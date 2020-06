Turkish Airlines July 2020 International operations as of 20JUN20

Turkish Airlines as of Saturday (20JUN20) released planned International operation for the month of July 2020. Planned operation listed below remains subject to change, due to various travel restrictions. As actual frequency listed in the GDS is not identical to the airline’s latest bulletin on certain routes, additional changes will be filed in the next few days.



Istanbul – Abuja eff 01JUL20 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Accra eff 15JUL20 3 weekly 737-900ER/A330-200

Istanbul – Addis Ababa eff 13JUL20 3 weekly 737-800

Istanbul – Algiers eff 01JUL20 5 weekly A330-200/-300

Istanbul – Almaty 3 weekly A330-300/787-9

Istanbul – Amman eff 05JUL20 7 weekly A330-200/-300

Istanbul – Amsterdam 2 daily A330-200/-300/777-300ER/787-9

Istanbul – Ashgabad eff 21JUL20 3 weekly A321

Istanbul – Athens eff 01JUL20 10 weekly 777-300ER

Istanbul – Baghdad eff 15JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Bahrain eff 15JUL20 3 weekly A321

Istanbul – Bamako – Niamey – Istanbul eff 17JUL20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Bangkok eff 18JUL20 2 weekly A330-300

Istanbul – Barcelona eff 01JUL20 7 weekly A330-300

Istanbul – Basel/Mulhouse 4 weekly 737-900ER

Istanbul – Beijing Capital eff 04JUL20 1 weekly

Istanbul – Beirut eff 01JUL20 7 weekly A321/330-200/330-300

Istanbul – Belgrade 3 weekly A321

Istanbul – Birmingham eff 15JUL20 4 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Bishkek eff 23JUN20 3 weekly A321/737-900ER

Istanbul – Bologna eff 01JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Bremen eff 01JUL20 5 weekly A321/737-800

Istanbul – Brussels 4 weekly A321

Istanbul – Bucharest eff 01JUL20 7 weekly A330-200/-300

Istanbul – Budapest eff 15JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Cairo eff 01JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Casablanca eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Chicago O’Hare 3 weekly 787-9

Istanbul – Chisinau eff 01JUL20 4 weekly 737-800/A320

Istanbul – Cologne 5 weekly A321

Istanbul – Copenhagen 4 weekly A321/330

Istanbul – Delhi eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Dhaka eff 02JUL20 3 weekly A330-300

Istanbul – Doha 2 weekly A330-200/-300

Istanbul – Dubai eff 01JUL20 7 weekly 777-300ER (11 weekly from 16JUL20)

Istanbul – Dublin 2 weekly A321

Istanbul – Dushanbe eff 01JUL20 2 weekly A321

Istanbul – Dusseldorf 1 daily A321/330-200/-300

Istanbul – Edinburgh eff 15JUL20 4 weekly 737-900ER/A321

Istanbul – Erbil eff 15JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Ercan 4 weekly 737-800/A321

Istanbul – Frankfurt 2 daily A330-200/-300

Istanbul – Geneva 6 weekly A321

Istanbul – Guangzhou eff 04JUL20 1 weekly 777-300ER

Istanbul – Hamburg 5 weekly A321/330

Istanbul – Hannover 5 weekly A321

Istanbul – Helsinki eff 15JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Hong Kong 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Houston eff 25JUL20 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Islamabad eff 01JUL20 4 weekly A330-200

Istanbul – Jakarta eff 01JUL20 2 weekly 777-300ER

Istanbul – Jeddah eff 15JUL20 5 weekly A330-300

Istanbul – Johannesburg eff 01JUL20 3 weekly A330-300

Istanbul – Kabul 4 weekly A330-300

Istanbul – Karachi eff 01JUL20 4 weekly A330-300

Istanbul – Khartoum eff 01JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Kinshasa – Libreville – Istanbul eff 17JUL20 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Krasnodar eff 20JUL20 3 weekly A319/320

Istanbul – Kuala Lumpur eff 18JUL20 2 weekly A330-300

Istanbul – Kuwait City eff 16JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Kyiv Borispil eff 01JUL20 10 weekly 787-9

Istanbul – Lagos eff 01JUL20 3 weekly A330-200/-300

Istanbul – Lahore eff 01JUL20 4 weekly A330-200/-300

Istanbul – Lisbon eff 10JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Ljubljana eff 01JUL20 4 weekly A321

Istanbul – London Gatwick eff 16JUL20 4 weekly A321

Istanbul – London Heathrow 2 daily 777-300ER/787-9 (777-300ER only from 13JUL20)

Istanbul – Los Angeles 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Luxembourg 4 weekly 737-800

Istanbul – Lviv eff 01JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Lyon 7 weekly A321

Istanbul – Madrid eff 01JUL20 7 weekly A330-300

Istanbul – Malaga eff 15JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Manchester eff 01JUL20 5 weekly A321/330-300

Istanbul – Manila eff 15JUL20 2 weekly 787-9

Istanbul – Marseille eff 01JUL20 4 weekly 737-800/A321

Istanbul – Miami 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Milan Malpensa 7 weekly A321/330-300 (10 weekly from 17JUL20)

Istanbul – Minsk 4 weekly 737-800

Istanbul – Montreal eff 14JUL20 3 weekly A330-300

Istanbul – Moscow Vnukovo eff 16JUL20 14 weekly A321/330

Istanbul – Mumbai eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Munich 2 daily A330-200/-300

Istanbul – Nairobi eff 08JUL20 3 weekly 737-800/A330

Istanbul – New York JFK eff 01JUL20 5 weekly 777-300ER

Istanbul – Niamey – Bamako – Istanbul eff 26JUL20 1 weekly

Istanbul – Nouakchott – Dakar – Istanbul eff 17JUL20 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Nur-Sultan eff 01JUL20 3 weekly 737-800

Istanbul – Nuremberg eff 01JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Odessa eff 01JUL20 7 weekly 737-800/A321

Istanbul – Oslo eff 15JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Ouagadougou – Conakry eff 15JUL20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Ouagadougou – Freetown eff 15JUL20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Paris CDG 2 daily A330-200/-300/787-9

Istanbul – Prague eff 15JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Prishtina eff 01JUL20 4 weekly 737-800/A320/A321

Istanbul – Riyadh eff 15JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Rome eff 01JUL20 7 weekly A321/330

Istanbul – St. Petersburg eff 17JUL20 3 weekly A321

Istanbul – Salzburg eff 01JUL20 5 weekly A321

Istanbul – San Francisco eff 15JUL20 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Sarajevo 3 weekly A320/321

Istanbul – Seoul Incheon 2 weekly 777-300ER

Istanbul – Singapore eff 15JUL20 2 weekly 777-300ER

Istanbul – Skopje 4 weekly A319/320

Istanbul – Sofia eff 01JUL20 5 weekly A320/737-800

Istanbul – Stockholm Arlanda 3 weekly A321

Istanbul – Stuttgart 2 daily A321

Istanbul – Tashkent eff 01JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Tbilisi eff 01JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Tehran Imam Khomeini eff 15JUL20 7 weekly A330-200/-300

Istanbul – Tel Aviv eff 24JUN20 2 daily A321/A330/777/787

Istanbul – Tokyo Haneda eff 01JUL20 2 weekly 777-300ER

Istanbul – Toronto eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Toulouse eff 01JUL20 3 weekly 737-800

Istanbul – Tunis eff 01JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Venice eff 01JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Vienna 2 daily A321/330

Istanbul – Warsaw eff 01JUL20 5 weekly A321/330

Istanbul – Washington Dulles 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Zagreb eff 01JUL20 5 weekly 737-800/A320

Istanbul – Zurich 2 daily A321/330