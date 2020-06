Qatar Airways Jun - Aug 2020 operations as of 1015GMT 15JUN20

Qatar Airways in the last few weeks revised planned operation between June and August 2020, as the airline resumes additional routes this month, previously not covered on Airlineroute. Latest adjustment as of 1015GMT 15JUN20 as follows. Additional changes remain likely, pending on various travel restrictions.



Certain routes may also see traffic rights restriction.



Doha – Addis Ababa eff 02JUL20 3 weekly A320

Doha – Ahmedabad eff 01JUL20 1 daily A320

Doha – Algiers eff 10JUL20 3 weekly 787-8

Doha – Amman

19JUN20 – 30JUN20 8 weekly A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB/A320

eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/A320



Doha – Amritsar

02JUL20 – 31JUL20 5 weekly A320

eff 01AUG20 1 daily A320



Doha – Amsterdam

01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB

eff 01JUL20 1 daily A350-1000XWB



Doha – Athens

15JUN20 – 30JUN20 1 daily 787-8/A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 1 daily 787-8/A320

eff 01AUG20 1 daily 787-8



Doha – Baghdad

12JUN20 – 30JUN20 3 weekly A320

01JUL20 – 31JUL20 1 daily A320

eff 01AUG20 2 daily A320



Doha – Baku

06JUL20 – 31JUL20 3 weekly A320

eff 01AUG20 5 weekly A320



Doha – Bangalore eff 01JUL20 1 daily A350-1000XWB

Doha – Bangkok

01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 2 daily A350-900XWB

eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/777-300ER



Doha – Barcelona

01JUN20 – 30JUN20 3 weekly 787-8

01JUL20 – 31JUL20 5 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB



Doha – Basra

01JUN20 – 30JUN20 2 weekly A320

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320

eff 01AUG20 1 daily A320



Doha – Beijing Capital eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Doha – Beirut

12JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB/A320

eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/A320



Doha – Belgrade

01JUL20 – 31JUL20 3 weekly A320

eff 01AUG20 4 weekly A320



Doha – Berlin Tegel

01JUL20 – 31JUL20 5 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB



Doha – Boston eff 01JUL20 3 weekly A350-900XWB

Doha – Brisbane 03JUN20 – 29JUN20 3 weekly A350-1000XWB

Doha – Brussels 4 weekly 787-8

Doha – Budapest

01JUN20 – 30JUN20 3 weekly 787-8

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8

eff 01AUG20 5 weekly 787-8



Doha – Cape Town eff 05JUL20 1 daily 787-8

Doha – Casablanca eff 15JUL20 3 weekly 787-8

Doha – Chicago O’Hare 1 daily A350-1000XWB

Doha – Colombo

01JUN20 – 31JUL20 1 daily A350-900XWB

eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/787-8



Doha – Copenhagen

01JUN20 – 31JUL20 4 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 4 weekly 787-8



Doha – Dallas/Ft. Worth

01JUN20 – 30JUN20 4 weekly A350-1000XWB

eff 01JUL20 1 daily A350-1000XWB



Doha – Dar es Salaam 16JUN20 – 09JUL20 3 weekly A320

Doha – Dar es Salaam – Zanzibar – Doha eff 11JUL20 4 weekly 787-8

Doha – Delhi

01JUL20 – 31JUL20 2 daily 787-8

eff 01AUG20 2 daily 787-8/A350-900XWB



Doha – Denpasar

01JUL20 – 31JUL20 1 daily 787-8

eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB



Doha – Dhaka

01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 11 weekly 787-8

eff 01AUG20 2 daily 787-8/A350-900XWB



Doha – Dublin

01JUN20 – 31JUL20 1 daily A350-900XWB

eff 01AUG20 1 daily 787-8



Doha – Edinburgh

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8

eff 01AUG20 5 weekly 787-8



Doha – Entebbe – Kigali – Doha eff 01JUL20 3 weekly 787-8

Doha – Erbil

19JUN20 – 30JUN20 2 weekly A320

01JUL20 – 31JUL20 1 daily A320

eff 01AUG20 11 weekly A320



Doha – Frankfurt

01JUN20 – 30JUN20 5 weekly A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB/-1000XWB

eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/777-300ER



Doha – Geneva eff 17JUL20 4 weekly 787-8

Doha – Goa eff 01JUL20 1 daily A320

Doha – Guangzhou eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Doha – Ho Chi Minh City eff 02JUL20 4 weekly A350-900XWB

Doha – Hong Kong

01JUN20 – 31JUL20 3 weekly A350-900XWB (additional dates also scheduled)

eff 01AUG20 2 daily 777-300ER/A350-900XWB



Doha – Islamabad

04JUN20 – 30JUN20 2 daily 787-8/A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 2 daily A350-900XWB

eff 01AUG20 2 daily A320/350-900XWB



Doha – Istanbul

05JUN20 – 30JUN20 1 daily 777-300ER

eff 01JUL20 2 daily 777-300ER



Doha – Jakarta

01JUN20 – 30JUN20 4 weekly A350-900XWB

eff 01JUL20 1 daily A350-900XWB



Doha – Johannesburg eff 05JUL20 10 weekly A350-900XWB/787-8

Doha – Johannesburg – Durban eff 05JUL20 4 weekly 787-8

Doha – Karachi

01JUN20 – 30JUN20 2 daily A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 2 daily 777-300ER/A320



Doha – Kathmandu eff 01JUL20 1 daily 787-8

Doha – Kilimanjaro – Dar es Salaam – Doha eff 13JUL20 3 weekly 787-8

Doha – Kochi eff 01JUL20 1 daily A350-900XWB

Doha – Kolkata eff 01JUL20 1 daily 787-8

Doha – Kozhikode eff 01JUL20 1 daily A320

Doha – Kuala Lumpur

01JUN20 – 30JUN20 5 weekly A350-1000XWB

01JUL20 – 31JUL20 1 daily 777-300ER

eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB



Doha – Kuwait City

01JUN20 – 30JUN20 1 daily 777-300ER

01JUL20 – 31JUL20 3 daily A320/350-900XWB (flights not listed 01JUL20 – 05JUL20)

eff 01AUG20 4 daily A320/777-300ER



Doha – Lagos

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8

eff 01AUG20 1 daily 787-8



Doha – Lahore

02JUN20 – 30JUN20 2 daily A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 12 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 2 daily 777-200LR



Doha – Larnaca eff 01JUL20 3 weekly A320

Doha – Lisbon

01JUL20 – 31JUL20 3 weekly 787-8

eff 01AUG20 4 weekly 787-8



Doha – London Heathrow

01JUN20 – 30JUN20 2 daily A350-900XWB/-1000XWB

01JUL20 – 31JUL20 3 daily A350-900XWB/-1000XWB

eff 01AUG20 3 daily A350-1000XWB



Doha – Los Angeles

01JUL20 – 31JUL20 3 weekly A350-1000XWB

eff 01AUG20 4 weekly A350-1000XWB



Doha – Madrid

01JUN20 – 30JUN20 3 weekly A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 5 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 1 daily A350-900XWB



Doha – Mahe Island eff 07JUL20 3 weekly A319

Doha – Male eff 05JUL20 1 daily A320

Doha – Manchester

01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 11 weekly 787-8

eff 01AUG20 2 daily 787-8



Doha – Manila

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 10 weekly A350-900XWB



Doha – Maputo eff 07JUL20 3 weekly 787-8

Doha – Mashhad eff 16JUL20 4 weekly A320

Doha – Melbourne 1 daily A350-1000XWB

Doha – Milan Malpensa

01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB/-1000XWB

01JUL20 – 31JUL20 5 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 1 daily 777-300ER



Doha – Montreal 4 weekly A350-900XWB

Doha – Moscow Domodedovo

05JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8

eff 01AUG20 1 daily 787-8



Doha – Mumbai eff 01JUL20 1 daily 777-300ER

Doha – Munich

01JUN20 – 30JUN20 5 weekly A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 1 daily A350-900XWB

eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB



Doha – Muscat

01JUL20 – 31JUL20 3 daily 787-8/A320

eff 01AUG20 4 daily 787-8/A320



Doha – Nagpur eff 02JUL20 4 weekly A320

Doha – Nairobi eff 12JUL20 2 daily A350-900XWB/A320

Doha – Najaf

26JUN20 – 30JUN20 2 weekly A320

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320

eff 01AUG20 1 daily A320



Doha – New York JFK

19JUN20 – 30JUN20 3 weekly A350-1000XWB

eff 01JUL20 1 daily A350-900XWB



Doha – Oslo 4 weekly A350-900XWB

Doha – Paris CDG

01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB/-1000XWB

eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB/777-300ER



Doha – Perth

01JUN20 – 31JUL20 4 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 4 weekly A350-1000XWB



Doha – Peshawar 04JUN20 – 30JUN20 3 weekly A320

Doha – Phuket

04JUL20 – 31JUL20 3 weekly 787-8

eff 01AUG20 1 daily 787-8



Doha – Prague

01JUL20 – 31JUL20 3 weekly 787-8

eff 01AUG20 5 weekly 787-8



Doha – Rome

01JUN20 – 30JUN20 1 daily 787/A350

eff 01JUL20 1 daily A350-900XWB



Doha – Salalah

10JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320

eff 01AUG20 1 daily A320



Doha – Sao Paulo Guarulhos

01JUN20 – 30JUN20 3 weekly A350-1000XWB

eff 01JUL20 4 weekly A350-1000XWB



Doha – Seoul Incheon eff 01JUN20 1 daily 777-300ER

Doha – Shanghai Pu Dong eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Doha – Shiraz eff 17JUL20 4 weekly A320

Doha – Singapore eff 02JUN20 1 daily A350-900XWB/-1000XWB

Doha – Sohar

10JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320

eff 01AUG20 1 daily A320



Doha – Stockholm Arlanda

01JUN20 – 31JUL20 4 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 5 weekly 787-8



Doha – Sydney 1 daily A350-1000XWB (Overall service reduced from 2 to 1 daily in Sep/Oct, as Doha – Sydney – Canberra A350 service cancelled until 23OCT20)

Doha – Tbilisi

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly A320

eff 01AUG20 5 weekly A320



Doha – Tehran Imam Khomeini

01JUN20 – 30JUN20 2 daily A320/321/350

eff 01JUL20 2 daily A350-900XWB/777-300ER



Doha – Thiruvananthapuram eff 01JUL20 1 daily A320

Doha – Tokyo Narita

01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB

eff 01JUL20 1 daily 777-300ER



Doha – Tunis

05JUN20 – 30JUN20 3 weekly 777-300ER

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8

eff 01AUG20 5 weekly 787-8



Doha – Venice eff 15JUL20 3 weekly 787-8

Doha – Vienna

01JUN20 – 30JUN20 3 weekly 787-8

eff 01JUL20 5 weekly 787-8



Doha – Warsaw

01JUL20 – 31JUL20 4 weekly 787-8

eff 01AUG20 4 weekly A320



Doha – Washington Dulles eff 01JUL20 3 weekly A350-900XWB

Doha – Windhoek eff 07JUL20 3 weekly 787-8

Doha – Yerevan eff 21JUL20 4 weekly A320

Doha – Zagreb eff 01JUL20 3 weekly A320

Doha – Zurich

01JUN20 – 30JUN20 1 daily A350-900XWB

01JUL20 – 31JUL20 11 weekly A350-900XWB

eff 01AUG20 2 daily A350-900XWB