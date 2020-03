brussels airlines suspends operation 24MAR20 – 19APR20

brussels airlines yesterday (17MAR20) announced it’ll be temporary suspending operations from 24MAR20 to 19APR20. As a result of the suspension, following service will be impacted. Corresponding weekly frequency is for the week of 05APR20, based on 15MAR20’s OAG schedules.



Brussels – Abidjan – Cotonou 4 weekly

Brussels – Accra – Lome 6 weekly

Brussels – Alicante 7 weekly

Brussels – Almeria 1 weekly

Brussels – Antalya 1 weekly

Brussels – Athens 6 weekly

Brussels – Barcelona 14 weekly

Brussels – Berlin Tegel 14 weekly

Brussels – Bilbao 7 weekly

Brussels – Birmingham 12 weekly

Brussels – Bologna 4 weekly

Brussels – Budapest 6 weekly

Brussels – Bujumbura – Entebbe – Brussels 1 weekly

Brussels – Catania 3 weekly

Brussels – Copenhagen 14 weekly

Brussels – Dakar – Banjul 4 weekly

Brussels – Dakar – Conakry 3 weekly

Brussels – Douala – Yaounde 7 weekly

Brussels – Edinburgh 7 weekly

Brussels – Faro 8 weekly

Brussels – Florence 6 weekly

Brussels – Freetown – Monrovia – Brussels 4 weekly

Brussels – Funchal 1 weekly

Brussels – Geneva 20 weekly

Brussels – Gothenburg 6 weekly

Brussels – Gran Canaria 3 weekly

Brussels – Hamburg 11 weekly

Brussels – Hurghada 4 weekly

Brussels – Irakleion 3 weekly

Brussels – Kigali – Entebbe – Brussels 6 weekly

Brussels – Kinshasa 4 weekly

Brussels – Krakow 4 weekly

Brussels – Lanzarote 2 weekly

Brussels – Lisbon 14 weekly

Brussels – Ljubljana 7 weekly

Brussels – London Heathrow 14 weekly

Brussels – Luanda – Kinshasa – Brussels 3 weekly

Brussels – Lyon 13 weekly

Brussels – Madrid 13 weekly

Brussels – Malaga 17 weekly

Brussels – Manchester 12 weekly

Brussels – Marrakech 3 weekly

Brussels – Marseille 13 weekly

Brussels – Milan Linate 6 weekly

Brussels – Montreal 5 weekly

Brussels – Naples 5 weekly

Brussels – New York JFK 7 weekly (This route previously cancelled until 13APR20)

Brussels – Nice 14 weekly

Brussels – Oslo 6 weekly

Brussels – Ouagadougou – Abidjan 3 weekly

Brussels – Palermo 2 weekly

Brussels – Palma Mallorca 2 weekly

Brussels – Paris CDG 17 weekly

Brussels – Porto 14 weekly

Brussels – Prague 6 weekly

Brussels – Rhodes 1 weekly

Brussels – Rome 7 weekly

Brussels – Seville 4 weekly

Brussels – St. Petersburg 4 weekly

Brussels – Stockholm Bromma 12 weekly

Brussels – Tel Aviv 7 weekly

Brussels – Tenerife South 6 weekly

Brussels – Toulouse 12 weekly

Brussels – Valencia 4 weekly

Brussels – Venice 7 weekly

Brussels – Vienna 13 weekly

Brussels – Vilnius 6 weekly

Brussels – Warsaw 6 weekly

Brussels – Washington Dulles 7 weekly

Brussels – Yerevan 2 weekly

Brussels – Zagreb 5 weekly