 340

Sapporo Okadama – Rishiri 1 daily ATR42/Saab 340

Tokyo Haneda – Aomori 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Asahikawa 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Fukuoka 6 daily 777/787

Tokyo Haneda – Hakodate 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Hiroshima 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Izumo 1 daily E190

Tokyo Haneda – Kagoshima 2 daily E190/737-800

Tokyo Haneda – Komatsu 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Kumamoto 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Kushiro 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Matsuyama 1 daily E190

Tokyo Haneda – Memanbetsu 1 daily E190

Tokyo Haneda – Nagasaki 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Nagoya Chubu 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Obihiro 1 daily 737-800

Tokyo Haneda – Okinawa 5 daily 777/A350

Tokyo Haneda – Osaka Itami 6 daily E190/737-800/767/777

Tokyo Haneda – Sapporo New Chitose 6 daily 777/A350

Tokyo Haneda – Takamatsu 2 daily E190/737-800

Tokyo Haneda – Tokushima 1 daily E190



Following routes cancelled during the period of 18MAY20 – 31MAY20:

Fukuoka – Amami-Oshima

Osaka Itami – Matsuyama

Osaka Itami – Niigata

Sapporo New Chitose – Hanamaki

Tokyo Haneda – Amami-Oshima

Tokyo Haneda – Nanki-Shirahama

Tokyo Haneda – Yamaguchi-Ube