Emirates July – October 2020 operations as of 0830GMT 10JUN20

Emirates in the last few days continue to adjust planned operation between July and October 2020. As of 0830GMT 10JUN20, latest adjustment sees the airline continue to downsize operation, compared to previous report on Airlineroute on 04JUN20.



Planned operation changes remain possible, as it may be impacted by various travel restrictions.



Dubai – Abuja eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Accra – Abidjan eff 15JUL20 1 daily 777-300ER

Dubai – Addis Ababa eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Adelaide eff 01SEP20 1 daily 777-200LR

Dubai – Ahmedabad eff 01JUL20 9 weekly 777-200LR/-300ER

Dubai – Algiers eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 31JUL20)

Dubai – Amman eff 01JUL20 1 daily 777-300ER (A380 from 15JUL20 instead of 01JUL20; 2nd daily with 777-300ER from 01AUG20, 3rd daily with 777-300ER from 01SEP20)

Dubai – Amsterdam eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 15JUL20 iso 01JUL20; 2 daily from 01AUG20, 19 weekly A380/777-300ER from 02SEP20)

Dubai – Athens – Newark eff 01JUL20 1 daily 777-300ER

Dubai – Auckland eff 01JUL20 1 daily 777-200LR (A380 from 01SEP20 iso 01JUL20)

Dubai – Baghdad eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 01SEP20 iso 04AUG20; Previous plan: eff 01JUL20)

Dubai – Bahrain eff 01JUL20 2 daily 777-200LR/-300ER (4 daily from 01SEP20)

Dubai – Bangalore eff 01JUL20 3 daily 777-300ER (24 weekly 777-200LR/-300ER from 17JUL20)

Dubai – Bangkok eff 02JUL20 5 weekly 777-300ER (1 daily 777 from 11JUL20, 2 daily A380 from 01AUG20, 3rd daily from 01SEP20; Previous plan: 1 daily A380 in July 2020)

Dubai – Bangkok – Hong Kong eff 01SEP20 1 daily A380

Dubai – Bangkok – Phnom Penh eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Barcelona eff 01AUG20 1 daily 777-300ER (A380 from 01SEP20 iso 01AUG20; 9 weekly from 25OCT20)

Dubai – Barcelona – Mexico City eff 01AUG20 1 daily 777-200LR

Dubai – Basra eff 17JUL20 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 02SEP20 iso 05AUG20; Previous plan: eff 01JUL20)

Dubai – Beijing Capital eff 01AUG20 1 daily A380 (2 daily from 01SEP20)

Dubai – Beirut eff 15JUL20 1 daily 777-300ER (2nd daily from 01AUG20, 3rd daily from 01SEP20; Previous plan: eff 01JUL20)

Dubai – Birmingham eff 01AUG20 1 daily A380 (2nd daily from 01SEP20)

Dubai – Bologna eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Boston eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01AUG20 iso 14JUL20; Previous plan: 3 weekly A380 from 02JUL20)

Dubai – Brisbane eff 02JUL20 1 weekly 777-300ER (3 weekly from 01AUG20, 1 daily from 31AUG20. 2nd daily with A380 to resume on 25OCT20)

Dubai – Brussels eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 31JUL20, 1 daily from 28AUG20, 2nd daily from 01SEP20)

Dubai – Budapest eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 05AUG20, 1 daily from 28AUG20; Previous plan: 4 weekly from 01JUL20, 1 daily from 15JUL20)

Dubai – Cairo eff 01JUL20 1 daily 777-300ER/A380 (2nd daily with 777-300ER from 15JUL20, 3rd daily from 01AUG20, 25 weekly from 02SEP20 with 777-200LR/-300ER/A380 iso 01AUG20)

Dubai – Cape Town eff 01AUG20 2 daily 777-300ER

Dubai – Casablanca eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 15JUL20; Previous plan: 3 weekly A380 from 01JUL20)

Dubai – Cebu – Clark – Dubai eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Chennai eff 01JUL20 3 daily 777-300ER

Dubai – Chicago O’Hare eff 01JUL20 1 daily 777-300ER

Dubai – Colombo eff 01JUL20 1 daily 777-300ER (2 daily from 01AUG20, 20 weekly from 01SEP20; Previous plan: 2 daily from 01JUL20)

Dubai – Conakry – Dakar – Dubai eff 01SEP20 5 weekly 777-300ER (Previous plan: 4 weekly from 02AUG20)

Dubai – Copenhagen eff 03JUL20 2 weekly 777-300ER from 03JUL20 (4 weekly A380 from 15JUL20, 5 weekly from 05AUG20, 1 daily from 28AUG20; Previous plan: 3 weekly A380 from 01JUL20)

Dubai – Dallas/Ft. Worth eff 01AUG20 3 weekly 777-300ER (Previous plan: 3 weekly from 01JUL20, 1 daily from 31JUL20)

Dubai – Dar es Salaam eff 16JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 31AUG20)

Dubai – Dammam eff 15JUL20 1 daily 777-200LR/-300ER (4th daily from 01SEP20)

Dubai – Delhi eff 01JUL20 4 daily 777-300ER

Dubai – Denpasar eff 01JUL20 1 daily 777-300ER (2nd daily cancelled for entire summer season)

Dubai – Denpasar – Auckland eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Dhaka eff 01JUL20 8 weekly 777-300ER (2 daily from 15JUL20, 4 daily from 01SEP20)

Dubai – Dublin eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER (1 daily from 31JUL20, 2nd daily from 01SEP20; Previous plan: 4 weekly from 01JUL20)

Dubai – Durban eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Dusseldorf eff 01SEP20 2 daily A380/777-300ER (2 daily A380 from 01OCT20)

Dubai – Edinburgh eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Entebbe eff 01AUG20 1 daily 777-300ER (Previous plan: 4 weekly from 02JUL20, 1 daily from 30JUL20)

Dubai – Fort Lauderdale eff 01SEP20 4 weekly 777-200LR

Dubai – Frankfurt eff 01JUL20 12 weekly 777-300ER (2 daily 777-300ER/A380 from 01AUG20, 3rd daily with 777-300ER from 01SEP20, 2 daily A380 and 1 daily 777-300ER from 01OCT20)

Dubai – Geneva eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 31JUL20, 2 daily from 01SEP20; Previous plan: 4 weekly from 01JUL20)

Dubai – Glasgow eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 01AUG20, 2 daily 777-300ER/A380 from 01SEP20; Previous plan: 4 weekly A380 from 15JUL20, 1 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – Guangzhou eff 01AUG20 1 daily A380

Dubai – Hamburg eff 02AUG20 4 weekly A380 (2 daily A380/777-300ER from 01SEP20)

Dubai – Hanoi eff 02JUL20 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 18JUL20, 5 weekly from 01AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Dubai – Ho Chi Minh City eff 03JUL20 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 31JUL20, 1 daily from 28AUG20)

Dubai – Hong Kong eff 03JUL20 4 weekly 777-300ER (8 weekly from 15JUL20, 2 daily from 01AUG20, 2 daily A380 and 1 daily 777-300ER from 01SEP20; Previous plan: 2 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – Houston eff 01AUG20 1 daily A380

Dubai – Hyderabad eff 01JUL20 3 daily 777-300ER

Dubai – Islamabad eff 01JUL20 10 weekly 777-300ER

Dubai – Istanbul eff 02JUL20 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 21JUL20, 1 daily from 01AUG20, 11 weekly from 01SEP20; Previous plan: 5 weekly 777-300ER in July)

Dubai – Istanbul Sabiha Gokcen eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 30AUG20; Previous plan: eff 01JUL20)

Dubai – Jakarta eff 02JUL20 3 weekly 777-300ER (2 daily from 01AUG20; Previous plan: 2 daily from 01JUL20)

Dubai – Jeddah eff 15JUL20 2 daily A380 (3rd daily from 01AUG20; Previous plan: 1 daily from 01JUL20, 3 daily from 15JUL20)

Dubai – Johannesburg eff 15JUL20 1 daily 777-300ER (4 daily A380/777-300ER from 01SEP20; Previous plan: 1 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – Kabul eff 02JUL20 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20; Previous plan: 1 daily from 01JUL20)

Dubai – Karachi eff 01JUL20 4 daily 777-200LR/-300ER (5 daily from 01SEP20)

Dubai – Khartoum eff 03JUL20 2 weekly 777-300ER (4 weekly from 15JUL20, 1 daily from 31JUL20; Previous plan: 1 daily from 01JUL20)

Dubai – Kochi eff 01JUL20 2 daily 777-200LR/-300ER

Dubai – Kolkata eff 01JUL20 11 weekly 777-300ER

Dubai – Kuala Lumpur eff 01JUL20 2 weekly 777-300ER (4 weekly 777 from 15JUL20, 2 daily 777 from 01AUG20, 3 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 8 weekly A380 from 01JUL20, 2 daily A380 from 15JUL20)

Dubai – Kuwait City eff 01JUL20 2 daily 777-200LR/-300ER (3 daily from 01AUG20, 6 daily from 01SEP20)

Dubai – Lagos eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 31JUL20; Previous plan: 3 weekly from 01JUL20)

Dubai – Lahore eff 01JUL20 10 weekly 777-300ER

Dubai – Larnaca 20JUL20 – 31JUL20 4 weekly 777-300ER (Larnaca previously scheduled to resume on 01JUL20)

Dubai – Larnaca – Malta eff 01AUG20 1 daily 777-300ER (Previous plan: 4 weekly from 01JUL20, 1 daily from 15JUL20)

Dubai – Lisbon eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 31JUL20, 2nd daily from 01SEP20; Previous plan: 4 weekly from 01JUL20)

Dubai – London Gatwick eff 01AUG20 1 daily A380 (3 daily from 01SEP20)

Dubai – London Heathrow eff 01JUL20 2 daily 777-300ER (2 daily A380 and 3 weekly 777-300ER from 15JUL20, 2 daily A380 and 1 daily 777 from 01AUG20, 6 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 3 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – London Stansted eff 01SEP20 2 daily 777-300ER

Dubai – Los Angeles eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01AUG20; Previous plan: 4 weekly A380 from 01JUL20, 1 daily from 31JUL20)

Dubai – Luanda eff 02AUG20 3 weekly 777-300ER (1 daily from 01SEP20)

Dubai – Lusaka – Harare eff 01AUG20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 31AUG20)

Dubai – Lyon eff 02SEP20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Madinah eff 01AUG20 9 weekly 777-300ER (Previous plan: eff 01JUL20)

Dubai – Madrid eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily 777-300ER from 31JUL20, 2 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 5 weekly A380 from 01JUL20, 1 daily from 15JUL20)

Dubai – Mahe Island eff 16JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 01AUG20, 2 daily from 01SEP20; Previous plan: 1 daily from 15JUL20)

Dubai – Male eff 15JUL20 1 daily 777-300ER (2nd daily from 01SEP20)

Dubai – Male – Colombo eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Manchester eff 01JUL20 2 weekly 777-300ER (4 weekly from 17JUL20, 1 daily A380 from 01AUG20, 3 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 1 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – Manila eff 01JUL20 7 weekly 777-300ER (14 weekly from 01AUG20, 18 weekly from 01SEP20)

Dubai – Mauritius eff 16JUL20 4 weely 777-300ER (1 daily A380 from 01AUG20, 2 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 1 daily A380 from 14JUL20)

Dubai – Melbourne eff 02JUL20 3 weekly 777-300ER (5 weekly 777 from 01AUG20, 2 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 3 weekly A380 from 02JUL20, 5 weekly A380 from 01AUG20)

Dubai – Milan Malpensa eff 01SEP20 2 daily A380

Dubai – Milan Malpensa – New York JFK eff 02JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily 777 from 11JUL20, 1 daily A380 from 01AUG20; Previous plan: 1 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – Moscow Domodedovo eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 01AUG20, 2nd daily with A380 from 01SEP20. 2 daily A380 from 01OCT20; Previous plan: eff 01JUL20)

Dubai – Mumbai eff 01JUL20 5 daily 777-200LR/-300ER (A380 operates from 15JUL20 iso 01JUL20)

Dubai – Munich eff 15JUL20 5 weekly 777-300ER (1 daily 777 from 03AUG20, 3 daily with A380/777-300ER from 01SEP20. 3 daily A380 from 01OCT20; Previous plan: 5 weekly A380 from 01JUL20, 1 daily from 31JUL20)

Dubai – Muscat eff 01AUG20 2 daily 777-300ER (3 from 01SEP20)

Dubai – New York JFK eff 02JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 15JUL20, 2nd daily from 01SEP20 iso 01AUG20; Previous plan: 1 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – Newark eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Newcastle eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Nice eff 02AUG20 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 4 weekly A380 from 02AUG20)

Dubai – Orlando eff 01AUG20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Osaka Kansai eff 02JUL20 5 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01AUG20; Previous plan: 4 weekly A380 from 02JUL20)

Dubai – Oslo eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Paris CDG eff 01JUL20 2 daily 777-300ER (2 daily A380/777 from 15JUL20, 2 daily A380 from 01AUG20, 3rd daily from 01SEP20; Previous plan: 2 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – Perth eff 01JUL20 1 weekly 777-300ER (3 weekly 777 from 01AUG20, 1 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 4 weekly A380 from 02JUL20, 1 daily from 13JUL20)

Dubai – Peshawar eff 15JUL20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Phuket eff 02JUL20 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 16JUL20, 1 daily from 30JUL20; Planned seasonal 2nd daily previously scheduled in July/August cancelled; Previous plan: 5 weekly from 02JUL20)

Dubai – Porto eff 01SEP20 4 weekly 777-200LR

Dubai – Prague eff 02AUG20 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: A380 in August)

Dubai – Rio de Janeiro Galeao – Buenos Aires Ezeiza eff 02SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Rio de Janeiro Galeao – Santiago de Chile eff 01SEP20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Riyadh eff 15JUL20 2 daily 777-300ER (3rd daily from 01SEP20; Previous plan: 1 daily from 15JUL20, 2 daily from 01AUG20)

Dubai – Rome eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily 777 from 31JUL20, 2 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 1 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – St. Petersburg eff 02SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – San Francisco eff 16JUL20 3 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01AUG20; Previous plan: 4 weekly A380 from 01JUL20, 1 daily from 15JUL20)

Dubai – Sao Paulo Guarulhos eff 15JUL20 2 weekly 777-300ER (1 daily 777 from 01AUG20, 1 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 4 weekly A380 from 02JUL20, 1 daily from 14JUL20)

Dubai – Seattle eff 16JUL20 3 weekly 777-300ER (1 daily from 01AUG20; Previous plan: 5 weekly from 16JUL20, 1 daily from 30JUL20)

Dubai – Seoul Incheon eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01AUG20; Previous plan: 1 daily A380 from 01JUL20)

Dubai – Shanghai Pu Dong eff 01AUG20 1 daily A380 (2 daily from 01SEP20)

Dubai – Sialkot eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Singapore eff 03JUL20 4 weekly 777-300ER (8 weekly 777 from 15JUL20, 2 daily A380 from 01AUG20; Previous plan: 8 weekly A380 from 01JUL20, 2 daily from 15JUL20)

Dubai – Singapore – Melbourne eff 01SEP20 1 daily 777-300ER (Previous plan: eff 01AUG20)

Dubai – Singapore – Penang Planned service launch to Penang remains unchanged on 25OCT20, reservation remains closed

Dubai – Stockholm Arlanda eff 01AUG20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 29AUG20; Previous plan: 3 weekly from 02JUL20)

Dubai – Sydney eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER (5 weekly 777 from 01AUG20, 2 daily 777-300ER/A380 from 01SEP20; Previous plan: A380 in August)

Dubai – Sydney – Christchurch eff 01SEP20 1 daily A380 (Previous plan: eff 01AUG20)

Dubai – Taipei Taoyuan eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER (5 weekly A380 from 01AUG20, 1 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 3 weekly A380 from 01JUL20)

Dubai – Tehran Imam Khomeini eff 01AUG20 1 daily 777-300ER (2nd daily from 01SEP20; Previous plan: eff 01JUL20)

Dubai – Thiruvananthapuram eff 01JUL20 1 daily 777-300ER

Dubai – Tokyo Haneda eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Tokyo Narita eff 01JUL20 1 daily 777-300ER (A380 from 01AUG20 iso 01JUL20)

Dubai – Toronto eff 01JUL20 5 weekly 777-300ER (A380 from 15JUL20 iso 01JUL20)

Dubai – Tunis eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 30AUG20)

Dubai – Venice eff 02AUG20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 30AUG20)

Dubai – Vienna eff 03JUL20 3 weekly 777-300ER (5 weekly 777 from 16JUL20, 1 daily 777 from 01AUG20, 2 daily 777/A380 from 01SEP20; Previous plan: 3 weekly from 03JUL20, 5 weekly from 16JUL20, A380 in July/August)

Dubai – Warsaw eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 30AUG20; Previous plan: 4 weekly from 01JUL20)

Dubai – Washington Dulles eff 20JUL20 1 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01AUG20; Previous plan: 3 weekly A380 from 01JUL20)

Dubai – Zagreb eff 01SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Zurich eff 02JUL20 5 weekly 777-300ER (1 daily 777 from 14JUL20, 2 daily A380 from 01SEP20; Previous plan: 1 daily A380 from 01JUL20)