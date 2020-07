Qatar Airways further expands American Airlines domestic US service in 3Q20

Qatar Airways in July and August 2020 plans further codeshare expansion with American Airlines, covering most of the airline’s domestic US network. Planned codeshare routes, including those already in effect since late-May 2020, as follows.



To/From Boston

Austin, Charlotte, Chicago O’Hare, Dallas/Fort Worth, Harrisburg, Indianapolis, Los Angeles, Miami, New York JFK, New York LaGuardia, Philadelphia, Phoenix, Raleigh/Durham, Rochester NY, Syracuse NY, Washington Reagan



To/from Charlotte

Atlanta, Chicago O’Hare, Dallas/Ft. Worth, New York JFK, Philadelphia, Washington Dulles



To/from Chicago O’Hare

Albany NY, Allentown, Anchorage, Appleton, Atlanta, Austin, Baltimore/Washington, Birmingham AL, Bloomington, Buffalo NY, Burlington VT, Cedar Rapids, Champaign, Cincinnati, Cleveland, Columbia MO, Columbus OH, Dallas/Ft. Worth, Dayton, Denver, Des Moines, Detroit, Dubuque, Evansville, Fargo, Fayetteville, Flint, Fort Lauderdale, Fort Wayne, Grand Rapids, Green Bay, Greensboro, Greenville, Harrisburg, Hartford, Houston, Huntsville, Indianapolis, Jacksonville FL, Kalamazoo, Kansas City, Knoxville, LA Crosse, Lansing, Las Vegas, Lexington, Little Rock, Los Angeles, Louisville, Madison, Manchester NH, Marquette, Memphis, Miami, Milwaukee, Minneapolis/St. Paul, Moline, Nashville, New Orleans, Newark, New York JFK, New York LaGuardia, Norfolk, Oklahoma City, Omaha, Orange County, Orlando, Peoria, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland ME, Portland OR, Providence, Raleigh/Durham, Richmond, Rochester MN, Rochester NY, Sacramento, Salt Lake City, San Diego, San Francisco, San Jose CA, Seattle, Sioux City, Sioux Falls, Springfield MO, St. Louis, State College, Syracuse NY, Tampa, Toledo, Traverse City, Tucson, Washington Reagan, Waterloo, White Plains, Wichita, Wilkes-Barre



To/From Dallas/Ft. Worth

Abilene, Albuquerque, Alexandria, Amarillo, Aspen, Atlanta, Augusta, Austin, Bakersfield, Baton Rouge, Beaumont, Billings, Birmingham AL, Bismarck, Boise, Bozeman, Brownsville, Burbank, Cedar Rapids, Champaign, Charleston SC, Chattanooga, Cincinnati, Cleveland, College Station, Colorado Springs, Columbia MO, Columbia SC, Columbus OH, Corpus Christi, Dayton, Del Rio, Denver, Des Moines, Destin/Ft. Walton Beach, Detroit, Durango, El Paso, Evansville, Fargo, Fayetteville, Flagstaff, Fort Lauderdale, Fort Myers, Fort Smith, Fresno, Gainesville, Garden City, Grand Island, Grand Junction, Grand Rapids, Greensboro, Greenville, Gulfport, Harlingen, Hattiesburg, Houston, Houston Hobby, Huntsville, Indianapolis, Jackson MS, Jackson WY, Jacksonville FL, Joplin, Kalispell, Kansas City, Key West, Killeen, Knoxville, Lafayette, Lake Charles, Laredo, Las Vegas, Lawton, Lexington, Little Rock, Longview, Los Angeles, Louisville, Lubbock, Madison, Manhattan, McAllen, Memphis, Miami, Midland, Milwaukee, Minneapolis/St. Paul, Missoula, Mobile, Moline, Monroe, Monterey, Montgomery, Montrose, Myrtle Beach, Nashville, New Orleans, New York JFK, Oklahoma City, Omaha, Ontario, Orange County, Orlando, Palm Springs, Panama City/NW Florida Beaches, Pensacola, Peoria, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland OR, Rapid City, Raleigh/Durham, Reno, Roswell, Sacramento, Salt Lake City, San Angelo, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Jose CA, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Fe, Sarasota, Savannah, Seattle, Shreveport, Sioux City, Sioux Falls, Spokane, Springfield IL, Springfield MO, St. George, St. Louis, Stillwater, Tallahassee, Tampa, Texarkana, Traverse City, Tucson, Tulsa, Tyler, Vail, Waco, Washington Dulles, Washington Reagan, West Palm Beach, Wichita, Wichita Falls, Wilmington NC, Yuma



To/From Los Angeles

Albuquerque, Anchorage, Austin, Denver, El Paso, Eugene, Fayetteville, Fresno, Honolulu, Jackson WY, Kahului, Kona, Las Vegas, Lihue, New Orleans, New York JFK, Oklahoma City, Philadelphia, Phoenix, Portland OR, Redmond, Reno, Sacramento, Salt Lake City, San Antonio, San Francisco, San Jose CA, Seattle, Tucson, Washington Dulles



To/From New York JFK

Austin, Baltimore/Washington, Cleveland, Columbus OH, Indianapolis, Las Vegas, Miami, Nashville, Norfolk, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Raleigh/Durham, Richmond, San Antonio, San Diego, San Francisco, Washington Reagan



To/From Philadelphia

Atlanta, Austin, Baltimore/Washington, Buffalo NY, Cincinnati, Columbus OH, Denver, Des Moines, Detroit, Fort Lauderdale, Greenville, Houston, Indianapolis, Jacksonville FL, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, Louisville, Memphis, Miami, Minneapolis/St. Paul, Nashville, New Orleans, Norfolk, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, Raleigh/Durham, Richmond, San Diego, San Francisco, San Juan, Seattle, St. Louis, Tampa, Washington Reagan, West Palm Beach