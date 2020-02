Xiamen Airlines Feb/Mar 2020 International service changes as of 21FEB20

Xiamen Airlines in recent days filed additional service changes for its international service, for the month of February and March 2020. The following is a list of changes as of 21FEB20.



Chengdu – Cebu 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Fuzhou – Bangkok 10FEB20 – 14MAR20 1 daily cancelled

Fuzhou – Fukuoka 30JAN20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Fuzhou – Jakarta 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Fuzhou – Kalibo 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Fuzhou – Kota Kinabalu 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Fuzhou – Kuala Lumpur 09FEB20 – 14MAR20 1 daily cancelled

Fuzhou – New York JFK 12FEB20 – 28MAR20 Reduce from 3 to 2 weekly

Fuzhou – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

12FEB20 – 16FEB20 3 weekly

17FEB20 – 14MAR20 2 weekly



Fuzhou – Paris CDG 17FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Fuzhou – Sapporo New Chitose 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Fuzhou – Singapore Reduce from 14 weekly to

09FEB20 – 18FEB20 Cancelled

19FEB20 – 11MAR20 2 weekly

14MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Fuzhou – Sydney 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Fuzhou – Tokyo Narita 16FEB20 – 15MAR20 737-800 replaces 787-8/-9, 1 daily

Hangzhou – Osaka Kansai Reduce from 2 daily to

08FEB20 – 14MAR20 Cancelled

15MAR20 – 28MAR20 1 daily



Qingdao – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Quanzhou – Cebu 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Quanzhou – Clark 09FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Quanzhou – Davao 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Quanzhou – Manila Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 17FEB20 Cancelled

18FEB20 – 01MAR20 3 weekly



Xiamen – Amsterdam 2 weekly 787-9 service unchanged (selected dates operated by -8)

Xiamen – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 3 to 1 daily

Xiamen – Cebu 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xiamen – Denpasar 10FEB20 – 27MAR20 1 daily cancelled

Xiamen – Hangzhou – Melbourne 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Xiamen – Ho Chi Minh City 10FEB20 – 27MAR20 11 weekly cancelled

Xiamen – Jakarta 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Xiamen – Kota Kinabalu 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xiamen – Kuala Lumpur 03FEB20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Xiamen – Los Angeles 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xiamen – Mandalay 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Xiamen – Manila Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 02MAR20 Cancelled

03MAR20 – 13MAR20 3 weekly

14MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Xiamen – Melbourne 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xiamen – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 15FEB20 4 weekly

17FEB20 – 27FEB20 2 weekly

28FEB20 – 14MAR20 Cancelled



Xiamen – Phnom Penh Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 18FEB20 Cancelled

19FEB20 – 01MAR20 3 weekly

02MAR20 – 15MAR20 4 weekly



Xiamen – Qingdao – Los Angeles 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 3 to 2 weekly

Xiamen – Seoul Incheon Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 17FEB20 4 weekly

18FEB20 – 15MAR20 3 weekly



Xiamen – Siem Reap 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Xiamen – Singapore Reduce from 21 weekly to

10FEB20 – 29FEB20 5 weekly

01MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Xiamen – Sydney 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 4 to 2 weekly

Xiamen – Tokyo Narita 11FEB20 – 28MAR20 737-800 replaces 787-8, 4 weekly (3 weekly 18FEB20 – 25FEB20, 08MAR20 – 12MAR20)

Xiamen – Vancouver 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 3 to 2 weekly