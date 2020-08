KLM August 2020 European network as of 02AUG20

KLM during the month of August 2020 plans to operate following European network, based on 02AUG20 OAG schedules listing. Effective dates noted in parenthesis represents “week of” (example: from 16AUG20 represents effective from the week of 16AUG20). Frequencies listed below mainly focus on the period of 09AUG20 – 29AUG20.



Due to various travel restrictions, last minute modification may occur. Selected routes will see variation of weekly frequency on selected week. KLM is a participanting carrier of Routes' hybrid event "Routes Reconnected 2020", scheduled virtually and in Amsterdam from 30NOV20 to 04DEC20.



Amsterdam – Aalborg 14 weekly

Amsterdam – Aberdeen 21 weekly

Amsterdam – Alesund 5 weekly

Amsterdam – Alicante 11 weekly

Amsterdam – Athens 14 weekly

Amsterdam – Barcelona 26-28 weekly

Amsterdam – Basel/Mulhouse 14 weekly

Amsterdam – Belfast City 6 weekly

Amsterdam – Bergen 14 weekly

Amsterdam – Berlin Tegel 21 weekly

Amsterdam – Bilbao 14 weekly

Amsterdam – Billund 14 weekly

Amsterdam – Birmingham 21 weekly

Amsterdam – Bologna 14 weekly

Amsterdam – Bordeaux 23 weekly

Amsterdam – Bremen 7 weekly

Amsterdam – Bristol 7 weekly

Amsterdam – Brussels 14 weekly

Amsterdam – Bucharest 14 weekly

Amsterdam – Budapest 21 weekly

Amsterdam – Cagliari 9 weekly

Amsterdam – Cardiff 7 weekly

Amsterdam – Catania 7 weekly

Amsterdam – Copenhagen 28 weekly

Amsterdam – Cork 7 weekly

Amsterdam – Dresden 5 weekly

Amsterdam – Dublin 14 weekly

Amsterdam – Dusseldorf 14 weekly

Amsterdam – Durham/Tees Valley 6 weekly

Amsterdam – Edinburgh 21 weekly

Amsterdam – Florence 21 weekly

Amsterdam – Frankfurt 21 weekly

Amsterdam – Gdansk 14 weekly

Amsterdam – Geneva 21 weekly

Amsterdam – Genoa 7 weekly

Amsterdam – Glasgow 21 weekly

Amsterdam – Gothenburg 21 weekly

Amsterdam – Hamburg 21 weekly

Amsterdam – Hannover 7 weekly

Amsterdam – Helsinki 14 weekly

Amsterdam – Humberside 6 weekly

Amsterdam – Ibiza 10 weekly

Amsterdam – Inverness 7 weekly

Amsterdam – Istanbul 7 weekly

Amsterdam – Krakow 14 weekly

Amsterdam – Kristiansand 5 weekly

Amsterdam – Kyiv Borispil 10 weekly

Amsterdam – Leeds/Bradford 7 weekly

Amsterdam – Linkoping 5 weekly

Amsterdam – Lisbon 21 weekly

Amsterdam – London City 7 weekly

Amsterdam – London Heathrow 26-27 weekly

Amsterdam – Luxembourg 14 weekly

Amsterdam – Lyon 21 weekly

Amsterdam – Madrid 21 weekly

Amsterdam – Malaga 11 weekly

Amsterdam – Manchester 21 weekly

Amsterdam – Milan Malpensa 21 weekly

Amsterdam – Montpellier 7 weekly

Amsterdam – Moscow Sheremetyevo 7 weekly

Amsterdam – Munich 21 weekly

Amsterdam – Naples 5 weekly

Amsterdam – Newcastle 21 weekly

Amsterdam – Nice 21 weekly

Amsterdam – Norwich 7 weekly

Amsterdam – Nuremberg 14 weekly

Amsterdam – Oslo 21 weekly

Amsterdam – Paris CDG 21 weekly

Amsterdam – Porto 14 weekly

Amsterdam – Prague 16 weekly

Amsterdam – Rome 21 weekly

Amsterdam – St. Petersburg 5 weekly (7 weekly from 23AUG20)

Amsterdam – Sandefjord 5 weekly

Amsterdam – Split 13 weekly

Amsterdam – Stavanger 18 weekly (14 weekly from 16AUG20)

Amsterdam – Stockholm Arlanda 22 weekly (21 weekly from 16AUG20)

Amsterdam – Stuttgart 16 weekly (14 weekly from 16AUG20)

Amsterdam – Toulouse 21 weekly

Amsterdam – Trondheim 14 weekly

Amsterdam – Turin 7 weekly

Amsterdam – Valencia 10 weekly (11 weekly from 23AUG20)

Amsterdam – Venice 21 weekly

Amsterdam – Vienna 21 weekly

Amsterdam – Warsaw 14 weekly

Amsterdam – Wroclaw 6 weekly

Amsterdam – Zagreb 7 weekly

Amsterdam – Zurich 21 weekly