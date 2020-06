Etihad July 2020 operations as of 20JUN20

Etihad Airways in the last few days filed additional changes to its planned service in July 2020, from 01JUL20 to 23JUL20. Planned operation as of 20JUN20 as follows.



Various travel restrictions will impact the airline’s passenger traffic rights and planned operational frequency and aircraft. Selected routes are listed in timetable, but not available for reservation.



Abu Dhabi – Amman 2 daily A320

Abu Dhabi – Amsterdam 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Athens 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Bahrain 3 daily A320

Abu Dhabi – Baku eff 16JUL20 2 weekly

Abu Dhabi – Bangalore eff 16JUL20 2 daily A321/787-9

Abu Dhabi – Bangkok 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Barcelona 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Beijing Capital 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Beirut eff 18JUL20 2 weekly A320

Abu Dhabi – Belgrade eff 18JUL20 3 weekly A320

Abu Dhabi – Brussels 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Cairo 2 daily 787-9

Abu Dhabi – Chennai eff 16JUL20 2 daily A321/787-9

Abu Dhabi – Chicago O’Hare 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Colombo 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Delhi eff 16JUL20 2 daily 787-9

Abu Dhabi – Dublin 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Dusseldorf eff 16JUL20 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Frankfurt 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Geneva 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Hyderabad eff 16JUL20 2 daily A320

Abu Dhabi – Islamabad 2 daily A321

Abu Dhabi – Istanbul 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Jakarta 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Karachi 2 daily A320

Abu Dhabi – Kochi eff 16JUL20 2 daily A321

Abu Dhabi – Kuala Lumpur 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Kuwait City 3 weekly A320

Abu Dhabi – Lahore 2 daily A320/777-300ER

Abu Dhabi – London Heathrow 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Madrid 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Mahe Island eff 17JUL20 2 weekly A320

Abu Dhabi – Male eff 17JUL20 2 weekly A320

Abu Dhabi – Manchester eff 16JUL20 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Manila 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Melbourne 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Milan Malpensa 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Moscow Domodedovo 1 daily A321

Abu Dhabi – Mumbai eff 16JUL20 2 daily 787-9/-10

Abu Dhabi – Munich eff 16JUL20 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Muscat 3 daily A320

Abu Dhabi – New York JFK 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Paris CDG 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Riyadh eff 16JUL20 3 daily A320

Abu Dhabi – Seoul Incheon 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Singapore 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Sydney 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Tokyo Narita 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Toronto 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Zurich 1 daily 787-9