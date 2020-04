JAL April/May 2020 International operations as of 1815GMT 14APR20

JAL on Monday extended interim International schedule into late-May 2020, which sees further cuts to its International service from 01MAY20. As of 1815GMT 14APR20, planned operation from 15APR20 to 31MAY20 as follows.



Osaka Kansai – Los Angeles Cancelled from 10APR20

Tokyo Haneda – Bangkok eff 19APR20 2 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Chicago O’Hare

15APR20 – 30APR20 Alternating days 777-300ER

01MAY20 – 31MAY20 1 weekly 777-300ER



Tokyo Haneda – Dallas/Ft. Worth Cancelled from 16APR20

Tokyo Haneda – London Heathrow

15APR20 – 30APR20 1 daily 787-9

01MAY20 – 31MAY20 4 weekly 787-9



Tokyo Haneda – Los Angeles

15APR20 – 30APR20 Alternating days 777-300ER

01MAY20 – 31MAY20 1 weekly 777-300ER



Tokyo Haneda – New York JFK Cancelled from 16APR20

Tokyo Haneda – San Francisco Cancelled from 16APR20

Tokyo Haneda – Seoul Gimpo eff 01MAY20 1 weekly 787-8

Tokyo Haneda – Singapore

01APR20 – 30APR20 3 weekly 777-200ER

01MAY20 – 31MAY20 Cancelled



Tokyo Haneda – Taipei Song Shan Cancelled from 29APR20

Tokyo Narita – Boston Cancelled from 16APR20

Tokyo Narita – Dalian 1 weekly 787-8

Tokyo Narita – Hanoi

16APR20 – 30APR20 3 weekly 787-9

01MAY20 – 31MAY20 1 weekly 787-9



Tokyo Narita – Ho Chi Minh City

16APR20 – 30APR20 3 weekly 787-8

01MAY20 – 31MAY20 2 weekly 787-8



Tokyo Narita – Hong Kong

14APR20 – 30APR20 1 daily 787-8

01MAY20 – 03MAY20 Service operates from Tokyo Haneda with 777-200ER

08MAY20 – 31MAY20 4 weekly 787-9



Tokyo Narita – Jakarta

02APR20 – 30APR20 3 weekly 787-9

01MAY20 – 31MAY20 2 weekly 787-9



Tokyo Narita – Kaohsiung 2 weekly 767-200ER

Tokyo Narita – Kuala Lumpur 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Manila eff 15APR20 2 weekly 767-300ER (787-8 from 02MAY20)

Tokyo Narita – San Diego Cancelled from 16APR20

Tokyo Narita – Seattle Cancelled from 16APR20

Tokyo Narita – Seoul Incheon 1 weekly 787-8 until 28APR20

Tokyo Narita – Taipei Taoyuan eff 30APR20 4 weekly 787-9

Tokyo Narita – Vancouver

15APR20 – 30APR20 2 weekly 787-8 (767 on 16APR20)

01MAY20 – 31MAY20 1 weekly 787-8