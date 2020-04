Qatar Airways 28APR20 – 31MAY20 operations as of 0845GMT 28APR20

Qatar Airways in the last few days continue to file revised operation for flights up to 31MAY20. As of 0845GMT 28APR20, latest adjustment for the period of 28APR20 – 31MAY20 as follows.



Additional changes remain possible.



Doha – Amman eff 12MAY20 Service resumption, 1 daily 787-8

Doha – Amsterdam 1 daily A350-1000XWB (selected dates -900XWB)

Doha – Athens 3 weekly 787-8

Doha – Baghdad eff 23MAY20 Service resumption, 1 daily A320

Doha – Bangalore eff 03MAY20 Service resumption, 4 weekly A350-900XWB

Doha – Bangkok 1 daily A350-900XWB

Doha – Basra eff 24MAY20 Service resumption, 4 weekly A320

Doha – Beirut eff 11MAY20 Service resumption, 1 daily 787-8

Doha – Brussels 4 weekly A350-900XWB

Doha – Chicago O’Hare 4 weekly A350-1000XWB

Doha – Colombo 3 weekly A350-900XWB

Doha – Copenhagen 3 weekly A350-900XWB

Doha – Dallas/Ft. Worth 3 weekly A350-1000XWB

Doha – Delhi eff 03MAY20 Service resumption, 4 weekly A350-900XWB

Doha – Dhaka eff 09MAY20 Service resumption, 4 weekly 787-8

Doha – Dublin 4 weekly A350-900XWB

Doha – Erbil eff 23MAY20 Service resumption, 4 weekly A320

Doha – Frankfurt 1 daily A350-1000XWB

Doha – Helsinki 4 weekly A350-900XWB

Doha – Hong Kong 1 daily A350-1000XWB

Doha – Istanbul eff 01MAY20 Service resumption, 1 daily A350-900XWB

Doha – Jakarta 3 weekly A350-900XWB

Doha – Johannesburg eff 02MAY20 Service resumption, 3 weekly A350-900XWB

Doha – Karachi eff 16MAY20 Service resumption, 4 weekly A350-900XWB

Doha – Kathmandu eff 01MAY20 Service resumption, 4 weekly A330-300

Doha – Kochi eff 03MAY20 Service resumption, 4 weekly 787-8

Doha – Kuala Lumpur 3 weekly A350-900XWB

Doha – Kuwait City 1 daily A350-900XWB (3 daily from 08MAY20)

Doha – Lahore eff 16MAY20 Service resumption, 4 weekly 787-8

Doha – London Heathrow 1 daily A350-1000XWB (2 daily from 08MAY20)

Doha – Manchester 3 weekly A350-900XWB

Doha – Manila 1 daily A350-900XWB

Doha – Melbourne 1 daily A350-1000XWB

Doha – Montreal 4 weekly A350-900XWB (Selected dates 777-300ER)

Doha – Moscow Domodedovo eff 04MAY20 Service resumption, 3 weekly A350-900XWB

Doha – Mumbai eff 03MAY20 Service resumption, 4 weekly A350-900XWB

Doha – Munich 4 weekly A350-1000XWB

Doha – Muscat eff 14MAY20 Service resumption, 2 daily A350-900XWB

Doha – Nairobi eff 19MAY20 Service resumption, 3 weekly 787-8

Doha – Oslo 4 weekly A350-900XWB

Doha – Paris CDG 1 daily A350-1000XWB (selected dates -900XWB)

Doha – Perth 4 weekly A350-1000XWB

Doha – Rome 4 weekly A350-900XWB

Doha – Seoul Incheon 1 daily 777-300ER

Doha – Singapore 1 daily A350-1000XWB

Doha – Stockholm Arlanda 4 weekly A350-900XWB

Doha – Sydney 1 daily A350-1000XWB

Doha – Tehran Imam Khomeini 1 daily 787-8

Doha – Tokyo Narita 1 daily A350-1000XWB

Doha – Tunis eff 06MAY20 Service resumption, 3 weekly 787-8

Doha – Vienna 4 weekly A350-900XWB

Doha – Zurich 3 weekly A350-900XWB