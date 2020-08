Lufthansa W20 European Preliminary operations as of 1000GMT 22AUG20

Lufthansa this month gradually filed planned European operations for Winter 2020/21 season, based number of flights available for reservation, between 25OCT20 and 27MAR21. As of 1000GMT 22AUG20, filed changes includes the following.



Following routes are not available for reservation for entire winter season until 27MAR21 inclusive:

Frankfurt – Bordeaux 5 weekly

Frankfurt – Bydgoszcz 7 weekly

Frankfurt – Cluj 6 weekly

Frankfurt – Florence 7 weekly

Frankfurt – Genoa 3 weekly

Frankfurt – Leipzig 34 weekly

Frankfurt – Muenster 27 weekly

Frankfurt – Palermo 1 weekly (no operation already scheduled for 10JAN21 – 13FEB21)

Frankfurt – Pamplona 4 weekly

Frankfurt – Santiago de Compostela 2 weekly

Frankfurt – Timisoara 7 weekly

Frankfurt – Zagreb 14 weekly

Munich – Dubrovnik 4 weekly

Munich – Edinburgh 3 weekly

Munich – Katowice 7 weekly

Munich – Ljubljana 7 weekly

Munich – Minsk 1 weekly

Munich – Moscow Domodedovo 14 weekly

Munich – Newcastle 6 weekly

Munich – Nuremberg 26 weekly

Munich – Rostock 10 weekly

Munich – St. Petersburg 6 weekly

Munich – Stuttgart 34 weekly

Munich – Tallinn 3 weekly

Munich – Thessaloniki 3 weekly

Munich – Tromso 2 weekly (seasonal from 12DEC20)



Operational frequencies listed below is based on number of flights available for reservation. As figures is based on the week of 09NOV20, frequency variation may occur on certain weeks. In the parenthesis, number of weekly flights listed is based on default schedule for November 2020, with variations throughout the season.



Frankfurt – Amsterdam 21 weekly flights available for reservations (43 weekly flights listed)

Frankfurt – Athens 14 weekly (21)

Frankfurt – Barcelona 35 weekly (49)

Frankfurt – Bari 1 weekly (4)

Frankfurt – Basel/Mulhouse 12 weekly (28)

Frankfurt – Belgrade 10 weekly (14)

Frankfurt – Berlin 45 weekly (139)

Frankfurt – Bilbao 14 weekly (20)

Frankfurt – Billund 14 weekly (28)

Frankfurt – Birmingham 13 weekly (28)

Frankfurt – Bologna 13 weekly (28)

Frankfurt – Bremen 18 weekly (35)

Frankfurt – Brussels 24 weekly (45)

Frankfurt – Bucharest 14 weekly (14)

Frankfurt – Budapest 21 weekly (40)

Frankfurt – Catania 1 weekly (2)

Frankfurt – Chisinau 1 weekly (4)

Frankfurt – Copenhagen 26 weekly (35)

Frankfurt – Dresden 19 weekly (34)

Frankfurt – Dublin 16 weekly (28)

Frankfurt – Dusseldorf 14 weekly (35)

Frankfurt – Edinburgh 5 weekly (12)

Frankfurt – Faro 2 weekly (2)

Frankfurt – Friedrichshafen 12 weekly (27)

Frankfurt – Funchal 1 weekly (1)

Frankfurt – Gdansk 12 weekly (14)

Frankfurt – Geneva 12 weekly (21)

Frankfurt – Glasgow 3 weekly (12)

Frankfurt – Gothenburg 17 weekly (34)

Frankfurt – Gran Canaria/Las Palmas 2 weekly (2)

Frankfurt – Graz 16 weekly (26)

Frankfurt – Hamburg 32 weekly (106)

Frankfurt – Hannover 16 weekly (42)

Frankfurt – Helsinki 16 weekly (21)

Frankfurt – Irakleion 1 weekly (1; no operation 15NOV20 – 05MAR21)

Frankfurt – Istanbul 7 weekly (14)

Frankfurt – Ivalo 1 weekly (1; seasonal service from 19DEC20)

Frankfurt – Katowice 9 weekly (19)

Frankfurt – Krakow 21 weekly (27)

Frankfurt – Kuusamo 1 weekly (1; seasonal service from 19DEC20)

Frankfurt – Kyiv Borispil 14 weekly (20)

Frankfurt – Larnaca 3 weekly (3)

Frankfurt – Linz 12 weekly (20; Figure not including codeshare operated by Air Dolomiti)

Frankfurt – Lisbon 20 weekly (20)

Frankfurt – Ljubljana 14 weekly (14)

Frankfurt – London City 13 weekly (20)

Frankfurt – London Heathrow 38 weekly (84)

Frankfurt – Luxembourg 14 weekly (35)

Frankfurt – Lyon 16 weekly (28)

Frankfurt – Madrid 21 weekly (28)

Frankfurt – Malaga 6 weekly (6)

Frankfurt – Malta 9 weekly (11)

Frankfurt – Manchester 15 weekly (34)

Frankfurt – Marseille 14 weekly (20)

Frankfurt – Milan Linate 28 weekly (41)

Frankfurt – Milan Malpensa 14 weekly (39)

Frankfurt – Minsk 7 weekly (11)

Frankfurt – Moscow Domodedovo 12 weekly (21)

Frankfurt – Munich 30 weekly (96)

Frankfurt – Naples 6 weekly (7)

Frankfurt – Nice 14 weekly (21)

Frankfurt – Nuremberg 19 weekly (35)

Frankfurt – Oslo 21 weekly (35)

Frankfurt – Palma Mallorca 11 weekly (15)

Frankfurt – Paris CDG 22 weekly (47)

Frankfurt – Porto 14 weekly (21)

Frankfurt – Poznan 14 weekly (20)

Frankfurt – Prague 21 weekly (34)

Frankfurt – Reykjavik Keflavik 1 weekly (3)

Frankfurt – Riga 10 weekly (14)

Frankfurt – Rome 19 weekly (28)

Frankfurt – Salzburg 16 weekly (28)

Frankfurt – Seville 3 weekly (4)

Frankfurt – Sofia 14 weekly (19)

Frankfurt – St. Petersburg 12 weekly (14)

Frankfurt – Stockholm Arlanda 21 weekly (35)

Frankfurt – Stuttgart 21 weekly (35)

Frankfurt – Tallinn 13 weekly (19)

Frankfurt – Tenerife South 2 weekly (2)

Frankfurt – Thessaloniki 3 weekly (4)

Frankfurt – Tirana 5 weekly (14)

Frankfurt – Toulouse 11 weekly (26)

Frankfurt – Tromso 1 weekly from 19DEC20 (2)

Frankfurt – Valencia 14 weekly (19)

Frankfurt – Venice 25 weekly (35)

Frankfurt – Vienna 24 weekly (42)

Frankfurt – Vilnius 10 weekly (14)

Frankfurt – Warsaw 23 weekly (28)

Frankfurt – Wroclaw 14 weekly (27)

Frankfurt – Zurich 21 weekly (42)

Munich – Amsterdam 25 weekly available for reservations (40 weekly flights listed)

Munich – Ancona 7 weekly (20)

Munich – Athens 14 weekly (16)

Munich – Barcelona 19 weekly (34)

Munich – Basel/Mulhouse 13 weekly (34)

Munich – Belgrade 7 weekly (14)

Munich – Berlin 67 weekly (106)

Munich – Bilbao 20 weekly (27)

Munich – Birmingham 11 weekly (19)

Munich – Bremen 29 weekly (43)

Munich – Brussels 31 weekly (46)

Munich – Bucharest 14 weekly (21)

Munich – Budapest 18 weekly (32)

Munich – Catania 1 weekly (2)

Munich – Cluj 12 weekly (14)

Munich – Cologne 40 weekly (69)

Munich – Copenhagen 20 weekly (33)

Munich – Debrecen 3 weekly (5)

Munich – Dublin 6 weekly (13)

Munich – Dusseldorf 68 weekly (109)

Munich – Faro 2 weekly (2)

Munich – Fuerteventura 1 weekly (1)

Munich – Funchal 1 weekly (1)

Munich – Gdansk 10 weekly (14)

Munich – Geneva 19 weekly (33)

Munich – Genoa 7 weekly (13)

Munich – Gothenburg 7 weekly (21)

Munich – Gran Canaria/Las Palmas 1 weekly (1)

Munich – Graz 12 weekly (21; Figure not including codeshare operated by Air Dolomiti)

Munich – Hamburg 78 weekly (121)

Munich – Hannover 33 weekly (58)

Munich – Helsinki 11 weekly (21)

Munich – Kittila 1 weekly (1; seasonal service from 12DEC20)

Munich – Krakow 14 weekly (21)

Munich – Kyiv Borispil 7 weekly (15)

Munich – Larnaca 6 weekly (7)

Munich – Leipzig 11 weekly (26)

Munich – Lisbon 7 weekly (13)

Munich – London Heathrow 27 weekly (61)

Munich – Luxembourg 12 weekly (24)

Munich – Lviv 5 weekly (7)

Munich – Lyon 13 weekly (27)

Munich – Madrid 13 weekly (27)

Munich – Malaga 3 weekly (3)

Munich – Malta 1 weekly (4)

Munich – Manchester 12 weekly (25)

Munich – Marseille 13 weekly (27)

Munich – Milan Malpensa 23 weekly (32)

Munich – Muenster 24 weekly (32)

Munich – Nantes 6 weekly (13)

Munich – Naples 7 weekly (21)

Munich – Nice 10 weekly (21)

Munich – Oslo 11 weekly (21)

Munich – Paderborn 15 weekly (24)

Munich – Palermo 1 weekly (3)

Munich – Palma Mallorca 2 weekly (3)

Munich – Paris CDG 13 weekly (45)

Munich – Paris Orly 14 weekly (14)

Munich – Porto 5 weekly (11)

Munich – Poznan 6 weekly (18)

Munich – Prague 12 weekly (27)

Munich – Rome 21 weekly (35)

Munich – Rzeszow 6 weekly (13)

Munich – Sarajevo 6 weekly (7)

Munich – Seville 3 weekly (4)

Munich – Sibiu 10 weekly (14)

Munich – Sofia 14 weekly (21)

Munich – Stockholm Arlanda 20 weekly (33)

Munich – Strasbourg 5 weekly (5)

Munich – Tenerife South 2 weekly (2)

Munich – Timisoara 12 weekly (21)

Munich – Toulouse 16 weekly (26)

Munich – Trieste 6 weekly (20)

Munich – Valencia 3 weekly (7)

Munich – Vienna 20 weekly (27)

Munich – Warsaw 12 weekly (21)

Munich – Wroclaw 12 weekly (20)

Munich – Zagreb 12 weekly (14)

Munich – Zurich 21 weekly (28)



Additional changes to be filed in the next few weeks, pending on further development related to COVID19 as well as projected market demand.