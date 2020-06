Emirates 15-30JUN20 operations as of 05JUN20

Emirates on Thursday (04JUN20) announced the expanded interim schedule for the second half of June 2020, as the airline adds 16 routes from 15JUN20. The airline starting next week will also resume passenger service for Pakistan market, although only departures from Pakistan is available for reservation.

In yesterday’s Airlineroute report, it only highlighted the airline’s operation on 9 routes between 15JUN20 and 30JUN20, as the airline did not open reservation hours at time the post was published. Planned operation remains subject to change, pending on various travel restrictions.

Dubai – Amsterdam eff 17JUN20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Bahrain eff 15JUN20 2 daily 777-300ER

Dubai – Brisbane eff 18JUN20 1 weekly 777-300ER

Dubai – Chicago O’Hare 3 weekly 777-300ER

Dubai – Copenhagen eff 19JUN20 2 weekly 777-300ER

Dubai – Dublin eff 17JUN20 2 weekly 777-300ER

Dubai – Frankfurt eff 15JUN20 Increase from 4 weekly to 1 daily, 777-300ER

Dubai – Hong Kong eff 16JUN20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Islamabad eff 10JUN20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Jakarta eff 18JUN20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Karachi eff 08JUN20 1 daily (2 daily from 15JUN20)

Dubai – Kuala Lumpur eff 17JUN20 2 weekly 777-300ER

Dubai – Lahore eff 08JUN20 5 weekly 777-300ER

Dubai – London Heathrow eff 15JUN20 Increase from 1 to 2 daily. 777-300ER

Dubai – Madrid 3 weekly 777-300ER

Dubai – Manchester eff 17JUN20 2 weekly 777-300ER

Dubai – Melbourne 3 weekly 777-300ER

Dubai – Milan Malpensa 3 weekly 777-300ER

Dubai – New York JFK eff 15JUN20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Paris CDG eff 15JUN20 Increase from 4 weekly to 1 daily, 777-300ER

Dubai – Perth eff 17JUN20 1 weekly 777-300ER

Dubai – Seoul Incheon eff 18JUN20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Singapore eff 17JUN20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Sydney 3 weekly 777-300ER

Dubai – Taipei Taoyuan eff 17JUN20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Toronto 3 weekly 777-300ER

Dubai – Vienna eff 18JUN20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Zurich eff 16JUN20 4 weekly 777-300ER