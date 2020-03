Vietnam Airlines suspends scheduled International service 25MAR20 – 30APR20

Vietnam Airlines since last week gradually suspended International operation, in preparation for 5-week suspension. The Skyteam member’s International operation will be cancelled from 25MAR20 to 30APR20.



Affected routes and its cancellation period as follow.



Cam Ranh/Nha Trang – Moscow Sheremetyevo 25MAR20 – 30APR20 (Previously scheduled from the week of 29MAR20)

Cam Ranh/Nha Trang – Seoul Incheon 05MAR20 – 30APR20

Da Nang – Bangkok 21MAR20 – 30APR20

Da Nang – Chengdu 25MAR20 – 30APR20

Da Nang – Guangzhou 18MAR20 – 30APR20

Da Nang – Hangzhou 25MAR20 – 30APR20

Da Nang – Osaka Kansai 23MAR20 – 30APR20

Da Nang – Seoul Incheon 05MAR20 – 30APR20

Da Nang – Shanghai Pu Dong 25MAR20 – 30APR20

Da Nang – Tokyo Narita 23MAR20 – 30APR20

Hanoi – Bangkok 21MAR20 – 30APR20

Hanoi – Beijing Capital 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – Busan 05MAR20 – 30APR20

Hanoi – Chengdu 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – Frankfurt 25MAR20 – 30APR20

Hanoi – Fukuoka 23MAR20 – 30APR20

Hanoi – Guangzhou 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – Hong Kong 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – Kaohsiung 19MAR20 – 30APR20

Hanoi – Kuala Lumpur 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – London Heathrow 23MAR20 – 30APR20

Hanoi – Luang Prabang – Siem Reap 21MAR20 – 30APR20

Hanoi – Macau 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – Moscow 19MAR20 – 30APR20

Hanoi – Nagoya 23MAR20 – 30APR20

Hanoi – Osaka Kansai 23MAR20 – 30APR20

Hanoi – Paris CDG 17MAR20 – 30APR20

Hanoi – Seoul Incheon 05MAR20 – 30APR20

Hanoi – Shanghai Pu Dong 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – Siem Reap 21MAR20 – 30APR20

Hanoi – Singapore 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – Sydney 18MAR20 – 30APR20

Hanoi – Taipei Taoyuan 19MAR20 – 30APR20

Hanoi – Tokyo Haneda 23MAR20 – 30APR20

Hanoi – Tokyo Narita 23MAR20 – 30APR20

Hanoi – Vientiane 21MAR20 – 30APR20

Hanoi – Yangon 21MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Bangkok 21MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Denpasar 21MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Frankfurt 24MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Fukuoka 23MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Guangzhou 18MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Hong Kong 18MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Jakarta 21MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Kuala Lumpur 19MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – London Heathrow 23MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Melbourne 24MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Nagoya 23MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Osaka Kansai 23MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Paris CDG 17MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Phuket 18MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Seoul Incheon 05MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Shanghai Pu Dong 18MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Siem Reap 21MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Singapore 21MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Sydney 24MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Taipei Taoyuan 19MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Tokyo Narita 23MAR20 – 30APR20

Ho Chi Minh City – Yangon 21MAR20 – 30APR20