Ukrainian carrier SkyUp Airlines in winter 2019/20 season is introducing various routes, on board Boeing 737-800 aircraft. Planned new routes include the following.
Kharkiv – Prague eff 31OCT19 2 weekly 737-800
Kharkiv – Sharjah eff 28OCT19 2 weekly 737-800
Kharkiv – Tbilisi eff 29OCT19 2 weekly 737-800
Kyiv Borispil – Colombo eff 31OCT19 1 weekly (selected weeks 2 weekly) 737-800
Kyiv Borispil – Kharkiv eff 28OCT19 3 weekly 737-800
Kyiv Borispil – Pardubice eff 29OCT19 3 weekly 737-800 (4 weekly from 05DEC19)
Kyiv Borispil – Salzburg 28DEC19 – 01FEB20 1 weekly 737-800
Kyiv Borispil – Turin eff 12DEC19 2 weekly 737-800
Kyiv Borispil – Zaporizhia eff 28OCT19 6 weekly 737-800 (4 weekly from 05DEC19)
Lviv – Kharkiv eff 31OCT19 2 weekly 737-800
Lviv – Prague eff 31OCT19 2 weekly 737-800
Lviv – Sharjah eff 29OCT19 2 weekly 737-800
Lviv – Tel Aviv eff 24NOV19 2 weekly 737-800
Zaporizhia – Sharjah eff 30OCT19 2 weekly 737-800
Zaporizhia – Tel Aviv eff 05DEC19 2 weekly 737-800
Other adjustment:
Kyiv Borispil – Poprad/Tatry 19DEC19 – 27FEB20 2 weekly 737-800. Service replaces Kyiv Zhulyany in W18/19 (1 weekly)
SkyUp Airlines W19 network additions
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Ukrainian carrier SkyUp Airlines in winter 2019/20 season is introducing various routes, on board Boeing 737-800 aircraft. Planned new routes include the following.