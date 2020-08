KLM Sep/Oct 2020 Intercontinental operations as of 25AUG20

KLM Royal Dutch Airlines in the last few weeks adjusted Intercontinental operation for the remainder of Northern summer 2020 season. From 01SEP20 to 24OCT20, planned operation as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation, where it may not have passenger traffic rights on certain sectors and/or directions. Additional changes remain possible.



Amsterdam – Abu Dhabi – Muscat eff 28SEP20 3 weekly A330-300

Amsterdam – Accra 4 weekly 777-300ER (5 weekly 777-200ER/-300ER from 03OCT20)

Amsterdam – Accra – Lagos – Amsterdam 1 weekly 777-200ER until 12OCT20

Amsterdam – Atlanta 6 weekly 787-9 (1 daily from 27SEP20)

Amsterdam – Bangalore 2 weekly 787-9

Amsterdam – Bangkok – Hong Kong 1 daily 777-200ER/787-9 (787-9 only from 28SEP20)

Amsterdam – Bangkok – Jakarta 3 weekly 787-9

Amsterdam – Bangkok – Kuala Lumpur 3 weekly 787-9 (777-200ER/787-9 from 01OCT20)

Amsterdam – Bangkok – Manila 2 weekly 777-200ER/787-9

Amsterdam – Bangkok – Taipei Taoyuan 4 weekly 777-200ER/787-9

Amsterdam – Bogota 4 weekly 787-9 until 28SEP20

Amsterdam – Bogota – Cartagena – Amsterdam eff 29SEP20 4 weekly 787-9

Amsterdam – Bonaire – Aruba – Amsterdam 4 weekly A330-200/-300 (5 weekly from 15OCT20)

Amsterdam – Boston 3 weekly A330-300

Amsterdam – Buenos Aires Ezeiza 4 weekly 787-9 (5 weekly from 09SEP20)

Amsterdam – Cairo eff 09SEP20 2 weekly 777-200ER

Amsterdam – Calgary 3 weekly A330-300 (4 weekly from 28SEP20)

Amsterdam – Cape Town 2 weekly 777-200ER (4 weekly from 01OCT20)

Amsterdam – Chicago O’Hare 1 daily 787-10

Amsterdam – Curacao 6 weekly 787-10 (1 daily from 13OCT20)

Amsterdam – Dammam – Muscat 2 weekly A330-200 until 26SEP20

Amsterdam – Delhi 6 weekly 777-200ER

Amsterdam – Dubai 1 daily 777-200ER

Amsterdam – Entebbe 16SEP20 – 26SEP20 2 weekly A330-200

Amsterdam – Houston 6 weekly 787-9

Amsterdam – Johannesburg 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Kigali – Dar es Salaam – Amsterdam 1 weekly 777-200ER until 26SEP20

Amsterdam – Kigali – Entebbe – Amsterdam 4 weekly A330-300

Amsterdam – Kilimanjaro – Dar es Salaam – Amsterdam 3 weekly 777-200ER (4 weekly from 02OCT20)

Amsterdam – Kuwait City – Bahrain 3 weekly A330-200

Amsterdam – Lagos 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Lima 6 weekly 777-300ER (1 daily from 10SEP20)

Amsterdam – Los Angeles 9 weekly 777-200ER/-300ER

Amsterdam – Mexico City 1 daily 787-9

Amsterdam – Montreal 2 weekly 787-9 (3 weekly A330-200 from 27SEP20)

Amsterdam – Mumbai 5 weekly 777-200ER

Amsterdam – Nairobi 4 weekly 787-10 (5 weekly from 04OCT20)

Amsterdam – New York JFK 2 daily 777-200ER/-300ER and 787-9/-10

Amsterdam – Osaka Kansai 5 weekly 777-200ER

Amsterdam – Panama City 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Paramaribo 4 weekly 787-10 (5 weekly from 28SEP20)

Amsterdam – Quito – Guayaquil – Amsterdam 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Rio de Janeiro Galeao 4 weekly 787-9

Amsterdam – Riyadh – Dammam – Amsterdam eff 28SEP20 4 weekly A330-200

Amsterdam – St. Maarten – Aruba – Amsterdam 2 weekly A330-200

Amsterdam – San Francisco 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Santiago de Chile 2 weekly 787-9

Amsterdam – Sao Paulo Guarulhos 1 daily 777-300ER (777-200ER/-300ER from 30SEP20)

Amsterdam – Seoul Incheon 5 weekly 777-200ER/-300ER

Amsterdam – Seoul Incheon – Hangzhou 2 weekly 777-200ER

Amsterdam – Seoul Incheon – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-300ER

Amsterdam – Singapore 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Tokyo Narita 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Toronto 9 weekly 777-200ER/787-10

Amsterdam – Vancouver 3 weekly 777-200ER (5 weekly from 27SEP20, 4 from 05OCT20)

Amsterdam – Washington Dulles 3 weekly A330-300