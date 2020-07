Turkish Airlines August 2020 Europe / Russia operations as of 0500GMT 30JUL20

Turkish Airlines during the month of August 2020 plans to operate following European service, including Russia and The Caucasus Region. All information listed below is as of 0500GMT 30JUL20, however the airline will continue to adjust planned operation, due to latest development on various travel restrictions.



Selected dates also see operational aircraft variation.



Adana – Berlin Tegel 1 weekly 737-800

Adana – Frankfurt 737-800 operates on 13AUG20

Adana – Stuttgart 1 weekly 737-800

Antalya – Berlin Tegel 2 weekly 737-800

Antalya – Moscow Vnukovo eff 09AUG20 1 daily A321

Antalya – Munich eff 27AUG20 2 weekly 737-800

Antalya – St. Petersburg eff 10AUG20 5 weekly 737-800

Antalya – Stuttgart eff 08AUG20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 28AUG20)

Dalaman – London Gatwick 1 daily A321

Elazig – Amsterdam 1 weekly 737-800

Elazig – Frankfurt 1 weekly 737-800

Gaziantep – Basel/Mulhouse 1 weekly 737-800/-900ER

Gaziantep – Berlin Tegel 2 weekly 737-800/-900ER

Gaziantep – Stuttgart 1 weekly 737-800

Gaziantep – Zurich 1 weekly 737-800

Hatay – Berlin Tegel 1 weekly 737-800 until 09AUG20

Istanbul – Adler/Sochi eff 17AUG20 3 weekly 737-800

Istanbul – Amsterdam 3 daily various aircraft

Istanbul – Athens 1 daily 777-300ER

Istanbul – Baku 1 daily 777-300ER

Istanbul – Barcelona 1 daily A321

Istanbul – Basel/Mulhouse 1 daily 737-800/-900ER

Istanbul – Belgrade 1 daily A320/321

Istanbul – Berlin Tegel 20 weekly various aircraft

Istanbul – Birmingham 4 weekly 737-900ER

Istanbul – Bologna 4 weekly 737-800

Istanbul – Brussels 10 weekly 737-800

Istanbul – Bucharest eff 16AUG20 10 weekly A330-200/-300

Istanbul – Budapest 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Chisinau 1 daily 737-800/A320

Istanbul – Cologne 11 weekly 737-800/A320/321

Istanbul – Copenhagen 1 daily A321

Istanbul – Dublin 3 weekly A321 (4 weekly from 14AUG20)

Istanbul – Dusseldorf 2 daily A330-300

Istanbul – Edinburgh 3 weekly 737-900ER/A321

Istanbul – Ercan 14 weekly A319/320/321

Istanbul – Frankfurt 2 daily A321/330-300

Istanbul – Geneva 1 daily A321

Istanbul – Gothenburg 3 weekly A321/737-800

Istanbul – Hamburg 2 daily A321/737-800

Istanbul – Hannover 10 weekly A321

Istanbul – Helsinki 4 weekly A321

Istanbul – Kazan eff 17AUG20 3 weekly 737-800/A320

Istanbul – Kharkiv 4 weekly 737-900ER/A320/321

Istanbul – Kherson 2 weekly A320

Istanbul – Krasnodar eff 17AUG20 3 weekly A319

Istanbul – Kyiv Borispil 11 weekly A330-300/787-9

Istanbul – Lisbon 5 weekly A321

Istanbul – Ljubljana 3 weelky A320

Istanbul – London Gatwick 1 daily A321

Istanbul – London Heathrow 3 daily A321/777-300ER

Istanbul – Luxembourg 3 weekly 737-800

Istanbul – Lviv 5 weekly A321

Istanbul – Lyon 10 weekly 737-800/A321

Istanbul – Madrid 10 weekly A321

Istanbul – Malaga 3 weekly A321 (4 weekly from 21AUG20)

Istanbul – Malta 6 weekly A320/737-800

Istanbul – Manchester 1 daily A321

Istanbul – Marseille 5 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Milan Malpensa 10 weekly A321

Istanbul – Minsk 5 weekly 737-800/A321

Istanbul – Moscow Vnukovo 21 weekly A321/330-300

Istanbul – Munich 13 weekly A321

Istanbul – Naples 4 weekly 737-800

Istanbul – Nice 4 weekly 737-800

Istanbul – Nuremberg 4 weekly A321 (5 weekly from 17AUG20)

Istanbul – Odessa 10 weekly A321

Istanbul – Oslo 3 weekly A321

Istanbul – Paris CDG 3 daily various aircraft

Istanbul – Podgorica 5 weekly A320/321

Istanbul – Prague 3 weekly A319

Istanbul – Prishtina 5 weekly 737/A320/321

Istanbul – Riga 3 weekly 737-800

Istanbul – Rome 10 weekly A321

Istanbul – Rostov-on-Don 4 weekly A319/320

Istanbul – St. Petersburg 5 weekly A321/330-300

Istanbul – Salzburg 3 weekly A319

Istanbul – Sarajevo 1 daily A320

Istanbul – Skopje 5 weekly A319/320/330-200

Istanbul – Sofia 5 weekly 737-800/A319/321

Istanbul – Stockholm Arlanda 1 daily A321

Istanbul – Stuttgart 10 weekly A321

Istanbul – Tallinn eff 22AUG20 3 weekly 737-800/A321

Istanbul – Toulouse 3 weekly 737-800 (4 weekly from 14AUG20)

Istanbul – Valencia 4 weekly A321/737

Istanbul – Venice 3 weekly 737-800 (4 weekly from 14AUG20)

Istanbul – Vienna 10 weekly 737-800

Istanbul – Vilnius eff 15AUG20 3 weekly 737-800

Istanbul – Warsaw 3 weekly A321

Istanbul – Zagreb 4 weekly 737-800/A319

Istanbul – Zaporizhia 3 weekly A320/737-800

Istanbul – Zurich 14 weekly A321

Izmir – Amsterdam 1 weekly 737-800

Izmir – Berlin Tegel 1 weekly 737-800

Kayseri – Amsterdam 2 weekly 737-800

Kayseri – Berlin Tegel 1 weekly 737-800

Kayseri – Dusseldorf 1 weekly 737-800

Kayseri – Frankfurt 1 weekly 737-800

Kayseri – Hamburg 1 weekly 737-800

Kayseri – Munich 1 weekly 737-800

Kayseri – Stuttgart 2 weekly 737-800

Kayseri – Vienna 1 weekly 737-800

Konya – Amsterdam 2 weekly 737-800

Ordu-Giresun – Salzburg 1 weekly 737-800

Samsun – Berlin Tegel 2 weekly 737-800 (1 weekly from 10AUG20)

Samsun – Cologne 1 weekly 737-800

Samsun – Hamburg 1 weekly 737-800

Samsun – Hannover 1 weekly 737-800

Samsun – Munich 1 weekly 737-800

Samsun – Stuttgart 1 weekly 737-800

Samsun – Vienna 1 weekly 737-800

Trabzon – Amsterdam 2 weekly 737-800

Trabzon – Berlin Tegel 1 weekly 737-800

Trabzon – Dusseldorf 1 weekly 737-800

Trabzon – Stuttgart 2 weekly 737-800