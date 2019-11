Binter Canarias outlines initial Embraer E195-E2 operations in Dec 2019

Binter Canarias in the week of 03NOV19’s OAG schedules update filed planned Embraer E195-E2 operation, under aircraft code 295. Initially the airline plans to operate the E195-E2 on various routes in December 2019, however this is likely to change.



Gran Canaria/Las Palmas – Corvera/Murcia 03DEC19 / 07DEC19 / 10DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Dakar 13DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Fuerteventura 06DEC19 / 08DEC19 / 13DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Ilha do Sal 10DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Lanzarote 02DEC19 / 05DEC19 / 07DEC19 / 12DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Palma Mallorca 02DEC19 / 08DEC19 / 09DEC19 / 12DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Pamplona 06DEC19 / 08DEC19 / 13DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Santa Cruz de la Palma 08DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Tenerife North Selected flights between 02DEC19 and 10DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Vigo 04DEC19 / 08DEC19 / 11DEC19

Gran Canaria/Las Palmas – Zaragoza 04DEC19 / 09DEC19 / 11DEC19

Tenerife North – Vigo 05DEC19 / 12DEC19