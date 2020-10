Wizz Air Nov 2020 operations as of 17OCT20

Wizz Air in the last few weeks continue to adjust planned operation, due various travel restrictions and market demand. As of 17OCT20, the airline’s planned operation for the month of November 2020 (01NOV20 – 30NOV20) as follows.



The following list only covers service operating under “W6” flight numbers, therefore certain service to/from the UK is excluded. Selected routes scheduled on 01NOV20 is also omitted. Additional change remains highly possible. Although the list below is based on the airline’s booking engine, certain routes may have been omitted.



Bacau – Billund 2 weekly

Bacau – Catania 1 weekly

Bacau – London Luton 4 weekly (1 daily from 16NOV20)

Bacau – Memmingen 2 weekly

Bacau – Milan Bergamo 2 weekly

Bacau – Rome Fiumcino 2 weekly

Belgrade – Dortmund 2 weekly

Belgrade – Eindhoven 2 weekly

Belgrade – Gothenburg 2 weekly

Belgrade – Karlstuhe/Baden-Baden 2 weekly

Belgrade – Larnaca 1 weekly

Belgrade – Malmo 3 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Belgrade – Memmingen 2 weekly

Belgrade – Mulhouse 3 weekly (2 weekly from 10NOV20)

Belgrade – Paris Beauvais 2 weekly

Belgrade – Stockholm Skavsta 2 weekly

Bucharest – Abu Dhabi eff 16NOV20 3 weekly

Bucharest – Alicante 2 weekly

Bucharest – Barcelona 3 weekly (2 weekly from 19NOV20)

Bucharest – Bari 2 weekly

Bucharest – Basel 2 weekly

Bucharest – Billund 2 weekly

Bucharest – Birmingham 2 weekly

Bucharest – Bologna 1 weekly

Bucharest – Brussels South Charleroi 2 weekly

Bucharest – Catania 1 weekly

Bucharest – Copenhagen 1 weekly

Bucharest – Doncaster/Sheffield 3 weekly

Bucharest – Dortmund 6 weekly

Bucharest – Edinburgh 1 weekly

Bucharest – Eindhoven 3 weekly (2 weekly from 09NOV20)

Bucharest – Hamburg 2 weekly

Bucharest – Lisbon 2 weekly

Bucharest – Liverpool 2 weekly

Bucharest – London Luton 2 daily (12 weekly from 09NOV20)

Bucharest – Madrid 2 weekly

Bucharest – Malaga 2 weekly

Bucharest – Malmo 2 weekly

Bucharest – Memmingen 2 weekly

Bucharest – Milan Bergamo 2 weekly

Bucharest – Naples 1 weekly

Bucharest – Nice 1 weekly

Bucharest – Nuremberg 2 weekly

Bucharest – Paris Beauvais 3 weekly

Bucharest – Rome Ciampino 2 weekly

Bucharest – Sandefjord 2 weekly

Bucharest – Stockholm Skavsta 3 weekly

Bucharest – Tenerife South 1 weekly

Bucharest – Turin 1 weekly

Bucharest – Valencia 2 weekly

Bucharest – Venice Treviso 2 weekly

Bucharest – Zaragoza 1 weekly

Budapest – Abu Dhabi eff 17NOV20 2 weekly

Budapest – Athens eff 17NOV20 2 weekly

Budapest – Barcelona eff 16NOV20 2 weekly

Budapest – Bari eff 19NOV20 2 weekly

Budapest – Basel 1 weekly (3 weekly from 16NOV20)

Budapest – Berlin 2 weekly

Budapest – Birmingham eff 18NOV20 2 weekly

Budapest – Brussels South Charleroi eff 16NOV20 3 weekly

Budapest – Dortmund 2 weekly

Budapest – Eindhoven 3 weekly (5 weekly from 16NOV20)

Budapest – Gothenburg eff 17NOV20 2 weekly

Budapest – Kyiv Zhulyany eff 17NOV20 2 weekly

Budapest – Lisbon eff 18NOV20 2 weekly

Budapest – Liverpool eff 16NOV20 2 weekly

Budapest – London Gatwick eff 16NOV20 4 weekly

Budapest – London Luton 4 weekly (10 weekly from 16NOV20)

Budapest – Madrid eff 17NOV20 2 weekly

Budapest – Malaga eff 18NOV20 2 weekly

Budapest – Malmo eff 16NOV20 2 weekly

Budapest – Malta eff 19NOV20 2 weekly

Budapest – Milan Malpensa 2 weekly (4 weekly from 17NOV20)

Budapest – Moscow Vnukovo eff 16NOV20 3 weekly

Budapest – Nice eff 18NOV20 2 weekly

Budapest – Paris Orly eff 01NOV20 1 weekly (2 weekly from 18NOV20)

Budapest – Rome Fiumcino eff 16NOV20 3 weekly

Budapest – Stockholm Skavsta 2 weekly

Budapest – Tel Aviv eff 24NOV20 2 weekly

Budapest – Tenerife South eff 16NOV20 2 weekly

Budapest – Thessaloniki eff 17NOV20 2 weekly

Budapest – Tirgu Mures eff 16NOV20 2 weekly

Catania – Bologna 2 daily

Catania – Dortmund 2 weekly

Catania – Memmingen 2 weekly

Catania – Rome Fiumcino 3 daily

Catania – Venice 1 daily

Chisinau – Berlin 2 weekly

Chisinau – Bologna 1 weekly

Chisinau – Brussels South Charleroi 1 weekly

Chisinau – Dortmund 2 weekly

Chisinau – Hamburg 2 weekly

Chisinau – Liverpool 2 weekly

Chisinau – London Luton 1 daily

Chisinau – Memmingen 2 weekly

Chisinau – Milan Bergamo 1 weekly

Chisinau – Rome Ciampino 1 weekly

Chisinau – Verona 1 weekly

Cluj – Abu Dhabi eff 17NOV20 2 weekly

Cluj – Alicante 1 weekly

Cluj – Barcelona 2 weekly

Cluj – Basel 1 weekly

Cluj – Bologna 1 weekly

Cluj – Doncaster/Sheffield 2 weekly

Cluj – Dortmund 2 weekly (3 weekly from 09NOV20)

Cluj – Eindhoven 2 weekly

Cluj – Hahn 1 weekly

Cluj – London Luton 1 daily

Cluj – Lyon 1 weekly

Cluj – Madrid 1 weekly

Cluj – Malmo 2 weekly

Cluj – Memmingen 1 weekly

Cluj – Milan Bergamo 2 weekly

Cluj – Paris Beauvais 3 weekly

Cluj – Rome Ciampino 1 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Cluj – Valencia 2 weekly

Craiova – Birmingham 2 weekly

Craiova – Cologne 1 weekly

Craiova – London Luton 5 weekly

Craiova – Milan Bergamo 1 weekly

Dortmund – Athens 2 weekly

Dortmund – Larnaca 2 weekly

Dortmund – Lisbon 2 weekly

Dortmund – Thessaloniki 1 weekly

Eindhoven – Rzeszow eff 06NOV20 2 weekly

Gdansk – Alesund 3 weekly

Gdansk – Bergen 3 weekly

Gdansk – Billund 2 weekly

Gdansk – Cologne 2 weekly

Gdansk – Dortmund 4 weekly

Gdansk – Eindhoven 6 weekly (5 weekly from 16NOV20)

Gdansk – Gothenburg 2 weekly

Gdansk – Hamburg 2 weekly (3 weekly from 09NOV20)

Gdansk – London Luton 5 weekly (10 weekly from 16NOV20)

Gdansk – Lviv 1 weekly

Gdansk – Malmo 3 weekly

Gdansk – Oslo 3 weekly

Gdansk – Sandefjord 2 weekly

Gdansk – Stavanger 3 weekly

Gdansk – Stockholm Skavsta 1 daily

Gdansk – Turku 1 weekly (2 weekly from 19NOV20)

Iasi – Bologna 1 weekly

Iasi – Brussels South Charleroi 1 weekly

Iasi – Dortmund 2 weekly

Iasi – Eindhoven 2 weekly (1 weekly from 09NOV20)

Iasi – Liverpool 2 weekly

Iasi – London Luton 1 daily (4 weekly from 09NOV20)

Iasi – Milan Bergamo 2 weekly

Iasi – Paris Beauvais 1 weekly

Iasi – Rome Ciampino 2 weekly

Katowice – Abu Dhabi 2 weekly

Katowice – Bristol 1 weekly (2 weekly from 17NOV20)

Katowice – Doncaster/Sheffield 1 weekly (2 weekly from 17NOV20)

Katowice – Dortmund 1 daily

Katowice – Eindhoven 6 weekly (5 weekly from 16NOV20)

Katowice – Liverpool eff 22NOV20 1 weekly

Katowice – London Luton 3 weekly (5 weekly form 17NOV20)

Katowice – Lviv 2 weekly

Katowice – Malta 2 weekly

Katowice – Rome Ciampino 2 weekly

Katowice – Sandefjord 2 weekly

Katowice – Stockholm Skavsta 2 weekly

Kaunas – Alesund eff 17NOV20 2 weekly

Kaunas – Bergen 1 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Kaunas – Eindhoven eff 17NOV20 2 weekly

Kaunas – Stavanger 1 weekly (2 weekly from 17NOV20)

Krakow – Bergen 1 weekly

Krakow – Billund 1 weekly

Krakow – Birmingham eff 17NOV20 2 weekly

Krakow – Doncaster/Sheffield eff 18NOV20 2 weekly

Krakow – Eindhoven 2 weekly

Krakow – Kharkiv 1 weekly

Krakow – Kyiv Zhulyany 2 weekly

Krakow – London Luton 3 weekly (1 daily from 16NOV20)

Krakow – Milan Malpensa 1 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Krakow – Oslo 2 weekly

Krakow – Stavanger 1 weekly

Krakow – Trondheim 1 weekly

Kyiv Zhulyany – Berlin 2 weekly (5 weekly from 16NOV20)

Kyiv Zhulyany – Billund 2 weekly (1 weekly from 25NOV20)

Kyiv Zhulyany – Cologne 2 weekly

Kyiv Zhulyany – Copenhagen 2 weekly

Kyiv Zhulyany – Dortmund 2 weekly

Kyiv Zhulyany – Hamburg 1 weekly

Kyiv Zhulyany – Memmingen 1 weekly

Kyiv Zhulyany – Pardubice 1 weekly

Larnaca – Athens 4 weekly

Larnaca – Billund 1 weekly until 08NOV20

Larnaca – Copenhagen 1 weekly

Larnaca – Memmingen 1 weekly

Larnaca – Thessaloniki 3 weekly

Larnaca – Turku 1 weekly

Lublin – Eindhoven 2 weekly

Lublin – Sandefjord 1 weekly

Lviv – Berlin 1 weekly

Lviv – Dortmund 2 weekly

Lviv – Milan Malpensa 1 weekly

Lviv – Pardubice 1 weekly

Lviv – Rome Ciampino 1 weekly

Milan Malpensa – Alexandria Borg el Arab 1 weekly

Milan Malpensa – Athens 3 weekly

Milan Malpensa – Bari 1 daily

Milan Malpensa – Catania 3 daily

Milan Malpensa – Eindhoven 5 weekly

Milan Malpensa – Lisbon 3 weekly

Milan Malpensa – London Luton 2 daily

Milan Malpensa – Palermo 2 daily

Milan Malpensa – Porto 2 weekly

Milan Malpensa – Vilnius eff 17NOV20 2 weekly

Nis – Dortmund 2 weekly

Nis – Memmingen 2 weekly

Nis – Mulhouse 3 weekly

Ohrid – Mulhouse eff 14NOV20 2 weekly

Olsztyn-Mazury – Dortmund 3 weekly (2 weekly from 17NOV20)

Oslo – Bergen eff 05NOV20 2 daily A320 (3 daily from 23NOV20)

Oslo – Tromso eff 05NOV20 1 daily A320 (2 daily from 23NOV20)

Oslo – Trondheim eff 05NOV20 2 daily A320 (3 daily from 23NOV20)

Poznan – Doncaster/Sheffield 1 weekly

Poznan – Eindhoven 3 weekly (2 weekly from 09NOV20)

Poznan – Kyiv Zhulyany 2 weekly

Poznan – Sandefjord 1 weekly

Prishtina – Dortmund 3 weekly

Prishtina – Mulhouse 6 weekly (5 weekly from 10NOV20, 4 from 17NOV20)

Riga – Doncaster 1 weekly

Riga – Dortmund 1 weekly

Riga – Eindhoven 1 weekly

Riga – Hamburg eff 16NOV20 2 weekly

Riga – Kutaisi 1 weekly

Riga – London Luton 2 weekly

Riga – Sandefjord 1 weekly

Sibiu – Dortmund 2 weekly

Sibiu – Hahn 1 weekly

Sibiu – Karlsruhe/Baden-Baden 1 weekly

Sibiu – London Luton 3 weekly

Sibiu – Memmingen 2 weekly

Sibiu – Nuremberg 1 weekly

Skopje – Berlin 2 weekly

Skopje – Cologne 2 weekly

Skopje – Copenhagen 1 weekly

Skopje – Dortmund 3 weekly

Skopje – Eindhoven 1 weekly

Skopje – Friedrichshafen 3 weekly (2 weekly from 17NOV20)

Skopje – Gothenburg 2 weekly

Skopje – Hahn 3 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Skopje – Hamburg 2 weekly

Skopje – Karlsruhe/Baden-Baden eff 08NOV20 1 weekly

Skopje – London Luton 2 weekly (until 07NOV20)

Skopje – Malmo 3 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Skopje – Memmingen 3 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Skopje – Mulhouse 3 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Skopje – Nuremberg 2 weekly

Skopje – Stockholm Skavsta eff 08NOV20 1 weekly

Skopje – Turku 1 weekly

Sofia – Abu Dhabi eff 20NOV20 1 weekly

Sofia – Barcelona 2 weekly

Sofia – Bari 1 weekly

Sofia – Basel 2 weekly

Sofia – Bologna 2 weekly

Sofia – Brussels South Charleroi 3 weekly

Sofia – Copenhagen 3 weekly

Sofia – Dortmund 6 weekly (5 weekly from 16NOV20)

Sofia – Eindhoven 3 weekly

Sofia – Geneva 2 weekly

Sofia – Hahn 2 weekly

Sofia – Larnaca 1 weekly

Sofia – London Luton 11 weekly

Sofia – Madrid 2 weekly

Sofia – Malta 2 weekly

Sofia – Memmingen 3 weekly

Sofia – Milan Bergamo 4 weekly (3 weekly from 09NOV20)

Sofia – Nice 2 weekly

Sofia – Paris Beauvais 2 weekly

Sofia – Tel Aviv 4 weekly (3 weekly from 16NOV20)

Sofia – Valencia 2 weekly

Suceava – Dormund 1 weekly

Szczecin – Lviv 1 weekly

Szczecin – Sandefjord 2 weekly

Szczecin – Stavanger 1 weekly

Tallinn – Sandefjord 1 weekly

Timisoara – Dortmund 2 weekly

Timisoara – Karlsruhe/Baden-Baden 1 weekly

Timisoara – London Luton 4 weekly (3 weekly from 09NOV20)

Timisoara – Memmingen 2 weekly

Timisoara – Milan Bergamo 2 weekly

Timisoara – Paris Beauvais 1 weekly (3 weekly from 16NOV20)

Timisoara – Valencia 1 weekly

Tirana – Bari 2 weekly

Tirana – Berlin 2 weekly

Tirana – Bologna 2 weekly

Tirana – Dortmund 3 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Tirana – London Luton 5 weekly

Tirana – Memmingen 2 weekly

Tirana – Milan Bergamo 3 weekly

Tirana – Milan Malpensa 3 weekly

Tirana – Pisa 2 weekly

Tirana – Venice Treviso 2 weekly

Tirana – Verona 2 weekly

Tirgu Mures – Dortmund 1 weekly

Tirgu Mures – Memmingen 1 weekly

Tuzla – Berlin 1 weekly

Tuzla – Dortmund 2 weekly

Tuzla – Eindhoven 2 weekly

Tuzla – Gothenburg 2 weekly

Tuzla – Hahn 2 weekly

Tuzla – Malmo 3 weekly (2 weekly form 17NOV20)

Tuzla – Memmingen 2 weekly

Tuzla – Stockholm Skavsta 2 weekly

Varna – Berlin 2 weekly

Varna – Cologne 2 weekly

Varna – Dortmund 3 weekly

Varna – Eindhoven 2 weekly

Varna – Hamburg 2 weekly

Varna – Liverpool 2 weekly

Varna – London Luton 4 weekly

Varna – Memmingen 2 weekly

Vienna – Athens 3 weekly

Vienna – Barcelona eff 16NOV20 2 weekly

Vienna – Bari 2 weekly

Vienna – Billund eff 16NOV20 2 weekly

Vienna – Bremen eff 17NOV20 2 weekly

Vienna – Catania 2 weekly

Vienna – Cologne 2 weekly (4 weekly from 24NOV20)

Vienna – Dortmund 2 weekly (4 weekly from 23NOV20)

Vienna – Eindhoven eff 16NOV20 3 weekly

Vienna – Kyiv Zhulyany 2 weekly

Vienna – Lisbon eff 16NOV20 2 weekly

Vienna – Malaga eff 17NOV20 2 weekly

Vienna – Milan Malpensa 4 weekly

Vienna – Naples 2 weekly

Vienna – Prishtina 2 weekly (1 weekly from 16NOV20)

Vienna – Rome Fiumcino 4 weekly

Vienna – Stockholm Skavsta 2 weekly (1 weekly 10NOV20 – 21NOV20)

Vienna – Tenerife South 1 weekly

Vienna – Tirana eff 16NOV20 2 weekly

Vienna – Warsaw 2 weekly

Vilnius – Billund eff 22NOV20 1 weekly

Vilnius – Doncaster/Sheffield 1 weekly

Vilnius – Dortmund 3 weekly (2 weekly from 09NOV20)

Vilnius – Eindhoven 2 weekly (1 weekly from 10NOV20)

Vilnius – Kyiv Zhulyany 2 weekly

Vilnius – Larnaca 2 weekly (1 weekly from 09NOV20)

Vilnius – London Luton 4 weekly

Vilnius – Sandefjord 1 weekly

Vilnius – Stockholm Skavsta 1 weekly

Vilnius – Trondheim eff 17NOV20 2 weekly

Warsaw – Barcelona 2 weekly

Warsaw – Bari 2 weekly

Warsaw – Basel 2 weekly

Warsaw – Birmingham 1 weekly (2 weekly from 18NOV20)

Warsaw – Brussels South Charleroi 3 weekly

Warsaw – Catania 1 weekly until 14NOV20

Warsaw – Doncaster/Sheffield 1 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Warsaw – Eindhoven 3 weekly

Warsaw – Gothenburg 2 weekly

Warsaw – Kyiv Zhulyany 3 weekly

Warsaw – Larnaca 1 weekly

Warsaw – Liverpool 1 weekly (3 weekly from 17NOV20)

Warsaw – London Luton 1 daily (12 weekly from 16NOV20)

Warsaw – Malmo 2 weekly

Warsaw – Milan Bergamo 3 weekly

Warsaw – Paris Orly 2 weekly

Warsaw – Reykjavik Keflavik 2 weekly

Warsaw – Rome Fiumcino 3 weekly

Warsaw – Sandefjord 3 weekly

Warsaw – Stockholm Skavsta 4 weekly

Warsaw – Tel Aviv 2 weekly

Warsaw – Tenerife South 1 weekly (2 weekly from 18NOV20)

Wroclaw – Birmingham 1 weekly (2 weekly from 16NOV20)

Wroclaw – Doncaster/Sheffield 1 weekly (2 weekly from 18NOV20)

Wroclaw – Dortmund 2 weekly

Wroclaw – Eindhoven 3 weekly

Wroclaw – Kharkiv 1 weekly (2 weekly from 18NOV20)

Wroclaw – Kyiv Zhulyany 2 weekly

Wroclaw – London Luton 3 weekly (1 daily from 16NOV20)

Wroclaw – Lviv 2 weekly

Wroclaw – Reykjavik Keflavik eff 16NOV20 2 weekly

Wroclaw – Sandefjord 2 weekly

Wroclaw – Stockholm Skavsta 2 weekly until 06NOV20