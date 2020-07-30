Turkish Airlines August 2020 Europe / Russia operations as of 0500GMT 30JUL20

Turkish Airlines during the month of August 2020 plans to operate following European service, including Russia and The Caucasus Region. All information listed below is as of 0500GMT 30JUL20, however the airline will continue to adjust planned operation, due to latest development on various travel restrictions.
Selected dates also see operational aircraft variation.
Adana – Berlin Tegel 1 weekly 737-800
Adana – Frankfurt 737-800 operates on 13AUG20
Adana – Stuttgart 1 weekly 737-800
Antalya – Berlin Tegel 2 weekly 737-800
Antalya – Moscow Vnukovo eff 09AUG20 1 daily A321
Antalya – Munich eff 27AUG20 2 weekly 737-800
Antalya – St. Petersburg eff 10AUG20 5 weekly 737-800
Antalya – Stuttgart eff 08AUG20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 28AUG20)
Dalaman – London Gatwick 1 daily A321
Elazig – Amsterdam 1 weekly 737-800
Elazig – Frankfurt 1 weekly 737-800
Gaziantep – Basel/Mulhouse 1 weekly 737-800/-900ER
Gaziantep – Berlin Tegel 2 weekly 737-800/-900ER
Gaziantep – Stuttgart 1 weekly 737-800
Gaziantep – Zurich 1 weekly 737-800
Hatay – Berlin Tegel 1 weekly 737-800 until 09AUG20
Istanbul – Adler/Sochi eff 17AUG20 3 weekly 737-800
Istanbul – Amsterdam 3 daily various aircraft
Istanbul – Athens 1 daily 777-300ER
Istanbul – Baku 1 daily 777-300ER
Istanbul – Barcelona 1 daily A321
Istanbul – Basel/Mulhouse 1 daily 737-800/-900ER
Istanbul – Belgrade 1 daily A320/321
Istanbul – Berlin Tegel 20 weekly various aircraft
Istanbul – Birmingham 4 weekly 737-900ER
Istanbul – Bologna 4 weekly 737-800
Istanbul – Brussels 10 weekly 737-800
Istanbul – Bucharest eff 16AUG20 10 weekly A330-200/-300
Istanbul – Budapest 2 weekly 737-900ER
Istanbul – Chisinau 1 daily 737-800/A320
Istanbul – Cologne 11 weekly 737-800/A320/321
Istanbul – Copenhagen 1 daily A321
Istanbul – Dublin 3 weekly A321 (4 weekly from 14AUG20)
Istanbul – Dusseldorf 2 daily A330-300
Istanbul – Edinburgh 3 weekly 737-900ER/A321
Istanbul – Ercan 14 weekly A319/320/321
Istanbul – Frankfurt 2 daily A321/330-300
Istanbul – Geneva 1 daily A321
Istanbul – Gothenburg 3 weekly A321/737-800
Istanbul – Hamburg 2 daily A321/737-800
Istanbul – Hannover 10 weekly A321
Istanbul – Helsinki 4 weekly A321
Istanbul – Kazan eff 17AUG20 3 weekly 737-800/A320
Istanbul – Kharkiv 4 weekly 737-900ER/A320/321
Istanbul – Kherson 2 weekly A320
Istanbul – Krasnodar eff 17AUG20 3 weekly A319
Istanbul – Kyiv Borispil 11 weekly A330-300/787-9
Istanbul – Lisbon 5 weekly A321
Istanbul – Ljubljana 3 weelky A320
Istanbul – London Gatwick 1 daily A321
Istanbul – London Heathrow 3 daily A321/777-300ER
Istanbul – Luxembourg 3 weekly 737-800
Istanbul – Lviv 5 weekly A321
Istanbul – Lyon 10 weekly 737-800/A321
Istanbul – Madrid 10 weekly A321
Istanbul – Malaga 3 weekly A321 (4 weekly from 21AUG20)
Istanbul – Malta 6 weekly A320/737-800
Istanbul – Manchester 1 daily A321
Istanbul – Marseille 5 weekly 737-800/-900ER
Istanbul – Milan Malpensa 10 weekly A321
Istanbul – Minsk 5 weekly 737-800/A321
Istanbul – Moscow Vnukovo 21 weekly A321/330-300
Istanbul – Munich 13 weekly A321
Istanbul – Naples 4 weekly 737-800
Istanbul – Nice 4 weekly 737-800
Istanbul – Nuremberg 4 weekly A321 (5 weekly from 17AUG20)
Istanbul – Odessa 10 weekly A321
Istanbul – Oslo 3 weekly A321
Istanbul – Paris CDG 3 daily various aircraft
Istanbul – Podgorica 5 weekly A320/321
Istanbul – Prague 3 weekly A319
Istanbul – Prishtina 5 weekly 737/A320/321
Istanbul – Riga 3 weekly 737-800
Istanbul – Rome 10 weekly A321
Istanbul – Rostov-on-Don 4 weekly A319/320
Istanbul – St. Petersburg 5 weekly A321/330-300
Istanbul – Salzburg 3 weekly A319
Istanbul – Sarajevo 1 daily A320
Istanbul – Skopje 5 weekly A319/320/330-200
Istanbul – Sofia 5 weekly 737-800/A319/321
Istanbul – Stockholm Arlanda 1 daily A321
Istanbul – Stuttgart 10 weekly A321
Istanbul – Tallinn eff 22AUG20 3 weekly 737-800/A321
Istanbul – Toulouse 3 weekly 737-800 (4 weekly from 14AUG20)
Istanbul – Valencia 4 weekly A321/737
Istanbul – Venice 3 weekly 737-800 (4 weekly from 14AUG20)
Istanbul – Vienna 10 weekly 737-800
Istanbul – Vilnius eff 15AUG20 3 weekly 737-800
Istanbul – Warsaw 3 weekly A321
Istanbul – Zagreb 4 weekly 737-800/A319
Istanbul – Zaporizhia 3 weekly A320/737-800
Istanbul – Zurich 14 weekly A321
Izmir – Amsterdam 1 weekly 737-800
Izmir – Berlin Tegel 1 weekly 737-800
Kayseri – Amsterdam 2 weekly 737-800
Kayseri – Berlin Tegel 1 weekly 737-800
Kayseri – Dusseldorf 1 weekly 737-800
Kayseri – Frankfurt 1 weekly 737-800
Kayseri – Hamburg 1 weekly 737-800
Kayseri – Munich 1 weekly 737-800
Kayseri – Stuttgart 2 weekly 737-800
Kayseri – Vienna 1 weekly 737-800
Konya – Amsterdam 2 weekly 737-800
Ordu-Giresun – Salzburg 1 weekly 737-800
Samsun – Berlin Tegel 2 weekly 737-800 (1 weekly from 10AUG20)
Samsun – Cologne 1 weekly 737-800
Samsun – Hamburg 1 weekly 737-800
Samsun – Hannover 1 weekly 737-800
Samsun – Munich 1 weekly 737-800
Samsun – Stuttgart 1 weekly 737-800
Samsun – Vienna 1 weekly 737-800
Trabzon – Amsterdam 2 weekly 737-800
Trabzon – Berlin Tegel 1 weekly 737-800
Trabzon – Dusseldorf 1 weekly 737-800
Trabzon – Stuttgart 2 weekly 737-800