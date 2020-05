Ryanair Italy 3Q20 operations as of 20MAY20

Ryanair earlier this week announced its planned operation from 01JUL20, as it gradually resumes operation initially with reduced frequencies. Airlineroute on 16MAY20 posted Ryanair's service to/from UK. The following is planned operation to/from Italy, as of 20MAY20.



Flights listed below are operating under FR-coded flight numbers, operated by Ryanair, Ryanair UK, Buzz, Malta Air and Laudamotion. This list does not include service operating under Laudamotion’s OE-coded flight numbers, as well as Malta Air’s AL-coded flight numbers.



Additional changes remain possible, pending on various travel restrictions. Operational frequency is based on available flights for reservation on airline's booking system appeared on the website, based on the first week of July and first week of August. Flights with less than 1 daily frequency is based on the airline’s calendar display in the system, however certain days may see 2 flights instead of 1. As the airline plans to operate reduced frequencies upon resumption, certain routes will not be resumed in summer season.

Frequencies highlighted is up to 30SEP20, as certain routes may see variation in October.



Alghero – Bologna eff 24JUN20 3 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Alghero – Bratislava eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Alghero – Brussels South Charleroi eff 02JUL20 2 weekly

Alghero – Frankfurt Hahn eff 02JUL20 2 weekly

Alghero – Katowice eff 04JUL20 1 weekly

Alghero – London Stansted eff 02JUL20 1 weekly (2 weekly from 01AUG20)

Alghero – Memmingen eff 01JUL20 2 weekly

Alghero – Milan Bergamo eff 25JUN20 2 weekly (4 weekly from 05JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Alghero – Milan Malpensa eff 27JUN20 2 weekly

Alghero – Pisa eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Ancona – Brussels South Charleroi eff 03JUL20 2 weekly

Ancona – Dusseldorf Weeze eff 03JUL20 1 weekly

Ancona – London Stansted eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 05AUG20)

Bari – Berlin Schoenefeld eff 03JUL20 2 weekly

Bari – Bologna eff 24JUN20 3 weekly (1 daily from 01AUG20)

Bari – Bordeaux eff 03AUG20 2 weekly

Bari – Brussels South Charleroi eff 02JUL20 2 weekly

Bari – Budapest eff 01JUL20 2 weekly

Bari – Cagliari eff 27JUN20 2 weekly

Bari – Cuneo eff 01AUG20 2 weekly

Bari – Dublin eff 03JUL20 2 weekly

Bari – Dusseldorf Weeze eff 03JUL20 1 weekly

Bari – Frankfurt Hahn eff 02JUL20 2 weekly

Bari – Genoa eff 26JUN20 2 weekly

Bari – Karlsruhe/Baden-Baden eff 01JUL20 2 weekly

Bari – Krakow eff 03JUL20 3 weekly

Bari – Liverpool eff 04JUL20 2 weekly

Bari – London Stansted eff 03JUL20 3 weekly (4 weekly from 01AUG20)

Bari – Maastricht eff 01JUL20 2 weekly

Bari – Madrid eff 04JUL20 2 weekly

Bari – Malta eff 26JUN20 2 weekly (3 weekly from 03AUG20)

Bari – Milan Bergamo eff 24JUN20 3 weekly (1 daily from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Bari – Milan Malpensa eff 25JUN20 2 weekly (4 weekly from 04JUL20)

Bari – Paris Beauvais eff 03JUL20 2 weekly (4 weekly from 01AUG20)

Bari – Pisa eff 24JUN20 2 weekly (3 weekly from 03JUL20, 5 weekly from 03AUG20)

Bari – Prague eff 03JUL20 2 weekly

Bari – Rome Fiumcino eff 24JUN20 4 weekly (1 daily from 01JUL20)

Bari – Trieste eff 01AUG20 2 weekly

Bari – Turin eff 26JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Bari – Valencia eff 03JUL20 2 weekly

Bari – Venice Treviso eff 26JUN20 3 weekly (4 weekly from 01AUG20)

Bologna – Alicante eff 04JUL20 2 weekly

Bologna – Athens eff 05JUL20 2 weekly (4 weekly from 05AUG20)

Bologna – Barcelona eff 27JUN20 3 weekly (1 daily from 01AUG20)

Bologna – Berlin Schoenefeld eff 04JUL20 2 weekly

Bologna – Brindisi eff 26JUN20 4 weekly (5 weekly from 04JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Bologna – Bristol eff 01JUL20 2 weekly

Bologna – Brussels South Charleroi eff 24JUN20 2 weekly (3 weekly from 06JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Bologna – Bucharest eff 01JUL20 2 weekly

Bologna – Cagliari eff 25JUN20 3 weekly (5 weekly from 01JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Bologna – Catania eff 24JUN20 4 weekly (1 daily from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Bologna – Cologne eff 03JUL20 2 weekly

Bologna – Copenhagen eff 02AUG20 2 weekly

Bologna – Corfu eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Bologna – Dublin eff 01JUL20 2 weekly

Bologna – Edinburgh eff 02JUL20 2 weekly

Bologna – Eindhoven eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 04AUG20)

Bologna – Fuerteventura eff 04JUL20 1 weekly

Bologna – Gran Canaria eff 02JUL20 1 weekly

Bologna – Ibiza eff 24JUN20 2 weekly (4 weekly from 03JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Bologna – Irakleion eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 06AUG20)

Bologna – Kefallinia eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 05AUG20)

Bologna – Kos eff 04JUL20 1 weekly

Bologna – Krakow eff 01AUG20 2 weekly

Bologna – Kutaisi eff 01AUG20 2 weekly

Bologna – Lamezia Terme eff 24JUN20 3 weekly (4 weekly from 05JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Bologna – Lanzarote eff 01JUL20 2 weekly

Bologna – Lisbon eff 04JUL20 2 weekly

Bologna – London Luton eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Bologna – London Stansted eff 25JUN20 2 weekly (5 weekly from 01JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Bologna – Madrid eff 26JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Bologna – Malaga eff 01JUL20 2 weekly (1 weekly from 04SEP20)

Bologna – Malta eff 27JUN20 2 weekly (3 weekly from 07AUG20)

Bologna – Manchester eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 07AUG20)

Bologna – Mykonos eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Bologna – Palermo eff 24JUN20 4 weekly (1 daily from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Bologna – Palma Mallorca eff 03JUL20 2 weekly

Bologna – Paris Beauvais eff 01JUL20 2 weekly

Bologna – Podgorica eff 03AUG20 2 weekly

Bologna – Rhodes eff 02JUL20 1 weekly

Bologna – Tel Aviv eff 01JUL20 2 weekly

Bologna – Tenerife South eff 04JUL20 2 weekly

Bologna – Thessaloniki eff 03JUL20 1 weekly

Bologna – Trapani eff 25JUN20 3 weekly (5 weekly from 04AUG20)

Bologna – Valencia eff 27JUN20 2 weekly (4 weekly from 02JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Bologna – Warsaw Modlin eff 04JUL20 2 weekly

Bologna – Zakynthos eff 06JUL20 1 weekly

Brindisi – Brussels South Charleroi eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 01AUG20)

Brindisi – Eindhoven eff 04JUL20 2 weekly

Brindisi – Frankfurt eff 04JUL20 2 weekly

Brindisi – London Stansted eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Brindisi – Manchester eff 03JUL20 1 weekly (2 weekly from 03AUG20)

Brindisi – Memmingen eff 01AUG20 2 weekly

Brindisi – Milan Bergamo eff 27JUN20 2 weekly (1 daily from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Brindisi – Milan Malpensa eff 27JUN20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Brindisi – Paris Beauvais eff 01JUL20 2 weekly

Brindisi – Pisa eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Brindisi – Rome Fiumcino eff 25JUN20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Brindisi – Turin eff 02JUL20 3 weekly

Brindisi – Venice Treviso eff 02JUL20 3 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Brindisi – Verona eff 01JUL20 2 weekly

Cagliari – Alicante eff 07JUL20 1 weekly (2 weekly from 07AUG20)

Cagliari – Budapest eff 01JUL20 2 weekly (4 weekly from 04AUG20)

Cagliari – Catania eff 26JUN20 2 weekly

Cagliari – Cuneo eff 04JUL20 2 weekly

Cagliari – Dublin eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Cagliari – Dusseldorf Weeze eff 04JUL20 2 weekly

Cagliari – Frankfurt Hahn eff 03JUL20 2 weekly

Cagliari – Karlsruhe/Baden-Baden eff 01JUL20 2 weekly

Cagliari – Krakow eff 01JUL20 2 weekly

Cagliari – London Stansted eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 01AUG20)

Cagliari – Madrid eff 01AUG20 2 weekly

Cagliari – Manchester eff 01JUL20 2 weekly 93 weekly from 06AUG20)

Cagliari – Milan Bergamo eff 26JUN20 2 weekly (5 weekly from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Cagliari – Paris Beauvais eff 03JUL20 2 weekly

Cagliari – Parma eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 05AUG20)

Cagliari – Pisa eff 01JUL20 5 weekly (1 daily from 01AUG20)

Cagliari – Porto eff 03JUL20 1 weekly (2 weekly from 03AUG20)

Cagliari – Rome Ciampino eff 24JUN20 3 weekly (1 daily from 01JUL20)

Cagliari – Seville eff 02AUG20 2 weekly

Cagliari – Trieste eff 02JUL20 2 weekly

Cagliari – Valencia eff 02AUG20 2 weekly

Cagliari – Venice Treviso eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 04AUG20)

Cagliari – Verona eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 01AUG20)

Cagliari – Warsaw Modlin eff 01JUL20 2 weekly

Cagliari – Wroclaw eff 03JUL20 2 weekly

Catania – Athens eff 03JUL20 2 weekly

Catania – Berlin Schoenefeld eff 03JUL20 3 weekly (4 weekly from 06AUG20)

Catania – Brussels eff 04JUL20 2 weekly

Catania – Budapest eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Catania – Eindhoven eff 03AUG20 2 weekly

Catania – Frankfurt eff 03JUL20 2 weekly

Catania – Katowice eff 01JUL20 2 weekly

Catania – Krakow eff 03JUL20 3 weekly (4 weekly from 04AUG20)

Catania – Madrid eff 01JUL20 2 weekly

Catania – Malta eff 24JUN20 2 weekly (4 weekly from 01JUL20, 6 weekly from 01AUG20)

Catania – Marrakesh eff 03JUL20 2 weekly

Catania – Marseille eff 01JUL20 2 weekly

Catania – Milan Bergamo eff 25JUN20 4 weekly (9 weekly from 01AUG20)

Catania – Milan Malpensa eff 24JUN20 4 weekly (8 weekly from 01JUL20, 10 weekly from 01AUG20)

Catania – Perugia eff 26JUN20 2 weekly

Catania – Pisa eff 25JUN20 3 weekly (1 daily from 01JUL20, 8 weekly from 01AUG20)

Catania – Rhodes eff 01AUG20 1 weekly (1 flight also scheduled on 04JUL20)

Catania – Rome Fiumcino eff 24JUN20 1 daily (7 weekly from 01JUL20, 14 weekly from 07AUG20)

Catania – Seville eff 01JUL20 2 weekly

Catania – Trieste eff 27JUN20 2 weekly

Catania – Turin eff 26JUN20 2 weekly (4 weekly from 02JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Catania – Venice Treviso eff 24JUN20 2 weekly (5 weekly from 01AUG20, 1 daily from 01AUG20)

Comiso – Brussels South Charleroi eff 03JUL20 2 weekly

Comiso – Frankfurt Hahn eff 03JUL20 2 weekly

Comiso – Milan Malpensa eff 26JUN20 2 weekly

Comiso – Pisa eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 05AUG20)

Crotone – Milan Bergamo eff 03JUL20 3 weekly

Genoa – London Stansted eff 02JUL20 2 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Lamezia Terme – Brussels South Charleroi eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Lamezia Terme – Frankfurt Hahn eff 04JUL20 2 weekly

Lamezia Terme – Karlsruhe/Baden-Baden eff 01JUL20 1 weekly (2 weekly from 02AUG20)

Lamezia Terme – London Stansted eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Lamezia Terme – Milan Bergamo eff 27JUN20 2 weekly (7 weekly from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Lamezia Terme – Milan Malpensa eff 25JUN20 3 weekly (1 daily from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Lamezia Terme – Pisa eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 03AUG20)

Lamezia Terme – Venice Treviso eff 01JUL20 4 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Agadir eff 03JUL20 1 weekly

Milan Bergamo – Alicante eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Amman eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Milan Bergamo – Athens eff 24JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 5 weekly from 07AUG20)

Milan Bergamo – Barcelona eff 26JUN20 2 weekly (1 weekly from 01JUL20)

Milan Bergamo – Belfast International eff 01JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Berlin Schoenefeld eff 26JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 5 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Billund eff 04JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Bordeaux eff 04AUG20 2 weekly

Milan Bergamo – Bremen eff 02AUG20 2 weekly

Milan Bergamo – Bristol eff 02JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Brussels South Charleroi eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Milan Bergamo – Bucharest eff 23JUN20 2 weekly (3 weekly from 02JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Budapest eff 23JUN20 2 weekly (3 weekly from 03JUL20, 5 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Chania eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Cologne eff 03JUL20 3 weekly (4 weekly from 06AUG20)

Milan Bergamo – Copenhagen eff 03JUL20 3 weekly (5 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Corfu eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Cork eff 02JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Dublin eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – East Midlands eff 04JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Edinburgh eff 03JUL20 3 weekly (4 weekly from 06AUG20)

Milan Bergamo – Eindhoven eff 04JUL20 2 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Milan Bergamo – Faro eff 04JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Fez eff 01JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Frankfurt eff 02JUL20 3 weekly

Milan Bergamo – Fuerteventura eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Gdansk eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Gothenburg eff 01JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Gran Canaria eff 01JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Hamburg eff 03JUL20 3 weekly (5 weekly from 05AUG20)

Milan Bergamo – Irakleion eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 05AUG20)

Milan Bergamo – Ibiza eff 21JUN20 2 weekly (6 weekly from 01JUL20, 10 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Kalamata eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Kefallinia eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 06AUG20)

Milan Bergamo – Knock eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Krakow eff 23JUN20 2 weekly (3 weekly from 03JUL20, 5 weekly from 05AUG20)

Milan Bergamo – Lanzarote eff 05JUL20 2 weekly (3 weekly from 06JUL20)

Milan Bergamo – Lappeenranta eff 01JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Lisbon eff 22JUN20 2 weekly (5 weekly from 01JUL20, 7 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – London Stansted eff 23JUN20 3 weekly (1 daily from 30JUN20, 9 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Lourdes eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Luxembourg eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Milan Bergamo – Madrid eff 21JUN20 2 weekly (3 weekly from 03JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Malaga eff 23JUN20 2 weekly (3 weekly from 02JUL20, 4 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Malta eff 24JUN20 2 weekly (3 weekly from 06JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Manchester eff 21JUN20 2 weekly (4 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Marrakesh eff 04JUL20 2 weekly (4 weekly from 05AUG20)

Milan Bergamo – Naples eff 23JUN20 2 weekly (1 daily from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Oslo Torp eff 04JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Palermo eff 23JUN20 2 weekly (1 daily 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Palma Mallorca eff 21JUN20 2 weekly (3 weekly from 04JUL20, 5 weekly from 03AUG20)

Milan Bergamo – Paphos eff 02JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Paris Beauvais eff 01JUL20 3 weekly (5 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Pescara eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 01JUL20)

Milan Bergamo – Porto eff 23JUN20 2 weekly (4 weekly from 06AUG20)

Milan Bergamo – Prague eff 02JUL20 5 weekly (7 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Rhodes eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Riga eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 04AUG20)

Milan Bergamo – Santander eff 04JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Santiago de Compostela eff 01JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Seville eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Milan Bergamo – Sofia eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 03JUL20, 5 weekly from 05AUG20)

Milan Bergamo – Stockholm Skavsta eff 02JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Tallinn eff 02JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Tangier eff 04JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Tbilisi eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 03AUG20)

Milan Bergamo – Tel Aviv eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 03AUG20)

Milan Bergamo – Tenerife South eff 04JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Thessaloniki eff 03JUL20 2 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Milan Bergamo – Thira eff 05JUL20 1 weekly

Milan Bergamo – Timisoara eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Trapani eff 02JUL20 3 weekly

Milan Bergamo – Valencia eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 03JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Milan Bergamo – Vilnius eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Vitoria eff 02JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Warsaw Modlin eff 01JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Yerevan eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Zadar eff 03JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Zakynthos eff 02JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Alghero eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 05AUG20)

Milan Malpensa – Almeria eff 04JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Bristol eff 05JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Brussels eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Milan Malpensa – Bucharest eff 03AUG20 2 weekly

Milan Malpensa – Dublin eff 01JUL20 3 weekly (5 weekly from 04AUG20)

Milan Malpensa – Gran Canaria eff 05JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Irakleion eff 03JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Kalamata eff 05JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Kaunas eff 02JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – London Stansted eff 22JUN20 2 weekly (4 weekly from 01JUL20, 7 weekly from 01AUG20)

Milan Malpensa – Madrid eff 02JUL20 3 weekly

Milan Malpensa – Malaga eff 03JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Manchester eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 03AUG20)

Milan Malpensa – Palermo eff 21JUN20 4 weekly (1 daily from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Milan Malpensa – Palma Mallorca eff 03JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Porto eff 04JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Seville eff 04JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Valencia eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Naples – Barcelona eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 03AUG20)

Naples – Berlin Tegel eff 03JUL20 2 weekly

Naples – Bordeaux eff 03JUL20 2 weekly

Naples – Brussels South Charleroi eff 01JUL20 3 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Naples – Budapest eff 04JUL20 2 weekly

Naples – Copenhagen eff 02JUL20 2 weekly

Naples – Corfu eff 01JUL20 2 weekly

Naples – Cork eff 01JUL20 2 weekly

Naples – Dublin eff 01JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Naples – Eindhoven eff 03AUG20 2 weekly

Naples – Kaunas eff 02JUL20 2 weekly

Naples – Krakow eff 01JUL20 2 weekly

Naples – Lisbon eff 03JUL20 2 weekly

Naples – London Stansted eff 01JUL20 4 weekly (6 weekly from 01AUG20)

Naples – Madrid eff 03JUL20 2 weekly

Naples – Malaga eff 01JUL20 1 weekly (2 weekly from 02AUG20)

Naples – Malta eff 22JUN20 2 weekly

Naples – Manchester eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Naples – Marseille eff 03JUL20 2 weekly

Naples – Nantes eff 04JUL20 2 weekly

Naples – Stockholm Skavsta eff 03JUL20 2 weekly

Naples – Toulouse eff 01JUL20 2 weekly

Naples – Valencia eff 04JUL20 2 weekly

Naples – Venice Treviso eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Palermo – Athens eff 06JUL20 1 weekly (2 weekly from 02AUG20)

Palermo – Berlin Schoenefeld eff 03JUL20 2 weekly

Palermo – Brussels South Charleroi eff 02JUL20 3 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Palermo – Bucharest eff 04JUL20 2 weekly

Palermo – Budapest eff 02AUG20 2 weekly

Palermo – Cologne eff 04JUL20 2 weekly

Palermo – Dublin eff 01JUL20 2 weekly

Palermo – Dusseldorf Weeze eff 03JUL20 2 weekly

Palermo – Frankfurt Hahn eff 02JUL20 2 weekly

Palermo – Krakow eff 04JUL20 2 weekly

Palermo – London Stansted eff 03JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Palermo – Madrid eff 05JUL20 2 weekly

Palermo – Manchester eff 03JUL20 3 weekly

Palermo – Marseille eff 21JUN20 1 weekly (2 weekly from 01JUL20, 3 weekly from 05AUG20)

Palermo – Memmingen eff 02JUL20 2 weekly

Palermo – Nuremberg eff 01JUL20 2 weekly

Palermo – Paris Beauvais eff 04JUL20 2 weekly

Palermo – Pisa eff 21JUN20 2 weekly (1 daily from 01JUL20, 11 weekly from 01AUG20)

Palermo – Rome Fiumcino eff 21JUN20 1 daily (2 daily from 01AUG20)

Palermo – Turin eff 23JUN20 3 weekly (7 weekly from 01JUL20, 11 weekly from 01AUG20)

Palermo – Valencia eff 04JUL20 2 weekly

Palermo – Venice Treviso eff 21JUN20 3 weekly (1 daily from 01JUL20)

Palermo – Verona eff 22JUN20 2 weekly (4 weekly from 01JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Palermo – Wroclaw eff 01JUL20 2 weekly

Perugia – Brussels South Charleroi eff 04JUL20 2 weekly

Perugia – London Stansted eff 01JUL20 3 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Pescara – Brussels South Charleroi eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 07AUG20)

Pescara – Bucharest eff 07JUL20 1 weekly

Pescara – Dusseldorf Weeze eff 04JUL20 1 weekly

Pescara – London Stansted eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Pisa – Berlin Schoenefeld eff 03JUL20 2 weekly

Pisa – Billund eff 01JUL20 2 weekly

Pisa – Brussels eff 03JUL20 2 weekly

Pisa – Brussels South Charleroi eff 01JUL20 5 weekly (1 daily from 01AUG20)

Pisa – Bucharest eff 04JUL20 2 weekly

Pisa – Budapest eff 03JUL20 2 weekly

Pisa – Dublin eff 01JUL20 2 weekly

Pisa – East Midlands eff 01JUL20 2 weekly

Pisa – Edinburgh eff 04JUL20 2 weekly

Pisa – Eindhoven eff 01JUL20 4 weekly (6 weekly from 01AUG20)

Pisa – Fez eff 02AUG20 2 weekly

Pisa – Fuerteventura eff 04JUL20 1 weekly

Pisa – Gdansk eff 03JUL20 2 weekly

Pisa – Glasgow Prestwick eff 01JUL20 2 weekly

Pisa – Gothenburg eff 02JUL20 2 weekly

Pisa – Gran Canaria eff 01JUL20 1 weekly

Pisa – Ibiza eff 01JUL20 2 weekly (4 weekly from 01AUG20)

Pisa – Kefallinia eff 01JUL20 2 weekly

Pisa – Lisbon eff 04AUG20 2 weekly

Pisa – London Stansted eff 01JUL20 1 daily (2 daily from 01AUG20)

Pisa – Madrid eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Pisa – Malta eff 23JUN20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Pisa – Manchester eff 02JUL20 2 weekly

Pisa – Marrakesh eff 04JUL20 2 weekly

Pisa – Paris Beauvais eff 03AUG20 2 weekly

Pisa – Prague eff 01AUG20 2 weekly

Pisa – Rhodes eff 01AUG20 2 weekly

Pisa – Seville eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 07AUG20)

Pisa – Tenerife South eff 05JUL20 1 weekly

Pisa – Trapani eff 01JUL20 3 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Pisa – Valencia eff 03JUL20 3 weekly (4 weekly from 05AUG20)

Pisa – Warsaw Modlin eff 04JUL20 2 weekly

Rimini – London Stansted eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Rome Ciampino – Athens eff 22JUN20 4 weekly (1 daily from 01JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Rome Ciampino – Berlin Schoenefeld eff 03JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Rome Ciampino – Billund eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Rome Ciampino – Bordeaux eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Rome Ciampino – Brussels South Charleroi eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 01JUL20)

Rome Ciampino – Bucharest eff 23JUN20 3 weekly (4 weekly from 06JUL20, 9 weekly from 01AUG20)

Rome Ciampino – Budapest eff 21JUN20 2 weekly (3 weekly from 01JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Rome Ciampino – Cologne eff 03JUL20 3 weekly (4 weekly from 06AUG20)

Rome Ciampino – Copenhagen eff 03JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Rome Ciampino – Corfu eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 05AUG20)

Rome Ciampino – Dublin eff 23JUN20 3 weekly (5 weekly from 02JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Rome Ciampino – East Midlands eff 02JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Edinburgh eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 03AUG20)

Rome Ciampino – Eindhoven eff 03JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Rome Ciampino – Frankfurt Hahn eff 02JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Glasgow Prestwick eff 04JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Gothenburg eff 01JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Karlsruhe/Baden-Baden eff 04JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Krakow eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 5 weekly from 04AUG20)

Rome Ciampino – Lisbon eff 21JUN20 3 weekly (5 weekly from 02JUL20, 1 daily from 04AUG20)

Rome Ciampino – London Stansted eff 23JUN20 3 weekly (1 daily from 01JUL20, 2 daily from 01AUG20)

Rome Ciampino – Lourdes eff 02JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Madrid eff 23JUN20 3 weekly (1 daily from 01JUL20, 2 daily from 01AUG20)

Rome Ciampino – Manchester eff 21JUN20 3 weekly (4 weekly from 01JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Rome Ciampino – Marrakesh eff 04JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Palma Mallorca eff 02JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Paphos eff 03JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Paris Beauvais eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Rome Ciampino – Porto eff 03JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Poznan eff 01JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Prague eff 22JUN20 2 weekly (4 weekly from 01JUL20)

Rome Ciampino – Rabat eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Rome Ciampino – Santander eff 03JUL20 2 weekly (4 weekly from 03AUG20)

Rome Ciampino – Santiago de Compostela eff 03JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Sofia eff 03JUL20 2 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Rome Ciampino – Thessaloniki eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 04AUG20)

Rome Ciampino – Valencia eff 23JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20)

Rome Ciampino – Vilnius eff 04JUL20 2 weekly

Rome Ciampino – Warsaw Modlin eff 22JUN20 2 weekly (4 weekly from 01JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Rome Ciampino – Wroclaw eff 01AUG20 1 weekly

Rome Ciampino – Yerevan eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Rome Fiumcino – Alicante eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 07AUG20)

Rome Fiumcino – Barcelona eff 23JUN20 3 weekly (1 daily from 01JUL20, 2 daily from 01AUG20)

Rome Fiumcino – Brussels eff 21JUN20 2 weekly (5 weekly from 01JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Rome Fiumcino – Ibiza eff 22JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 6 weekly from 01AUG20)

Rome Fiumcino – Kos eff 04JUL20 1 weekly

Rome Fiumcino – Malaga eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Rome Fiumcino – Malta eff 23JUN20 2 weekly (3 weekly from 05JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Rome Fiumcino – Marseille eff 01JUL20 2 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Rome Fiumcino – Seville eff 01JUL20 3 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Rome Fiumcino – Tel Aviv eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Trapani – Karlsruhe/Baden-Baden eff 03JUL20 2 weekly

Trieste – London Stansted eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 01AUG20)

Trieste – Valencia eff 03JUL20 1 weekly (2 weekly from 03AUG20)

Turin – Barcelona eff 01JUL20 3 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Turin – Ibiza eff 03JUL20 1 weekly (2 weekly from 03AUG20)

Turin – London Stansted eff 03JUL20 2 weekly (4 weekly from 02AUG20)

Turin – Valencia eff 03JUL20 2 weekly

Venice – Barcelona eff 01JUL20 4 weekly (1 daily from 01AUG20)

Venice – Bristol eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 04AUG20)

Venice – London Stansted eff 03JUL20 5 weekly (10 weekly from 01AUG20)

Venice Treviso – Berlin Schoenefeld eff 03AUG20 2 weekly

Venice Treviso – Brussels South Charleroi eff 01JUL20 3 weekly (5 weekly from 02AUG20)

Venice Treviso – Dublin eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 07AUG20)

Venice Treviso – East Midlands eff 03JUL20 2 weekly

Venice Treviso – Edinburgh eff 01JUL20 2 weekly

Venice Treviso – Ibiza eff 04JUL20 2 weekly

Venice Treviso – London Stansted eff 01AUG20 2 weekly

Venice Treviso – Malaga eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 05AUG20)

Venice Treviso – Malta eff 21JUN20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Venice Treviso – Manchester eff 02JUL20 2 weekly

Venice Treviso – Seville eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 05AUG20)

Venice Treviso – Valencia eff 23JUN20 2 weekly

Verona – Birmingham eff 03JUL20 2 weekly

Verona – Dublin eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Verona – London Stansted eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)