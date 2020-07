Turkish Airlines July/August 2020 Inter-continental network as of 07JUL20

Turkish Airlines in the last few days extended Inter-continental interim schedule into August 2020, as the airline continues to modify planned operation, due to various travel restrictions. As of 07JUL20, additional routes will be resumed in August, while selected routes scheduled to resume in July being postponed to August.

Note the following list only focus on service to/from Istanbul (IST).



Istanbul – Abu Dhabi eff 01AUG20 4 weekly A321

Istanbul – Abuja eff 07AUG20 3 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Accra eff 07AUG20 4 weekly 737-900ER/A330-200

Istanbul – Addis Ababa eff 13JUL20 3 weekly 737-800

Istanbul – Algiers eff 15JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Almaty eff 04JUL20 3 weekly 787-9 (6 weekly from 01AUG20)

Istanbul – Amman eff 15JUL20 7 weekly A330-300 (14 weekly A330-200/-300 from 02AUG20)

Istanbul – Ashgabad eff 22JUL20 3 weekly A321 (4 weekly from 01AUG20)

Istanbul – Atlanta eff 05AUG20 3 weekly 787-9

Istanbul – Baghdad eff 01AUG20 10 weekly A321

Istanbul – Bahrain eff 01AUG20 3 weekly A321

Istanbul – Bamako – Niamey – Istanbul eff 23JUL20 1 weekly 737-900ER (2 weekly from 01AUG20; A330-200 from 11AUG20)

Istanbul – Bangkok eff 01AUG20 3 weekly A330-300

Istanbul – Beirut eff 02JUL20 7 weekly A321/330-300/777-300ER (A330-200/-300 from 01AUG20, 2 daily from 08AUG20)

Istanbul – Bishkek eff 02AUG20 4 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Borg el Arab eff 03AUG20 4 weekly 737-800

Istanbul – Boston eff 02AUG20 3 weekly A330-300

Istanbul – Cairo eff 16JUL20 7 weekly A321 (10 weekly from 01AUG20)

Istanbul – Cape Town eff 05AUG20 2 weekly 787-9

Istanbul – Casablanca eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Chicago O’Hare 3 weekly 777-300ER (1 daily from 01AUG20)

Istanbul – Constantine eff 02AUG20 4 weekly 737-800

Istanbul – Cotonou – Abidjan – Istanbul eff 13JUL20 2 weekly 737-900ER (3 weekly from 01AUG20)

Istanbul – Dammam eff 01AUG20 7 weekly A321

Istanbul – Delhi eff 08AUG20 6 weekly 777-300ER

Istanbul – Dhaka eff 16JUL20 3 weekly 787-9 (4 weekly from 05AUG20)

Istanbul – Djibouti – Mogadishu eff 17JUL20 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Doha 3 weekly A321/330-300 (5 weekly from 03AUG20)

Istanbul – Douala – Yaounde – Istanbul eff 03AUG20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Dubai eff 01AUG20 7 weekly 777-300ER/A350-900XWB (9 weekly from 16AUG20)

Istanbul – Dushanbe eff 19JUL20 2 weekly A321

Istanbul – Erbil eff 01AUG20 7 weekly A321

Istanbul – Guangzhou eff 18JUL20 1 weekly 777-300ER

Istanbul – Hong Kong 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 02AUG20)

Istanbul – Houston eff 26JUL20 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Hurghada eff 08AUG20 3 weekly A321/737-800

Istanbul – Islamabad eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER/787-9 (6 weekly A330 from 01AUG20)

Istanbul – Jakarta eff 04JUL20 2 weekly 787-9 (3 weekly 777-300ER from 04AUG20)

Istanbul – Jeddah eff 01AUG20 8 weekly A330-200/-300

Istanbul – Kabul eff 15JUL20 4 weekly A330-300 (5 weekly from 05AUG20)

Istanbul – Karachi eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER/787-9 (6 weekly A330-300 from 01AUG20)

Istanbul – Khartoum eff 13JUL20 4 weekly A321 (5 weekly from 05AUG20)

Istanbul – Kigali – Entebbe – Istanbul eff 03AUG20 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Kinshasa – Libreville – Istanbul eff 17JUL20 2 weekly 737-900ER (until 30JUL20)

Istanbul – Kuala Lumpur eff 18JUL20 2 weekly 787-9 (4 weekly A330-300/777-300ER from 04AUG20)

Istanbul – Kuwait City eff 02AUG20 2 daily A321/330-200

Istanbul – Lagos eff 04AUG20 2 weekly A330-300 (4 weekly from 11AUG20)

Istanbul – Lahore eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER/787-9 (6 weekly A330-200/-300 form 02AUG20)

Istanbul – Los Angeles eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 04AUG20)

Istanbul – Manila eff 18JUL20 2 weekly 787-9 (4 weekly A350-900XWB from 02AUG20)

Istanbul – Mazar-I-Sharif eff 17JUL20 1 weekly 737-900ER (3 weekly from 02AUG20)

Istanbul – Marrakech eff 01AUG20 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Miami eff 15JUL20 3 weekly 787-9 (4 weekly 777-300ER from 02AUG20)

Istanbul – Mombasa eff 01AUG20 2 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Montreal eff 15JUL20 3 weekly A330-300 (2 weekly 787-9 from 02AUG20)

Istanbul – Mumbai eff 01AUG20 6 weekly 777-300ER

Istanbul – Muscat eff 03AUG20 4 weekly 737-900ER

Istanbul – Nairobi eff 01AUG20 weekly A330-200/-300

Istanbul – N’Djamena – Kinshasa – Istanbul eff 02AUG20 1 weekly A330-200

Istanbul – Newark eff 01AUG20 Planned service resumption since October 1994 unchanged, 1 daily A330-300

Istanbul – New York JFK eff 15JUL20 3 weekly 777-300ER (1 daily from 01AUG20)

Istanbul – Niamey – Bamako – Istanbul eff 26JUL20 1 weekly 737-900ER (2 weekly from 05AUG20)

Istanbul – Nouakchott – Dakar – Istanbul eff 22JUL20 3 weekly 737-900ER (1 weekly from 08AUG20)

Istanbul – Nur-Sultan eff 12JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 06AUG20)

Istanbul – Ouagadougou – Conakry eff 16JUL20 1 weekly 737-900ER (until 30JUL20)

Istanbul – Ouagadougou – Freetown eff 19JUL20 1 weekly 737-900ER (until 26JUL20)

Istanbul – Riyadh eff 01AUG20 7 weekly A321

Istanbul – San Francisco eff 15JUL20 3 weekly 787-9 (4 weekly 777-300ER from 02AUG20)

Istanbul – Seoul Incheon 2 weekly 787-9 (3 weekly 777-300ER from 04AUG20)

Istanbul – Singapore eff 18JUL20 2 weekly 787-9

Istanbul – Sharm el Sheikh eff 08AUG20 3 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Shiraz eff 02AUG20 2 weekly A321s

Istanbul – Taipei Taoyuan eff 05AUG20 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Tashkent eff 01AUG20 3 weekly A321/330-300

Istanbul – Tehran Imam Khomeini eff 01AUG20 2 daily A321/330-300

Istanbul – Tel Aviv 4 weekly A321 (Frequency pending in August)

Istanbul – Tokyo Haneda eff 04JUL20 2 weekly 787-9 (4 weekly 777-300ER from 04AUG20)

Istanbul – Toronto eff 01JUL20 4 weekly 787-9 (777-300ER from 02AUG20)

Istanbul – Tunis eff 01AUG20 1 daily A330-200/-300

Istanbul – Washington Dulles 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 04AUG20)

Istanbul – Yaounde – Douala – Istanbul eff 01AUG20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Zanzibar – Kilimanjaro – Istanbul eff 02AUG20 3 weekly 737-900ER