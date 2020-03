Air China April 2020 International service adjustment as of 1120GMT 26MAR20

Air China in the last few days gradually revised planned International operation, for the month of April 2020. Planned adjustment for the period of 29MAR20 – 30APR20, as of 1120GMT 26MAR20 as follows.



Additional changes remain highly possible.



Beijing Capital – Athens 1 flight scheduled on 25APR20, A330-300 operating

Beijing Capital – Bangkok 3 weekly A330-300

Beijing Capital – Copenhagen 1 weekly A330-300

Beijing Capital – Delhi 1 weekly A330-300

Beijing Capital – Frankfurt 5 weekly 777-300ER

Beijing Capital – Islamabad – Karachi – Beijing Capital 1 weekly A330 (resumes on 10APR20)

Beijing Capital – London Heathrow 10 weekly 777-300ER/A350-900XWB

Beijing Capital – Los Angeles 2 weekly 777-300ER

Beijing Capital – Los Angeles – San Francisco 4 weekly 777-300ER

Beijing Capital – Minsk 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Montreal 2 weekly 787-9

Beijing Capital – Moscow Sheremetyevo 1 weekly A330-200/-300

Beijing Capital – Munich 2 weekly A350-900XWB

Beijing Capital – New York JFK 2 weekly 777-300ER

Beijing Capital – New York JFK – Washington Dulles 3 weekly 777-300ER

Beijing Capital – Osaka Kansai 5 weekly A330

Beijing Capital – Paris CDG 4 weekly A350-900XWB

Beijing Capital – San Francisco 2 weekly 777-300ER

Beijing Capital – Seoul Incheon 1 daily 737-800 (4 weekly from 05APR20)

Beijing Capital – Stockholm Arlanda 1 weekly A330-300

Beijing Capital – Tokyo Narita 1 daily A330-200

Beijing Capital – Vancouver 4 weekly A330-300

Beijing Capital – Vienna 1 weekly A330-300 (service resumes on 14APR20)

Beijing Capital – Warsaw 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 daily A330-200

Shanghai Pu Dong – Frankfurt 4 weekly A350-900XWB

Shanghai Pu Dong – London Heathrow 3 weekly 777-300ER (replacing London Gatwick until 24APR20)

Shanghai Pu Dong – Osaka Kansai 1 daily A330-200

Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 1 daily A330-200