TAP Air Portugal Aug/Sep 2020 Intercontinental network as of 30JUL20

TAP Air Portugal earlier this week updated interim schedule until 30SEP20 inclusive. For Intercontinental network, planned operation for August and September as of 30JUL20 as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation, which may affect operational aircraft and frequencies.



Lisbon – Accra – Sao Tome eff 01SEP20 5 weekly A320neo

Lisbon – Belo Horizonte 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Bissau eff 01SEP20 1 weekly A319

Lisbon – Boston 3 weekly A321neo (4 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Brasilia eff 01SEP20 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Casablanca eff 10AUG20 10 weekly ATR72 (11 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Dakar 7 weekly A320neo

Lisbon – Fortaleza 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Ilha do Sal eff 01SEP20 3 weekly A320neo

Lisbon – Luanda eff 11AUG20 4 weekly A330-900neo

Lisbon – Maputo 3 weekly A330-900neo (2 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Marrakech eff 10AUG20 11 weekly ATR72

Lisbon – Miami 3 weekly A330-900neo

Lisbon – Montreal 3 weekly A321neo

Lisbon – Newark 3 weekly A330-900neo (7 weekly A321neo/330-900neo from 01SEP20)

Lisbon – Praia 4 weekly A319 (7 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Recife 2 weekly A330-900neo (3 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Rio de Janeiro Galeao 3 weekly A330-900neo

Lisbon – Salvador da Bahia eff 01SEP20 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Sao Paulo Guarulhos 9 weekly A330-900neo (7 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Sao Vicente 4 weekly E190 (2 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Tel Aviv eff 24SEP20 3 weekly A321neo

Lisbon – Toronto 3 weekly A321neo (5 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Washington Dulles 2 weekly A321neo (3 weekly from 01SEP20)

Ponta Delgada – Boston 3 weekly A321neo

Ponta Delgada – Toronto eff 03SEP20 2 weekly A321neo

Porto – Newark 1 weekly A330-900neo (2 weekly A321neo from 01SEP20)

Porto – Rio de Janeiro Galeao 1 weekly A330-900neo