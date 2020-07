JAL Aug/Sep 2020 International operations as of 22JUL20

JAL earlier this month extended interim schedule for International routes, now scheduled until 30SEP20. As of 22JUL20, planned August/September 2020 operation as follows.

Osaka Kansai – Los Angeles Service operates on 01AUG20, 15AUG20, 29AUG20 with 787-8

Tokyo Haneda – Bangkok 3 weekly 777-200ER

Tokyo Haneda – Chicago O’Hare 3 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Dallas/Ft. Worth 2 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Helsinki 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Ho Chi Minh City 2 weekly 787-8

Tokyo Haneda – Honolulu Service operates on 01AUG20, 10AUG20, 20AUG20, 30AUG20 with 787-8 (HNL departs the following day)

Tokyo Haneda – London Heathrow 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Los Angeles 2 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Manila 1 weekly 787-8

Tokyo Haneda – New York JFK 2 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Paris CDG 3 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Bangkok 2 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Boston 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Dalian 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Frankfurt 3 weekly 787-8

Tokyo Narita – Hanoi 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Ho Chi Minh City 3 weekly 787-8

Tokyo Narita – Hong Kong 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Jakarta 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Kaohsiung 1 weekly 767-300ER

Tokyo Narita – Kuala Lumpur 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Los Angeles 1 weekly 787-9

Tokyo Narita – Manila 3 weekly 787-8 (2 weekly in September)

Tokyo Narita – San Francisco 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Singapore 3 weekly 777-300ER (2 weekly in September)

Tokyo Narita – Taipei Taoyuan 4 weekly 787-9

Tokyo Narita – Vancouver 2 weekly 787-8