ETIHAD 10APR20 – 30APR20 operations as of 1240GMT 26MAR20

Etihad Airways in the last few days further revise operation for the month of April 2020. Under the directives from the UAE Authority, the airline has suspended operations for 14 days from 25MAR20.
Based on current decision, the airline intends to resume operation on 10APR20. For the period of 10APR20 – 30APR20, planned operation as follows, as of 1240GMT 26MAR20. Further changes to operational network and service resumption date remains highly possible.
Abu Dhabi – Ahmedabad 1 daily A320/321
Abu Dhabi – Amsterdam 1 daily 777-300ER (787-10 on 10/11APR20)
Abu Dhabi – Athens 4 weekly A320
Abu Dhabi – Bahrain 2 daily A320
Abu Dhabi – Bangalore 1 daily 787-9/A320
Abu Dhabi – Bangkok 1 daily each 777-300ER/787-10
Abu Dhabi – Beijing Capital 1 daily 777-300ER
Abu Dhabi – Brisbane 1 daily 787-9
Abu Dhabi – Chennai 1 daily A321
Abu Dhabi – Chicago O’Hare 4 weekly 777-300ER
Abu Dhabi – Colombo 1 daily A321
Abu Dhabi – Delhi 1 daily 777-300ER/787-9/787-10
Abu Dhabi – Dublin 1 daily 787-9
Abu Dhabi – Dusseldorf 1 daily 787-9
Abu Dhabi – Frankfurt 2 daily 777/787
Abu Dhabi – Hyderabad 1 daily A320/321/787-9/777-300ER
Abu Dhabi – Islamabad 1 daily A321
Abu Dhabi – Jakarta 1 daily 787-9
Abu Dhabi – Johannesburg 4 weekly 787-9
Abu Dhabi – Kochi 1 daily A321
Abu Dhabi – Kolkata 4 weekly A320
Abu Dhabi – Kozhikode 1 daily A320/321
Abu Dhabi – Kuala Lumpur 5 weekly 787-9
Abu Dhabi – Kuwait City 2 daily A320/321
Abu Dhabi – Lahore 11 weekly A320/321
Abu Dhabi – London Heathrow 3 daily 787-10, 1 daily 787-9
Abu Dhabi – Los Angeles 3 weekly 777-300ER
Abu Dhabi – Mahe Island 1 daily A320
Abu Dhabi – Male 1 daily 787-9
Abu Dhabi – Manchester 1 daily each 787-9/-10
Abu Dhabi – Manila 1 daily 777-300ER
Abu Dhabi – Mumbai 2 daily A321/777-300ER/787-10
Abu Dhabi – Munich 2 daily 787-9
Abu Dhabi – Muscat 2 daily A320
Abu Dhabi – New York JFK 1 daily 777-300ER
Abu Dhabi – Paris CDG 1 daily each 777-300ER/787-10
Abu Dhabi – Phuket 5 weekly 787-9
Abu Dhabi – Seoul Incheon 3 weekly 787-9
Abu Dhabi – Singapore 4 weekly 787-9
Abu Dhabi – Sydney 2 daily 777-300ER
Abu Dhabi – Thiruvananthapuram 1 daily A320
Abu Dhabi – Tokyo Narita 4 weekly 787-9
Abu Dhabi – Toronto 5 weekly 777-300ER
Abu Dhabi – Washington Dulles 4 weekly 787-9
ETIHAD 10APR20 – 30APR20 operations as of 1240GMT 26MAR20
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Etihad Airways in the last few days further revise operation for the month of April 2020. Under the directives from the UAE Authority, the airline has suspended operations for 14 days from 25MAR20.