Turkish Airlines July 2020 Istanbul – Europe operations as of 1000GMT 30JUN20

Turkish Airlines in the last few days filed additional changes to its planned European service from Istanbul, for the month of July 2020. As of 1000GMT 30JUN20, planned operations as follow.



Additional changes remain likely, due to various travel restrictions.



Istanbul – Amsterdam 2 daily 777-300ER/787-9 (3 daily A330/777/787 from 15JUL20)

Istanbul – Athens eff 01JUL20 7 weekly A321 (10 weekly from 14JUL20)

Istanbul – Barcelona eff 01JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Basel/Mulhouse 5 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Belgrade 5 weekly A321/737-800

Istanbul – Berlin Tegel eff 01JUL20 14 weekly A321/330

Istanbul – Birmingham eff 16JUL20 4 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Bologna eff 02JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Bremen eff 02JUL20 5 weekly A321/737-800

Istanbul – Brussels 12 weekly A321

Istanbul – Bucharest eff 17JUL20 7 weekly A321 (Previous plan: eff 01JUL20)

Istanbul – Budapest eff 15JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Chisinau eff 01JUL20 4 weekly 737-800/A320

Istanbul – Cologne 14 weekly A321

Istanbul – Copenhagen 7 weekly A321

Istanbul – Dublin 4 weekly A321

Istanbul – Dusseldorf 2 daily A321/330-300 (3 daily from 15JUL20)

Istanbul – Edinburgh eff 16JUL20 4 weekly 737-900ER/A321

Istanbul – Ercan 1 daily 737-800/A321

Istanbul – Frankfurt 2 daily A330-300/787-9 (3 daily from 15JUL20)

Istanbul – Geneva 1 daily A321

Istanbul – Hamburg 14 weekly A321/330

Istanbul – Hannover 7 weekly A321

Istanbul – Helsinki eff 16JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Krasnodar eff 21JUL20 3 weekly A319/320

Istanbul – Kyiv Borispil eff 01JUL20 7 weekly 787-9/A330-300 (10 weekly from 14JUL20)

Istanbul – Lisbon eff 10JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Ljubljana eff 01JUL20 4 weekly A321

Istanbul – London Gatwick eff 02JUL20 4 weekly A321 (Previous plan: eff 16JUL20)

Istanbul – London Heathrow 2 daily 777-300ER/787-9

Istanbul – Luxembourg eff 02JUL20 4 weekly 737-800

Istanbul – Lviv eff 01JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Lyon 7 weekly A321

Istanbul – Madrid eff 01JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Malaga eff 15JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Manchester eff 02JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Marseille eff 02JUL20 4 weekly 737-800

Istanbul – Milan Malpensa 7 weekly A321 (10 weekly from 13JUL20)

Istanbul – Minsk 4 weekly 737-800

Istanbul – Moscow Vnukovo eff 16JUL20 14 weekly A321/330

Istanbul – Munich 2 daily A321/330

Istanbul – Nuremberg eff 02JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Odessa eff 01JUL20 7 weekly 737-800/A321

Istanbul – Oslo eff 16JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Paris CDG 2 daily A321/330-300/787-9 (3 daily from 15JUL20)

Istanbul – Prague eff 15JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Prishtina eff 01JUL20 4 weekly 737-800/A320/A321

Istanbul – Rome eff 01JUL20 7 weekly A321

Istanbul – St. Petersburg eff 17JUL20 3 weekly A321

Istanbul – Salzburg eff 06JUL20 5 weekly A320

Istanbul – Sarajevo 5 weekly A320/321/737-800

Istanbul – Skopje 4 weekly A319/320

Istanbul – Sofia eff 01JUL20 5 weekly A320/737-800

Istanbul – Stockholm Arlanda 5 weekly A321

Istanbul – Stuttgart 10 weekly A321 (2 daily from 11JUL20)

Istanbul – Toulouse eff 02JUL20 3 weekly 737-800

Istanbul – Venice eff 02JUL20 4 weekly A321

Istanbul – Vienna 2 daily A321

Istanbul – Warsaw eff 01JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Zagreb eff 01JUL20 5 weekly 737-800/A321

Istanbul – Zurich 2 daily A321/330