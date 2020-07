Etihad July/August 2020 operations as of 06JUL20

Etihad as of Monday (06JUL20) extended interim schedule into August 2020, as the airline schedules up to 53 routes by the first week of August 2020.



Due to various travel restrictions, planned operation remains subject to change, including the airline’s passenger traffic rights.



Abu Dhabi – Amman eff 16JUL20 1 daily A320 (2 daily from 01AUG20)

Abu Dhabi – Amsterdam 3 weekly 787-10 (4 weekly from 01AUG20)

Abu Dhabi – Athens 3 weekly 787-9 (4 weekly from 02AUG20)

Abu Dhabi – Bahrain 2 weekly 787-9 (1 daily A320/787 from 13JUL20, 13 weekly from 01AUG20)

Abu Dhabi – Baku eff 01AUG20 2 weekly A320

Abu Dhabi – Bangalore eff 01AUG20 2 daily A321/787-9

Abu Dhabi – Barcelona 4 weekly 787-9 (5 weekly from 05AUG20)

Abu Dhabi – Beirut eff 18JUL20 2 weekly A320 (1 daily from 01AUG20)

Abu Dhabi – Belgrade eff 18JUL20 2 weekly A320 (3 weekly from 01AUG20)

Abu Dhabi – Brussels 3 weekly 787-9 (4 weekly from 05AUG20)

Abu Dhabi – Cairo 1 daily 787-9 (2 daily from 16JUL20)

Abu Dhabi – Casablanca eff 01AUG20 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Chennai eff 01AUG20 2 daily A321/787-9

Abu Dhabi – Chicago O’Hare 1 weekly 787-9 (3 weekly from 16JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Abu Dhabi – Colombo 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Delhi eff 01AUG20 2 daily 787-9

Abu Dhabi – Dublin 3 weekly 787-9 (4 weekly from 05AUG20)

Abu Dhabi – Dusseldorf eff 16JUL20 2 weekly 787-9 (4 weekly from 02AUG20)

Abu Dhabi – Frankfurt 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Geneva 3 weekly 787-9 (4 weekly from 06AUG20)

Abu Dhabi – Hyderabad eff 01AUG20 2 daily A320

Abu Dhabi – Islamabad 2 weekly A321

Abu Dhabi – Istanbul eff 01AUG20 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Jakarta 5 weekly 787-9 (1 daily from 03AUG20)

Abu Dhabi – Karachi 3 weekly A320

Abu Dhabi – Kochi eff 01AUG20 2 daily A321

Abu Dhabi – Kozhikode eff 01AUG20 1 daily A320

Abu Dhabi – Kuala Lumpur 4 weekly 787-9 (1 daily from 01AUG20)

Abu Dhabi – Lahore 2 daily A320/777-300ER

Abu Dhabi – London Heathrow 1 daily 787-10 (2 daily 787-9/-10 from 01AUG20)

Abu Dhabi – Madrid 3 weekly 787-9 (4 weekly from 05AUG20)

Abu Dhabi – Mahe Island eff 03AUG20 2 weekly A320

Abu Dhabi – Male eff 18JUL20 2 weekly A320

Abu Dhabi – Manchester eff 16JUL20 2 weekly 787-9 (4 weekly from 01AUG20)

Abu Dhabi – Manila 5 weekly 777-300ER (1 daily from 20JUL20)

Abu Dhabi – Melbourne 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Milan Malpensa 1 daily 787-9 (787-10 from 12JUL20)

Abu Dhabi – Moscow Domodedovo eff 02AUG20 2 weekly A321

Abu Dhabi – Mumbai eff 01AUG20 2 daily 787-9

Abu Dhabi – Munich eff 16JUL20 2 weekly 787-9 (4 weekly from 01AUG20)

Abu Dhabi – Muscat eff 01AUG20 16 weekly A320

Abu Dhabi – New York JFK 1 weekly 787-9 (3 weekly from 17JUL20, 5 weekly from 03AUG20)

Abu Dhabi – Paris CDG 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Rabat eff 05AUG20 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Riyadh eff 01AUG20 16 weekly A320

Abu Dhabi – Rome eff 01AUG20 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Seoul Incheon 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Singapore 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Sydney 3 weekly 787-9 (4 weekly from 07AUG20)

Abu Dhabi – Tokyo Narita 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Toronto 1 weekly 787-9 (3 weekly from 17JUL20)

Abu Dhabi – Washington Dulles eff 02AUG20 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Zurich 5 weekly 787-9 (6 weekly from 06AUG20)