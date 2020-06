LATAM Airlines Group Network changes as of 23JUN20

LATAM Airlines Group on Tuesday (23JUN20) announced cancellation of selected domestic and regional routes, effective immediately. Affected routes as follows.



LATAM Airlines Argentina

Due to the cessation of service announced last week, LATAM Argentina will not resume service on 01SEP20:

Buenos Aires Aeroparque – Comodoro Riadavia

Buenos Aires Aeroparque – Cordoba

Buenos Aires Aeroparque – Iguazu

Buenos Aires Aeroparque – Mendoza

Buenos Aires Aeroparque – Neuquen

Buenos Aires Aeroparque – Rio Gallegos

Buenos Aires Aeroparque – Salta

Buenos Aires Aeroparque – San Carlos Bariloche

Buenos Aires Aeroparque – Tucuman

Buenos Aires Aeroparque – Ushuaia

Buenos Aires Ezeiza – Iguazu

Buenos Aires Ezeiza – Miami

Buenos Aires Ezeiza – San Carlos Bariloche

Buenos Aires Ezeiza – Ushuaia

Cordoba – Mount Pleasant

Rio Gallegos – Mount Pleasant

Rio Gallegos – Punta Arenas



LATAM Airlines Brasil (Affected routes previously scheduled to resume on 01AUG20)

Belem – Macapa

Brasilia – Foz do Iguacu

Curitiba – Foz do Iguacu

Rio de Janeiro Santos Dumont – Foz do Iguacu (Previously scheduled to resume on 25OCT20)

Rio de Janeiro Santos Dumont – Goiania

Sao Luiz – Imperatriz

LATAM Airlines Chile

Iquique – Salta (Previously scheduled to resume on 02JAN21)

Santiago de Chile – Curitiba (Previously scheduled to resume 03AUG20)

Santiago de Chile – Puerto Natales (Previously scheduled to resume on 15NOV20)

Santiago de Chile – Quito (Previously scheduled to commence 02AUG20)



LATAM Airlines Paraguay (Affected route previously scheduled to resume on 01AUG20)

Asuncion – Brasilia



LATAM Airlines Peru (Affected routes previously scheduled to resume on 01AUG20)

Cuzco – Iquitos

Cuzco – Pisco

Cuzco – Trujillo