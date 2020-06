KLM July/August 2020 Inter-continental operations as of 26JUN20

KLM Royal Dutch Airlines has filed additional changes to its planned Inter-continental service for July and August 2020. As of 26JUN20, planned operation between 01JUL20 and 31AUG20 as follows. Due to various travel restrictions, certain service will operate as cargo-only flights.



Additional modification remains likely.



Amsterdam – Abu Dhabi – Muscat eff 03AUG20 3 weekly 787-9

Amsterdam – Accra 1 weekly 777-200ER (3 weekly from 11JUL20, 4 weekly 777-300ER from 04AUG20

Amsterdam – Aruba – Curacao – Amsterdam A330-200 operates on 04JUL20

Amsterdam – Atlanta 5 weekly 787-9 (6 weekly 777-300ER/787-9 from 03AUG20)

Amsterdam – Bangalore eff 20JUL20 2 weekly 787-9

Amsterdam – Bangkok – Kuala Lumpur 3 weekly 787-9 (1 daily from 03AUG20)

Amsterdam – Bangkok – Manila 4 weekly 787-9 until 01AUG20

Amsterdam – Bogota 3 weekly 787-9

Amsterdam – Bogota – Cartagena – Amsterdam eff 06JUL20 1 weekly 787-9

Amsterdam – Bonaire – Aruba – Amsterdam eff 05JUL20 5 weekly A330-200/-300

Amsterdam – Boston 3 weekly 777-200ER (A330-300 from 20JUL20)

Amsterdam – Buenos Aires Ezeiza 3 weekly 787-9 (4 weekly from 15JUL20)

Amsterdam – Calgary eff 09JUL20 2 weekly 777-200ER (A330-300 on 09JUL20, 3 weekly A330-300 from 04AUG20)

Amsterdam – Cape Town 1 weekly 777-200ER (no operation 11JUL20 – 03AUG20, 3 weekly 777-200ER from 04AUG20)

Amsterdam – Chengdu eff 05AUG20 2 weekly 787-9

Amsterdam – Chicago O’Hare 3 weekly 787-10 (1 daily from 10JUL20)

Amsterdam – Curacao 1 daily 787-10

Amsterdam – Dar es Salaam eff 01JUL20 3 weekly 777-200ER (until 02AUG20)

Amsterdam – Dar es Salaam – Kigali – Amsterdam eff 07AUG20 1 weekly 777-200ER

Amsterdam – Dar es Salaam – Kilimanjaro – Amsterdam eff 03AUG20 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Delhi 4 weekly 777-200ER (5 weekly from 13JUL20)

Amsterdam – Dubai 1 daily 777-200ER

Amsterdam – Entebbe eff 05AUG20 2 weekly A330-200

Amsterdam – Hong Kong 1 daily 787-9

Amsterdam – Houston 5 weekly 787-9 (6 weekly from 03AUG20)

Amsterdam – Johannesburg 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Kuwait City – Dammam – Amsterdam 2 weekly A330-200 (4 weekly from 03AUG20)

Amsterdam – Lagos 2 weekly 777-200ER (3 weekly from 14JUL20)

Amsterdam – Lima 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Los Angeles 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Mexico City 5 weekly 787-9

Amsterdam – Montreal eff 15JUL20 2 weekly 787-9

Amsterdam – Mumbai 4 weekly 777-200ER (5 weekly from 29JUL20)

Amsterdam – Nairobi 2 weekly 777-200ER (4 weekly 787-10 from 03AUG20)

Amsterdam – New York JFK 1 daily 787-10 (2 daily 777/787 from 03AUG20)

Amsterdam – Osaka Kansai 5 weekly 787-9 (777-200ER from 03AUG20)

Amsterdam – Panama City 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Paramaribo 1 weekly 777-200ER (-300ER on 03JUL20, 4 weekly 787-10 from 04AUG20)

Amsterdam – Quito 3 weekly 777-200ER (until 31JUL20)

Amsterdam – Quito – Guayaquil – Amsterdam eff 03AUG20 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Rio de Janeiro Galeao 4 weekly 787-9

Amsterdam – St. Maarten – Aruba – Amsterdam 2 weekly 787-9 (via Curacao on inbound on 03JUL20)

Amsterdam – San Francisco 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Santiago de Chile eff 05AUG20 2 weekly 787-9

Amsterdam – Sao Paulo Guarulhos 1 daily 777-300ER (5 weekly 777-300ER and 2 weekly -200ER from 03AUG20)

Amsterdam – Seoul Incheon 5 weekly 777-200ER (3 weekly 777-300ER and 2 weekly -200ER from 03AUG20)

Amsterdam – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-200ER/-300ER

Amsterdam – Singapore – Denpasar eff 06JUL20 4 weekly 777-300ER

Amsterdam – Singapore – Jakarta eff 07JUL20 3 weekly 777-300ER

Amsterdam – Taipei Taoyuan 6 weekly 777-200ER/-300ER (until 02AUG20)

Amsterdam – Taipei Taoyuan – Manila eff 03AUG20 1 daily 777-200ER/-300ER

Amsterdam – Tokyo Narita 6 weekly 777-300ER (1 daily from 21JUL20)

Amsterdam – Toronto 1 daily 787-10

Amsterdam – Vancouver eff 07JUL20 3 weekly 787-10 (777-200ER from 05AUG20)

Amsterdam – Washington Dulles 2 weekly 777-200ER (3 weekly A330-300 from 04AUG20)