Lufthansa July – October 2020 Inter-continental operations as of 02JUL20

Lufthansa this week filed revised Inter-continental operation for the remainder of summer 2020 season, until 24OCT20. Between 01JUL20 and 24OCT20, the Star Alliance carrier plans to operate following routes.



Various travel restriction will impact the airline’s passenger traffic rights, as well as planned operation.



Frankfurt – Abuja – Port Harcourt eff 18JUL20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 04AUG20)

Frankfurt – Bangalore eff 15JUL20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 01AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Bangkok 3 weekly 747-8I (5 weekly from 02AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Beirut 3 weekly A321neo

Frankfurt – Boston 3 weekly A330-300 (5 weekly from 01AUG20, 1 daily from 29AUG20)

Frankfurt – Cairo 5 weekly A321neo (1 daily from 31AUG20)

Frankfurt – Cape Town eff 01SEP20 3 weekly A340-300 (5 weekly from 30SEP20)

Frankfurt – Chicago O’Hare 5 weekly 747-8I (1 daily from 31JUL20)

Frankfurt – Dallas/Ft. Worth eff 02SEP20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Delhi eff 15JUL20 3 weekly A340-300 (5 weekly from 01AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Detroit eff 02SEP20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Dubai 3 weekly A330-300 (5 weekly from 04SEP20)

Frankfurt – Hong Kong 3 weekly A340-300 (5 weekly from 01AUG20)

Frankfurt – Houston 3 weekly A330-300 (5 weekly from 29JUL20, 1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Johannesburg eff 31AUG20 5 weekly 747-8I (1 daily from 29SEP20)

Frankfurt – Kuwait – Dammam eff 04AUG20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 03SEP20)

Frankfurt – Lagos – Malabo eff 16JUL20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 04AUG20)

Frankfurt – Los Angeles 3 weekly 747-8I (5 weekly from 03AUG20, 1 daily from 30AUG20)

Frankfurt – Mexico City 3 weekly 747-8I (5 weekly from 01AUG20, 1 daily from 31AUG20)

Frankfurt – Mumbai 3 weekly A330-300 (1 daily 747-400 06JUL20 – 14JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Frankfurt – Nairobi eff 06JUL20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 02AUG20)

Frankfurt – Newark 3 weekly A330-300 (5 weekly from 02AUG20, 1 daily from 30AUG20)

Frankfurt – New York JFK 3 weekly A330-300 (5 weekly from 02AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Orlando eff 02AUG20 3 weekly A340-300

Frankfurt – Philadelphia eff 02SEP20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Riyadh – Bahrain eff 25JUL20 5 weekly A330-300 (1 daily from 28AUG20)

Frankfurt – San Francisco eff 02SEP20 3 weekly A340-300

Frankfurt – San Jose (Costa Rica) eff 01AUG20 2 weekly A340-300

Frankfurt – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly 747-8I (1 daily from 01AUG20)

Frankfurt – Seattle eff 01AUG20 3 weekly A340-300

Frankfurt – Seoul Incheon eff 01SEP20 3 weekly A340-300

Frankfurt – Shanghai Pu Dong 1 weekly 747-8I (2 weekly from 01AUG20, 3 weekly from 07SEP20, 5 weekly from 30SEP20)

Frankfurt – Singapore eff 31JUL20 5 weekly A340-300 (1 daily from 02SEP20)

Frankfurt – Tehran Imam Khomeini eff 31AUG20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 04OCT20)

Frankfurt – Tel Aviv 1 daily A321neo (10 weekly from 01AUG20, 2 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Tokyo Haneda 3 weekly A340-300 (5 weekly from 02AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Toronto 3 weekly A340-300 (5 weekly from 01AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Tunis eff 31AUG20 3 weekly A319

Frankfurt – Vancouver 3 weekly A330-300 (5 weekly from 02AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Washington Dulles eff 01SEP20 5 weekly A330-300

Munich – Charlotte eff 31JUL20 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01SEP20)

Munich – Chicago O’Hare 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01AUG20, 1 daily from 01SEP20)

Munich – Delhi 3 weekly A350-900XWB (1 daily 06JUL20 – 14JUL20, 5 weekly from 01SEP20)

Munich – Denver eff 01AUG20 6 weekly A350-900XWB (1 daily from 01SEP20)

Munich – Los Angeles 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01AUG20)

Munich – Montreal 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 04SEP20)

Munich – Newark 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01SEP20)

Munich – Osaka Kansai eff 01AUG20 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01SEP20)

Munich – San Francisco 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 02AUG20)

Munich – Seoul Incheon 3 weekly A350-900XWB

Munich – Shanghai Pu Dong eff 04AUG20 1 weekly A350-900XWB (2 weekly from 06SEP20, 3 weekly from 02OCT20)

Munich – Tel Aviv 5 weekly A319 (1 daily from 01SEP20)

Munich – Tokyo Haneda eff 01AUG20 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01SEP20)