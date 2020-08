Air Transat W20 operations as of 24AUG20

Air Transat in the last few weeks filed planned Northern winter 2020/21 operation. Previously reported on Airlineroute, the airline has removed all International flights from Western Canada during winter season.



As of 24AUG20, planned operation as follows. Additional changes remain highly possible, pending on latest travel restrictions.



Halifax – Cancun eff 20FEB21 2 weekly A321

Halifax – Cayo Coco eff 18FEB21 1 weekly A321

Halifax – Fort Lauderdale eff 24FEB21 1 weekly A321

Halifax – Holguin eff 19FEB21 1 weekly A321

Halifax – Orlando eff 23FEB21 1 weekly A321

Halifax – Puerto Plata eff 22FEB21 1 weekly A321

Halifax – Punta Cana eff 18FEB21 3 weekly A321

Halifax – Santa Clara eff 19FEB21 1 weekly A321

Halifax – Varadero eff 20FEB21 1 weekly A321

Hamilton – Cancun eff 19DEC20 1 weekly A321

Hamilton – Punta Cana eff 20DEC20 1 weekly A321

Hamilton – Varadero eff 20DEC20 1 weekly A321

London ON – Cancun eff 19DEC20 2 weekly A321

London ON – Puerto Plata eff 21DEC20 1 weekly A321

London ON – Punta Cana eff 20DEC20 1 weekly A321

Moncton – Punta Cana eff 21FEB21 1 weekly A321

Montreal – Acapulco eff 23DEC20 1 weekly A321

Montreal – Cancun 4 weekly A321/330-200 (8 weekly A330-200 from 17DEC20, 9 weekly from 19FEB21)

Montreal – Cartagena eff 18DEC20 2 weekly A321

Montreal – Cayo Coco 2 weekly A321neo (A330-200 from 18DEC20, 3 weekly from 21FEB21)

Montreal – Cayo Largo 1 weekly A321

Montreal – Fort-de-France eff 17DEC20 3 weekly A321/330-200

Montreal – Fort Lauderdale 5 weekly A321 (10 weekly A321/321ne from 17DEC20)

Montreal – Havana eff 21DEC20 1 weekly A321

Montreal – Holguin 2 weekly A321neo (A330-200 from 20DEC20)

Montreal – La Romana eff 21DEC20 1 weekly A321

Montreal – Liberia eff 19DEC20 1 weekly A321 (3 weekly A321/321neo from 22FEB21)

Montreal – Malaga 1 weekly A321neo (2 weekly from 19FEB21)

Montreal – Montego Bay 3 weekly A321/321neo (A321/330-200 from 17DEC20)

Montreal – New Orleans 2 weekly A321 (A321/321neo from 18FEB21)

Montreal – Orlando 2 weekly A321

Montreal – Paris CDG 1 daily A321neo (A330-200 from 16DEC20; 5 weekly A330 and 2 weekly A321neo from 18FEB21)

Montreal – Pointe-a-Pitre eff 19DEC20 3 weekly A321/321neo/330-200

Montreal – Port-au-Prince 2 weekly A321/330-200 (A330-200 only from 20DEC20)

Montreal – Puerto Plata 2 weekly A321/321neo (4 weekly A321/330-200 from 17DEC20)

Montreal – Puerto Vallarta 2 weekly A321/321neo (3 weekly A321neo/330-200 from 19DEC20)

Montreal – Punta Cana 4 weekly A321/330-200 (7 weekly from 18DEC20, 8 weekly from 20FEB20)

Montreal – Rio Hato eff 22DEC20 1 weekly A321neo

Montreal – Roatan 1 weekly A321neo

Montreal – St. Maarten eff 19DEC20 1 weekly A321neo

Montreal – Samana 2 weekly A321 (5 weekly from 18DEC20)

Montreal – San Jose (Costa Rica) eff 20DEC20 2 weekly A321neo (3 weekly from 22FEB21)

Montreal – San Juan eff 20DEC20 1 weekly A321/321neo

Montreal – San Salvador eff 17DEC20 1 weekly A321neo

Montreal – Santa Clara 2 weekly A321/321neo (A330-200 from 18DEC20)

Montreal – Santo Domingo eff 17DEC20 1 weekly A321neo

Montreal – Vancouver 3 weekly A321/321neo (5 weekly from 18DEC20)

Montreal – Varadero 3 weekly A321/321neo (4 weekly A321/321neo/330-200 from 17DEC20)

Ottawa – Cancun eff 19DEC20 2 weekly A321

Ottawa – Cayo Coco eff 18DEC20 1 weekly A321

Ottawa – Puerto Plata eff 17DEC20 2 weekly A321

Ottawa – Varadero eff 20DEC20 1 weekly A321

Quebec City – Cancun eff 20DEC20 2 weekly A321 (3 weekly from 18FEB21)

Quebec City – Cayo Coco eff 19DEC20 2 weekly A321

Quebec City – Fort Lauderdale eff 18DEC20 5 weekly A321

Quebec City – Holguin eff 18DEC20 2 weekly A321

Quebec City – Orlando eff 18DEC20 1 weekly A321 (2 weekly from 21FEB21)

Quebec City – Paris CDG 17DEC20 – 14JAN21 2 weekly A321neo

Quebec City – Puerto Plata eff 17DEC20 1 weekly A321

Quebec City – Punta Cana eff 18DEC20 3 weekly A321

Quebec City – Samana eff 21DEC20 1 weekly A321

Quebec City – Santa Clara eff 19DEC20 1 weekly A321

Quebec City – Varadero eff 17DEC20 2 weekly A321

Toronto – Cancun 4 weekly A321/321neo (8 weekly A330-200 from 17DEC20, 9 weekly from 20FEB21)

Toronto – Cartagena eff 18DEC20 1 weekly A321neo

Toronto – Cayo Coco 3 weekly A321/321neo (A321/321neo/330-200 from 18FEB21)

Toronto – Cayo Largo eff 19DEC20 1 weekly A321neo

Toronto – Faro eff 22DEC20 1 weekly A330-200

Toronto – Fort Lauderdale 5 weekly A321/321neo (6 weekly A321/321neo/330-200 from 17DEC20)

Toronto – Glasgow 2 weekly A321neo

Toronto – Holguin 2 weekly A321/321neo (A330-200 from 17DEC20)

Toronto – La Romana eff 19DEC20 1 weekly A321neo

Toronto – Lisbon 2 weekly A321neo (3 weekly from 22FEB21)

Toronto – London Gatwick 5 weekly A321neo

Toronto – Manchester 2 weekly A321neo

Toronto – Montego Bay 3 weekly A321 (4 weekly A321neo/330-200 from 18DEC20)

Toronto – Montreal 10 weekly A321/321neo

Toronto – Orlando 3 weekly A321/321neo (6 weekly A321/321neo/330-200 from 19DEC20)

Toronto – Porto 1 weekly A321neo (2 weekly from 17FEB21)

Toronto – Puerto Plata 1 weekly A321neo (3 weekly A321/321neo/330-200 from 17DEC20)

Toronto – Puerto Vallarta 1 weekly A321neo (3 weekly from 17DEC20, A321neo/330-200 from 18FEB21)

Toronto – Punta Cana 3 weekly A321/330-200 (7 weekly from 17DEC20, 9 weekly from 18FEB21)

Toronto – Rio Hato eff 22DEC20 1 weekly A321neo

Toronto – Roatan 1 weekly A321 (A321neo from 18DEC20)

Toronto – St. Maarten eff 19DEC20 1 weekly A321neo

Toronto – Samana eff 17DEC20 1 weekly A321

Toronto – Santa Clara 2 weekly A321 (3 weekly A321/321neo from 23DEC20, A321neo/330-200 from 19FEB21)

Toronto – Vancouver 6 weekly A321/321neo (7 weekly from 17DEC20 to 20FEB21)

Toronto – Varadero 2 weekly A321neo (3 weekly A321neo/330-200 from 19DEC20)