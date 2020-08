Iberia August 2020 European operations as of 09AUG20

Iberia during the month of August 2020 plans to operate following European network, based on OAG schedules as of 09AUG20. Certain weeks may see frequency variation, while various travel restrictions continue to impact the airline’s operation.



Almeria – Melilla 5 weekly

Barcelona – Badajoz 3 weekly

Barcelona – Leon 2 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Alicante 5 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Asturias 4 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Leon 1 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Melilla 1 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Santiago de Compostela 3 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Valencia 3 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Valladolid 1 weekly

Granada – Melilla 5 weekly

Ibiza – Alicante 4 weekly

Ibiza – Asturias 1 weekly

Ibiza – Leon 1 weekly

Ibiza – Mahon 3 weekly

Ibiza – Malaga 2 weekly

Ibiza – Nice 3 weekly (until 17AUG20)

Ibiza – Palma Mallorca 26-29 weekly

Ibiza – Pamplona 1 weekly

Ibiza – Valencia 12 weekly

Ibiza – Valladolid 1 weekly

Madrid – A Coruna 14 weekly

Madrid – Alicante 7 weekly

Madrid – Almeria 7-11 weekly

Madrid – Asturias 14 weekly

Mahon – Asturias 2 weekly

Madrid – Athens 17 weekly

Madrid – Badajoz 5 weekly

Madrid – Barcelona 21-25 weekly

Madrid – Berlin Tegel 4 weekly

Madrid – Bilbao 14 weekly

Madrid – Bologna 7 weekly

Madrid – Bordeaux 9 weekly

Madrid – Brussels 14 weekly

Madrid – Dublin 2-4 weekly

Madrid – Dubrovnik 5-7 weekly

Madrid – Fuerteventura 18 weekly

Madrid – Geneva 17 weekly

Madrid – Gran Canaria/Las Palmas 31-36 weekly

Madrid – Granada 7 weekly

Madrid – Ibiza 21 weekly

Madrid – Jerez 10-14 weekly

Madrid – Lanzarote 18 weekly

Madrid – Lisbon 13 weekly

Madrid – London Heathrow 18-25 weekly

Madrid – Lyon 10-14 weekly

Madrid – Mahon 22 weekly

Madrid – Malaga 10-15 weekly

Madrid – Manchester eff 19AUG20 2 weekly

Madrid – Marseille 7-10 weekly

Madrid – Melilla 4 weekly

Madrid – Milan Linate 8-10 weekly

Madrid – Munich 5 weekly

Madrid – Palma Mallorca 41-44 weekly

Madrid – Pamplona 3 weekly

Madrid – Paris Orly 22-37 weekly

Madrid – Porto 7 weekly

Madrid – Prague 3 weekly

Madrid – Rome 8-11 weekly

Madrid – San Sebastian 7 weekly

Madrid – Santa Cruz de la Palma 10 weekly (11 weekly from 16AUG20)

Madrid – Santander 3 weekly

Madrid – Santiago de Compostela 20 weekly

Madrid – Seville 13-15 weekly

Madrid – Stockholm Arlanda 7 weekly

Madrid – Tenerife North 36 weekly

Madrid – Tenerife South 11 weekly

Madrid – Toulouse 9 weekly

Madrid – Valencia 8 weekly

Madrid – Venice 10 weekly

Madrid – Vigo 17 weekly

Madrid – Zurich 9 weekly

Mahon – Leon 1 weekly

Mahon – Munich 1 weekly

Mahon – Palma Mallorca 18-19 weekly

Mahon – Valencia 7 weekly

Malaga – Lanzarote 1 weekly

Malaga – Melilla 19 weekly

Malaga – Nice 3 weekly

Malaga – San Sebastian 1 weekly

Palma Mallorca – Almeria 1 weekly

Palma Mallorca – Leon 1 weekly

Palma Mallorca – Melilla 2 weekly

Palma Mallorca – Nice 3 weekly

Palma Mallorca – Pamplona 2 weekly

Palma Mallorca – San Sebastian 1 weekly

Palma Mallorca – Valencia 7 weekly

Palma Mallorca – Valladolid 1 weekly

Seville – Almeria 4 weekly

Seville – Lanzarote 2 weekly

Seville – Melilla 2 weekly

Tenerife North – Alicante 3 weekly

Tenerife North – Asturias 3 weekly

Tenerife North – Santiago de Compostela 6 weekly

Tenerife North – Valencia 5 weekly

Tenerife North – Valladolid 2 weekly

Tenerife North – Vigo 2 weekly

Valencia – Bilbao 2 weekly

Valencia – Fuerteventura 1 weekly

Valencia – Lanzarote 2 weekly