Air France August 2020 European network as of 02AUG20

Air France during the month of August 2020 plans to operate following European network, including service operated by HOP!. All information is based on 02AUG20 OAG schedules. Effective dates noted in parenthesis represents “week of” (example: from 16AUG20 represents effective from the week of 16AUG20).



Due to various travel restrictions, last minute modification may occur. Selected routes will see variation of weekly frequency on selected week.

Ajaccio – Pau 1 weekly

Ajaccio – Rennes 2 weekly

Bastia – Bordeaux 1 weekly

Bastia – Lille 2 weekly

Bastia – Nantes 2 weekly

Bastia – Rennes 1 weekly

Biarritz – Geneva 2 weekly

Biarritz – Lyon 4 weekly (9 weekly from 23AUG20)

Biarritz – Nice 1 weekly (until 15AUG20)

Bordeaux – Ajaccio 1 weekly (2 weekly from 16AUG20)

Bordeaux – Athens 2 weekly (until 22AUG20)

Bordeaux – Calvi 1 weekly

Bordeaux – Figari 1 weekly

Bordeaux – Lyon 5 weekly (10 weekly from 23AUG20)

Bordeaux – Marseille 3 weekly

Bordeaux – Nice 2 weekly

Caen – Ajaccio 1 weekly

Caen – Calvi 1 weekly

Caen – Figari 1 weekly

Figari – Clermont-Ferrand 1 weekly

Lille – Ajaccio 1 weekly

Lille – Calvi 1 weekly

Lille – Figari 2 weekly

Lille – Perpignan 2 weekly (1 weekly from 16AUG20)

Lille – Toulon 1 weekly

Lyon – Ajaccio 1 weekly

Lyon – Brest 6 weekly (8 weekly from 23AUG20)

Lyon – Caen 3 weekly (4 weekly from 16AUG20)

Lyon – Calvi 1 weekly

Lyon – Figari 2 weekly

Lyon – Lille 2 weekly (3 weekly from 16AUG20, 6 weekly from 23AUG20)

Lyon – Marseille 1 weekly (4 weekly from 23AUG20)

Lyon – Nantes 7 weekly (11 weekly from 16AUG20, 13 weekly from 23AUG20)

Lyon – Nice 6 weekly (9 weekly from 23AUG20)

Lyon – Pau eff 23AUG20 6 weekly

Lyon – Rennes eff 23AUG20 6 weekly

Lyon – Strasbourg eff 21AUG20 5 weekly

Lyon – Toulouse 3-5 weekly (10 weekly from 23AUG20)

Marseille – Amsterdam 7 weekly

Marseille – Athens 2 weekly

Marseille – Brest 1 weekly

Marseille – Caen 3 weekly

Marseille – Comiso 1 weekly

Marseille – Irakleion 3 weekly

Marseille – Lille 3 weekly (7-11 weekly from 16AUG20)

Marseille – Nantes 14 weekly (16 weekly from 23AUG20)

Marseille – Rennes 4 weekly (3 weekly from 23AUG20)

Marseille – Strasbourg 4 weekly (3 weekly from 23AUG20)

Nantes – Ajaccio 2 weekly

Nantes – Calvi 2 weekly

Nantes – Figari 2 weekly

Nantes – Toulon 1 weekly

Nantes – Toulouse 3 weekly (6 weekly from 23AUG20)

Nice – Athens 2 weekly

Nice – Caen 1 weekly

Nice – Lille 4 weekly

Nice – Metz 2-3 weekly

Nice – Nantes 7 weekly

Nice – Rennes 3 weekly

Nice – Strasbourg 4 weekly

Paris CDG – Alicante 6-7 weekly

Paris CDG – Amsterdam 20 weekly

Paris CDG – Athens 35 weekly

Paris CDG – Barcelona 24 weekly

Paris CDG – Bari 9 weekly

Paris CDG – Belgrade 2 weekly

Paris CDG – Bergen 4 weekly (5 weekly from 16AUG20)

Paris CDG – Berlin Tegel 21 weekly

Paris CDG – Biarritz 24-29 weekly

Paris CDG – Bilbao 7 weekly

Paris CDG – Billund eff 17AUG20 2 weekly

Paris CDG – Birmingham 7-9 weekly (12 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Bologna 9 weekly

Paris CDG – Bordeaux 27-29 weekly

Paris CDG – Brest 21-29 weekly

Paris CDG – Bucharest 11 weekly

Paris CDG – Budapest 9-14 weekly

Paris CDG – Cagliari 7 weekly

Paris CDG – Catania 7 weekly

Paris CDG – Clermont-Ferrand 10 weekly (14 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Copenhagen 21 weekly

Paris CDG – Cork 3 weekly

Paris CDG – Dublin 15-18 weekly

Paris CDG – Dubrovnik 4 weekly

Paris CDG – Dusseldorf 7 weekly

Paris CDG – Edinburgh 5-9 weekly

Paris CDG – Faro 4 weekly

Paris CDG – Florence 21 weekly

Paris CDG – Frankfurt 7 weekly

Paris CDG – Geneva 21 weekly

Paris CDG – Gothenburg 4 weekly (7 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Hamburg 15-17 weekly

Paris CDG – Hannover 6 weekly

Paris CDG – Ibiza 11 weekly

Paris CDG – Irakleion 9 weekly

Paris CDG – Istanbul 2 weekly

Paris CDG – Krakow 7 weekly

Paris CDG – Kyiv Borispil 6 weekly

Paris CDG – Lisbon 24 weekly (26 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Ljubljana 7 weekly

Paris CDG – London Heathrow 21 weekly

Paris CDG – Lyon 21-27 weekly

Paris CDG – Madrid 21 weekly

Paris CDG – Malaga 1 weekly

Paris CDG – Manchester 11-14 weekly

Paris CDG – Marseille 59 weekly

Paris CDG – Milan Linate 7 weekly

Paris CDG – Milan Malpensa 15 weekly

Paris CDG – Montpellier 36 weekly (38 weekly from 16AUG20, 40 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Moscow Sheremetyevo eff 08AUG20 7 weekly

Paris CDG – Munich 12 weekly (14 weekly from 09AUG20)

Paris CDG – Mykonos 3 weekly

Paris CDG – Nantes 14 weekly (16 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Naples 14 weekly

Paris CDG – Newcastle 5 weekly (6 weekly from 09AUG20, 10 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Nice 99-112 weekly

Paris CDG – Nuremberg 6-8 weekly

Paris CDG – Olbia 7 weekly

Paris CDG – Oslo 10 weekly (11 weekly from 16AUG20)

Paris CDG – Palermo 7 weekly

Paris CDG – Palma Mallorca 7 weekly

Paris CDG – Pau 22 weekly (23 weekly from 16AUG20, 29 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Perpignan 21 weekly (20 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Porto 13 weekly (14 weekly from 16AUG20)

Paris CDG – Prague 8-9 weekly

Paris CDG – Rennes 7 weekly

Paris CDG – Rome 28 weekly

Paris CDG – St. Petersburg eff 08AUG20 7 weekly

Paris CDG – Seville 6 weekly (5 weekly from 16AUG20)

Paris CDG – Sofia 2 weekly

Paris CDG – Split 6 weekly

Paris CDG – Stockholm Arlanda 19-21 weekly

Paris CDG – Stuttgart 5 weekly

Paris CDG – Thessaloniki 3 weekly

Paris CDG – Thira 2 weekly (1 weekly from 23AUG20)

Paris CDG – Toulon 32 weekly

Paris CDG – Toulouse 55-65 weekly

Paris CDG – Turin eff 25AUG20 2 weekly

Paris CDG – Valencia 5-7 weekly

Paris CDG – Venice 28 weekly

Paris CDG – Vienna 9-11 weekly

Paris CDG – Warsaw 10 weekly

Paris CDG – Zagreb 7 weekly

Paris CDG – Zurich 5-9 weekly

Paris Orly – Ajaccio 15-18 weekly

Paris Orly – Bastia 26-29 weekly

Paris Orly – Biarritz 4 weekly (7 weekly from 23AUG20)

Paris Orly – Brive eff 24AUG20 3 weekly

Paris Orly – Calvi 21 weekly (15 weekly from 23AUG20)

Paris Orly – Castres eff 25AUG20 3 weekly

Paris Orly – Figari 16-20 weekly

Paris Orly – Lourdes 8 weekly

Paris Orly – Marseille eff 24AUG20 12 weekly

Paris Orly – Montpellier 7 weekly (16 weekly from 23AUG20)

Paris Orly – Nice 29 weekly

Paris Orly – Toulouse eff 24AUG20 24 weekly

Rennes – Calvi 1 weekly

Rennes – Figari 1 weekly

Strasbourg – Amsterdam 2 weekly

Strasbourg – Calvi 1 weekly

Strasbourg – Figari 1 weekly

Toulon – Brest 1 weekly

Toulouse – Athens 2 weekly (1 weekly from 23AUG20)

Toulouse – Lille 4 weekly (9 weekly from 23AUG20)

Toulouse – Rennes 3 weekly (7 weekly from 23AUG20)

Toulouse – Strasbourg 4 weekly