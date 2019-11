ANA S20 Tokyo International network changes as of 26NOV19

Star Alliance carrier ANA this week gradually adjusts its summer 2020 schedule, reflecting the airline’s announcement last week on its network expansion at Tokyo Haneda. Planned changes, subject to Government Approval, as follow.



Tokyo Haneda – Ho Chi Minh City eff 29MAR20 1 daily 787-9

NH891 HND1800 – 2235SGN 789 D

NH892 SGN0025 – 0825HND 789 D



Tokyo Haneda – Delhi eff 29MAR20 1 daily 787-9, replacing Tokyo Narita service

NH837 HND1010 – 1625DEL 789 D

NH838 DEL1830 – 0555+1HND 789 D



Tokyo Haneda – Houston eff 29MAR20 1 daily 777-300ER, replacing Tokyo Narita service

NH114 HND1020 – 0840IAH 77W D

NH113 IAH1310 – 1700+1HND 77W D



Tokyo Haneda – Los Angeles eff 29MAR20 Increase from 1 to 2 daily, 777-300ER operating

NH126 HND2105 – 1505LAX 77W D

NH106 HND2330 – 1740LAX 77W D



NH105 LAX0050 – 0500+1HND 77W D

NH125 LAX1705 – 2115+1HND 77W D



Tokyo Haneda – San Jose CA eff 29MAR20 1 daily 787-8, replacing Tokyo Narita service

NH120 HND1705 – 1030SJC 788 D

NH119 SJC1220 – 1520+1HND 788 D



Tokyo Haneda – Seattle eff 29MAR20 1 daily 787-8, replacing Tokyo Narita service

NH118 HND2100 – 1410SEA 788 D

NH117 SEA1640 – 1900+1HND 788 D



Tokyo Haneda – Washington Dulles eff 29MAR20 1 daily 777-300ER, replacing Tokyo Narita service

NH102 HND1055 – 1035IAD 77W D

NH101 IAD1310 – 1615+1HND 77W D



Tokyo Narita – Hanoi eff 29MAR20 1 daily 787-9, replacing Tokyo Haneda service

NH897 NRT1850 – 2220HAN 789 D

NH898 HAN2350 – 0700+1NRT 789 D



Tokyo Narita – Ho Chi Minh City eff 29MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

NH833 NRT1855 – 2330SGN 788 D

NH834 SGN0700 – 1500NRT 788 D



Tokyo Narita – Los Angeles eff 29MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

NH006 NRT1700 – 1050LAX 77W D

NH005 LAX1235 – 1630+1NRT 77W D



ANA also announced other planned service expansion at Tokyo Haneda, these will be reflected in the GDS by December 2019.