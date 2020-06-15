Qatar Airways Jun - Aug 2020 operations as of 1015GMT 15JUN20

Qatar Airways in the last few weeks revised planned operation between June and August 2020, as the airline resumes additional routes this month, previously not covered on Airlineroute. Latest adjustment as of 1015GMT 15JUN20 as follows. Additional changes remain likely, pending on various travel restrictions.
Certain routes may also see traffic rights restriction.
Doha – Addis Ababa eff 02JUL20 3 weekly A320
Doha – Ahmedabad eff 01JUL20 1 daily A320
Doha – Algiers eff 10JUL20 3 weekly 787-8
Doha – Amman
19JUN20 – 30JUN20 8 weekly A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB/A320
eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/A320
Doha – Amritsar
02JUL20 – 31JUL20 5 weekly A320
eff 01AUG20 1 daily A320
Doha – Amsterdam
01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB
eff 01JUL20 1 daily A350-1000XWB
Doha – Athens
15JUN20 – 30JUN20 1 daily 787-8/A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 1 daily 787-8/A320
eff 01AUG20 1 daily 787-8
Doha – Baghdad
12JUN20 – 30JUN20 3 weekly A320
01JUL20 – 31JUL20 1 daily A320
eff 01AUG20 2 daily A320
Doha – Baku
06JUL20 – 31JUL20 3 weekly A320
eff 01AUG20 5 weekly A320
Doha – Bangalore eff 01JUL20 1 daily A350-1000XWB
Doha – Bangkok
01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 2 daily A350-900XWB
eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/777-300ER
Doha – Barcelona
01JUN20 – 30JUN20 3 weekly 787-8
01JUL20 – 31JUL20 5 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB
Doha – Basra
01JUN20 – 30JUN20 2 weekly A320
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320
eff 01AUG20 1 daily A320
Doha – Beijing Capital eff 01AUG20 1 daily 777-300ER
Doha – Beirut
12JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB/A320
eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/A320
Doha – Belgrade
01JUL20 – 31JUL20 3 weekly A320
eff 01AUG20 4 weekly A320
Doha – Berlin Tegel
01JUL20 – 31JUL20 5 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB
Doha – Boston eff 01JUL20 3 weekly A350-900XWB
Doha – Brisbane 03JUN20 – 29JUN20 3 weekly A350-1000XWB
Doha – Brussels 4 weekly 787-8
Doha – Budapest
01JUN20 – 30JUN20 3 weekly 787-8
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8
eff 01AUG20 5 weekly 787-8
Doha – Cape Town eff 05JUL20 1 daily 787-8
Doha – Casablanca eff 15JUL20 3 weekly 787-8
Doha – Chicago O’Hare 1 daily A350-1000XWB
Doha – Colombo
01JUN20 – 31JUL20 1 daily A350-900XWB
eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/787-8
Doha – Copenhagen
01JUN20 – 31JUL20 4 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 4 weekly 787-8
Doha – Dallas/Ft. Worth
01JUN20 – 30JUN20 4 weekly A350-1000XWB
eff 01JUL20 1 daily A350-1000XWB
Doha – Dar es Salaam 16JUN20 – 09JUL20 3 weekly A320
Doha – Dar es Salaam – Zanzibar – Doha eff 11JUL20 4 weekly 787-8
Doha – Delhi
01JUL20 – 31JUL20 2 daily 787-8
eff 01AUG20 2 daily 787-8/A350-900XWB
Doha – Denpasar
01JUL20 – 31JUL20 1 daily 787-8
eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB
Doha – Dhaka
01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 11 weekly 787-8
eff 01AUG20 2 daily 787-8/A350-900XWB
Doha – Dublin
01JUN20 – 31JUL20 1 daily A350-900XWB
eff 01AUG20 1 daily 787-8
Doha – Edinburgh
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8
eff 01AUG20 5 weekly 787-8
Doha – Entebbe – Kigali – Doha eff 01JUL20 3 weekly 787-8
Doha – Erbil
19JUN20 – 30JUN20 2 weekly A320
01JUL20 – 31JUL20 1 daily A320
eff 01AUG20 11 weekly A320
Doha – Frankfurt
01JUN20 – 30JUN20 5 weekly A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB/-1000XWB
eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/777-300ER
Doha – Geneva eff 17JUL20 4 weekly 787-8
Doha – Goa eff 01JUL20 1 daily A320
Doha – Guangzhou eff 01AUG20 1 daily 777-300ER
Doha – Ho Chi Minh City eff 02JUL20 4 weekly A350-900XWB
Doha – Hong Kong
01JUN20 – 31JUL20 3 weekly A350-900XWB (additional dates also scheduled)
eff 01AUG20 2 daily 777-300ER/A350-900XWB
Doha – Islamabad
04JUN20 – 30JUN20 2 daily 787-8/A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 2 daily A350-900XWB
eff 01AUG20 2 daily A320/350-900XWB
Doha – Istanbul
05JUN20 – 30JUN20 1 daily 777-300ER
eff 01JUL20 2 daily 777-300ER
Doha – Jakarta
01JUN20 – 30JUN20 4 weekly A350-900XWB
eff 01JUL20 1 daily A350-900XWB
Doha – Johannesburg eff 05JUL20 10 weekly A350-900XWB/787-8
Doha – Johannesburg – Durban eff 05JUL20 4 weekly 787-8
Doha – Karachi
01JUN20 – 30JUN20 2 daily A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 2 daily 777-300ER/A320
Doha – Kathmandu eff 01JUL20 1 daily 787-8
Doha – Kilimanjaro – Dar es Salaam – Doha eff 13JUL20 3 weekly 787-8
Doha – Kochi eff 01JUL20 1 daily A350-900XWB
Doha – Kolkata eff 01JUL20 1 daily 787-8
Doha – Kozhikode eff 01JUL20 1 daily A320
Doha – Kuala Lumpur
01JUN20 – 30JUN20 5 weekly A350-1000XWB
01JUL20 – 31JUL20 1 daily 777-300ER
eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB
Doha – Kuwait City
01JUN20 – 30JUN20 1 daily 777-300ER
01JUL20 – 31JUL20 3 daily A320/350-900XWB (flights not listed 01JUL20 – 05JUL20)
eff 01AUG20 4 daily A320/777-300ER
Doha – Lagos
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8
eff 01AUG20 1 daily 787-8
Doha – Lahore
02JUN20 – 30JUN20 2 daily A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 12 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 2 daily 777-200LR
Doha – Larnaca eff 01JUL20 3 weekly A320
Doha – Lisbon
01JUL20 – 31JUL20 3 weekly 787-8
eff 01AUG20 4 weekly 787-8
Doha – London Heathrow
01JUN20 – 30JUN20 2 daily A350-900XWB/-1000XWB
01JUL20 – 31JUL20 3 daily A350-900XWB/-1000XWB
eff 01AUG20 3 daily A350-1000XWB
Doha – Los Angeles
01JUL20 – 31JUL20 3 weekly A350-1000XWB
eff 01AUG20 4 weekly A350-1000XWB
Doha – Madrid
01JUN20 – 30JUN20 3 weekly A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 5 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB
Doha – Mahe Island eff 07JUL20 3 weekly A319
Doha – Male eff 05JUL20 1 daily A320
Doha – Manchester
01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 11 weekly 787-8
eff 01AUG20 2 daily 787-8
Doha – Manila
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 10 weekly A350-900XWB
Doha – Maputo eff 07JUL20 3 weekly 787-8
Doha – Mashhad eff 16JUL20 4 weekly A320
Doha – Melbourne 1 daily A350-1000XWB
Doha – Milan Malpensa
01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB/-1000XWB
01JUL20 – 31JUL20 5 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 1 daily 777-300ER
Doha – Montreal 4 weekly A350-900XWB
Doha – Moscow Domodedovo
05JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8
eff 01AUG20 1 daily 787-8
Doha – Mumbai eff 01JUL20 1 daily 777-300ER
Doha – Munich
01JUN20 – 30JUN20 5 weekly A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 1 daily A350-900XWB
eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB
Doha – Muscat
01JUL20 – 31JUL20 3 daily 787-8/A320
eff 01AUG20 4 daily 787-8/A320
Doha – Nagpur eff 02JUL20 4 weekly A320
Doha – Nairobi eff 12JUL20 2 daily A350-900XWB/A320
Doha – Najaf
26JUN20 – 30JUN20 2 weekly A320
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320
eff 01AUG20 1 daily A320
Doha – New York JFK
19JUN20 – 30JUN20 3 weekly A350-1000XWB
eff 01JUL20 1 daily A350-900XWB
Doha – Oslo 4 weekly A350-900XWB
Doha – Paris CDG
01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB/-1000XWB
eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/777-300ER
Doha – Perth
01JUN20 – 31JUL20 4 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 4 weekly A350-1000XWB
Doha – Peshawar 04JUN20 – 30JUN20 3 weekly A320
Doha – Phuket
04JUL20 – 31JUL20 3 weekly 787-8
eff 01AUG20 1 daily 787-8
Doha – Prague
01JUL20 – 31JUL20 3 weekly 787-8
eff 01AUG20 5 weekly 787-8
Doha – Rome
01JUN20 – 30JUN20 1 daily 787/A350
eff 01JUL20 1 daily A350-900XWB
Doha – Salalah
10JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320
eff 01AUG20 1 daily A320
Doha – Sao Paulo Guarulhos
01JUN20 – 30JUN20 3 weekly A350-1000XWB
eff 01JUL20 4 weekly A350-1000XWB
Doha – Seoul Incheon eff 01JUN20 1 daily 777-300ER
Doha – Shanghai Pu Dong eff 01AUG20 1 daily 777-300ER
Doha – Shiraz eff 17JUL20 4 weekly A320
Doha – Singapore eff 02JUN20 1 daily A350-900XWB/-1000XWB
Doha – Sohar
10JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320
eff 01AUG20 1 daily A320
Doha – Stockholm Arlanda
01JUN20 – 31JUL20 4 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 5 weekly 787-8
Doha – Sydney 1 daily A350-1000XWB (Overall service reduced from 2 to 1 daily in Sep/Oct, as Doha – Sydney – Canberra A350 service cancelled until 23OCT20)
Doha – Tbilisi
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320
eff 01AUG20 5 weekly A320
Doha – Tehran Imam Khomeini
01JUN20 – 30JUN20 2 daily A320/321/350
eff 01JUL20 2 daily A350-900XWB/777-300ER
Doha – Thiruvananthapuram eff 01JUL20 1 daily A320
Doha – Tokyo Narita
01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB
eff 01JUL20 1 daily 777-300ER
Doha – Tunis
05JUN20 – 30JUN20 3 weekly 777-300ER
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8
eff 01AUG20 5 weekly 787-8
Doha – Venice eff 15JUL20 3 weekly 787-8
Doha – Vienna
01JUN20 – 30JUN20 3 weekly 787-8
eff 01JUL20 5 weekly 787-8
Doha – Warsaw
01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8
eff 01AUG20 4 weekly A320
Doha – Washington Dulles eff 01JUL20 3 weekly A350-900XWB
Doha – Windhoek eff 07JUL20 3 weekly 787-8
Doha – Yerevan eff 21JUL20 4 weekly A320
Doha – Zagreb eff 01JUL20 3 weekly A320
Doha – Zurich
01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB
01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB
eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB