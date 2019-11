Ryanair W19 Network changes summary as of 04OCT19

Ryanair in the last few months gradually filed changes to its winter 2019/20 operation, previously not covered on Airlineroute. As of 04OCT19, planned changes as follow.

New Routes (Includes selected service commenced in Sep/Oct 2019):

Alicante – Exeter eff 29OCT19 2 weekly

Amman – Memmingen eff 29OCT19 2 weekly

Amman – Thessaloniki eff 28OCT19 2 weekly

Athens – Barcelona eff 27OCT19 5 weekly

Athens – Madrid eff 02OCT19 4 weekly

Athens – Nuremberg eff 27OCT19 2 weekly

Barcelona – Riga eff 28OCT19 2 weekly

Bari – Cuneo eff 29OCT19 3 weekly

Berlin Tegel – Odessa eff 28OCT19 2 weekly

Bologna – Fuerteventura eff 02NOV19 1 weekly

Bologna – Kutaisi eff 09NOV19 2 weekly

Bologna – Santander eff 01NOV19 2 weekly

Bologna – Tel Aviv eff 30OCT19 2 weekly

Bordeaux – Budapest eff 05OCT19 2 weekly (Malta Air-operating until 26OCT19)

Bordeaux – Lille eff 02OCT19 1 daily (Malta Air-operating until 27OCT19)

Bordeaux – Nador eff 03OCT19 2 weekly (Malta Air-operating until 24OCT19)

Bordeaux – Oudja eff 27OCT19 2 weekly

Bordeaux – Palermo eff 05OCT19 2 weekly (Malta Air-operating until 26OCT19)

Bordeaux – Prague eff 03OCT19 2 weekly (Malta Air-operating until 24OCT19)

Bordeaux – Strasbourg eff 02OCT19 3 weekly (Malta Air-operating until 25OCT19)

Bristol – Grenoble eff 11JAN20 1 weekly

Bristol – Turin eff 14DEC19 1 weekly (Flight number FR9998/9999, largest flight number used by Ryanair)

Brussels – Catania eff 29OCT19 2 weekly

Brussels – Essaouira eff 29OCT19 2 weekly

Brussels – Krakow eff 27OCT19 4 weekly (Ryanair Sun)

Brussels – Seville eff 28OCT19 4 weekly

Budapest – Catania eff 29OCT19 2 weekly

Budapest – Gothenburg eff 29OCT19 2 weekly

Budapest – Lappeenranta eff 27OCT19 2 weekly

Budapest – Lisbon eff 29OCT19 3 weekly

Budapest – Luxembourg eff 29OCT19 3 weekly

Budapest – Odessa eff 29OCT19 2 weekly

Budapest – Porto eff 29OCT19 2 weekly

Budapest – Poznan eff 28OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Budapest – Tel Aviv eff 27OCT19 4 weekly

Cologne – Olsztyn-Mazury eff 07NOV19 2 weekly

Copenhagen – Marseille eff 05OCT19 2 weekly (Malta Air-operating until 26OCT19)

Copenhagen – Nuremberg eff 30OCT19 2 weekly

Dublin – Billund eff 28OCT19 2 weekly

Edinburgh – Bucharest eff 30OCT19 2 weekly

Fez – Karlsruhe/Baden-Baden eff 29OCT19 2 weekly

Frankfurt Hahn – Kiev Borispil eff 20OCT19 2 weekly

Frankfurt Hahn – Palermo eff 29OCT19 3 weekly

Gdansk – Copenhagen eff 27OCT19 1 daily (Ryanair Sun)

Gdansk – Gothenburg eff 27OCT19 3 weekly (Ryanair Sun)

Gdansk – Hamburg eff 27OCT19 3 weekly (Ryanair Sun)

Gdansk – Odessa eff 29OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Girona – Alghero eff 29OCT19 3 weekly

Katowice – Bologna eff 29OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Brindisi eff 01NOV19 2 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Catania eff 30OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Cologne eff 29OCT19 3 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Cork eff 31OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Dortmund eff 29OCT19 10 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Gothenburg eff 30OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Kiev Borispil eff 30OCT19 4 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Manchester eff 29OCT19 3 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Odessa eff 29OCT19 3 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Paphos eff 03NOV19 1 weekly (Ryanair Sun)

Katowice – Sandefjord eff 29OCT19 3 weekly (Ryanair Sun)

Kharkiv – Poznan eff 27OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Kharkiv – Vilnius eff 27OCT19 2 weekly

Kiev Borispil – Karlsruhe/Baden-Baden eff 21OCT19 2 weekly (Malta Air-operating until 25OCT19)

Kiev Borispil – Madrid eff 03OCT19 3 weekly (5 weekly from 27OCT19)

Kiev Borispil – Nuremberg eff 21OCT19 2 weekly

Kiev Borispil – Valencia eff 29OCT19 2 weekly

Kiev Borispil – Weeze eff 20OCT19 2 weekly

Krakow – London Luton eff 27OCT19 4 weekly (Including Ryanair Sun-operating service)

Krakow – Palermo eff 29OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Lisbon – Malaga eff 27OCT19 3 weekly

Lisbon – Memmingen eff 27OCT19 2 weekly

Lisbon – Seville eff 28OCT19 3 weekly

Lisbon – Valencia eff 29OCT19 3 weekly

Lisbon – Zaragoza eff 27OCT19 2 weekly

London Luton – Seville eff 09NOV19 2 weekly

London Southend – Bucharest eff 27OCT19 5 weekly

London Southend – Venice Treviso eff 28OCT19 3 weekly

London Southend – Vilnius eff 28OCT19 3 weekly

London Stansted – Dresden eff 29OCT19 3 weekly

London Stansted – Essaouira eff 02NOV19 1 weekly

Malta – Nis eff 08NOV19 2 weekly

Malta – Paphos eff 27OCT19 2 weekly

Malta – Santiago de Compostela eff 29OCT19 2 weekly

Malta – Trieste eff 27OCT19 2 weekly

Manchester – Milan Malpensa eff 27OCT19 5 weekly

Manchester – Prague eff 27OCT19 9 weekly

Marseille – Essaouira eff 04OCT19 2 weekly (Malta Air-operating until 25OCT19)

Marseille – Kutaisi eff 07NOV19 2 weekly

Marseille – Sofia eff 02OCT19 2 weekly (Malta Air-operating until 23OCT19)

Marseille – Strasbourg eff 03OCT19 3 weekly (Malta Air-operating until 26OCT19)

Marseille – Toulouse eff 02OCT19 1 daily (Malta Air-operating until 26OCT19)

Milan Bergamo – Agadir eff 28OCT19 2 weekly

Milan Bergamo – Aqaba eff 30OCT19 2 weekly

Milan Bergamo – Marseille eff 02OCT19 4 weekly (Malta Air-operating until 25OCT19)

Milan Bergamo – Tbilisi eff 06NOV19 4 weekly

Odessa – Berlin Tegel eff 28OCT19 2 weekly

Odessa – Wroclaw eff 29OCT19 2 weekly

Paphos – Beirut eff 30OCT19 3 weekly

Pisa – Bucharest eff 28OCT19 2 weekly

Porto – Malaga eff 29OCT19 3 weekly

Poznan – Odessa eff 30OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Poznan – Paris Beauvais eff 27OCT19 2 weekly (Ryanair Sun)

Sofia – East Midlands eff 11JAN20 1 weekly

Sofia – Paris Beauvais eff 28OCT19 3 weekly

Tel Aviv – Berlin Tegel eff 27OCT19 1 daily

Tel Aviv – Bologna eff 30OCT19 2 weekly

Tel Aviv – Brussels South Charleroi eff 28OCT19 4 weekly

Tel Aviv – Budapest eff 27OCT19 4 weekly

Tel Aviv – Marseille eff 29OCT19 2 weekly

Tel Aviv – Nuremberg eff 28OCT19 2 weekly

Tel Aviv – Vilnius eff 29OCT19 2 weekly

Tel Aviv – Warsaw Modlin eff 27OCT19 4 weekly

Toulouse – Dublin eff 27OCT19 4 weekly

Toulouse – Valencia eff 27OCT19 2 weekly

Following routes introduced in summer 2019 season has been extended to year-round (selected routes will switch back to Ryanair aircraft service. Certain routes continue to display Malta Air operating service as aircraft code 73Q):

Alicante – Berlin Tegel

Alicante – Cork

Alicante – Haugesund

Alicante – London Southend

Alicante – Porto

Alicante – Toulouse (Malta Air-operating until 25OCT19)

Bologna – Crotone

Bologna – Marseille (Malta Air-operating until 26OCT19)

Bologna – Podgorica

Bordeaux – Bari (Malta Air-operating until 25OCT19)

Bordeaux – Bologna

Bordeaux – Brest (Service commenced on 01JUL19. Malta Air-operating until 25OCT19)

Bordeaux – Cologne (Malta Air-operating until 25OCT19)

Bordeaux – Copenhagen (Malta Air-operating until 26OCT19)

Bordeaux – Dublin (Malta Air-operating until 24OCT19)

Bordeaux – Krakow (Ryanair Sun-operating until 25OCT19)

Bordeaux – Lisbon

Bordeaux – Malaga (Service temporary suspended 01OCT19 – 27OCT19)

Bordeaux – Manchester (Malta Air-operating until 23OCT19)

Bordeaux – Naples (Malta Air-operating until 25OCT19)

Bordeaux – Ouarzazate (Malta Air-operating until 26OCT19)

Bordeaux – Tangier (Malta Air-operating until 23OCT19)

Bordeaux – Venice Treviso (Malta Air-operating until 25OCT19)

Brno – Berlin Schoenefeld

Brussels – Larnaca

Budapest – Bari

Budapest – Bordeaux (Malta Air-operating until 26OCT19)

Budapest – Cagliari

Budapest – Cork

Budapest – Seville

Budapest – Thessaloniki

Cork – Alicante

Cork – Malta

Cork – Poznan (Ryanair Sun)

Dublin – Bournemouth

Dublin – Gothenburg

Dublin – Kiev Borispil

Dublin – London Southend

Dublin – Pisa

Faro – Berlin Tegel

Faro – Bremen

Faro – London Southend

Girona – Bremen

Knock – Tenerife South

Krakow – Bari (Ryanair Sun)

Krakow – Berlin Tegel (Ryanair replaces Ryanair Sun)

Krakow – Bordeaux (Ryanair replaces Ryanair Sun)

Krakow – Brussels South Charleroi (Ryanair Sun)

Krakow – Catania (Ryanair Sun)

Krakow – Copenhagen (Ryanair Sun)

Krakow – Hamburg (Ryanair Sun)

Krakow – Kharkiv (Ryanair Sun)

Krakow – London Luton (Selected flights operated by Ryanair Sun)

Krakow – Palermo (Ryanair Sun)

Krakow – Szczecin (Ryanair Sun)

Krakow – Thessaloniki (Ryanair Sun)

Lisbon – Clermont-Ferrand s20octmrs

Liverpool – Copenhagen

Malaga – Naples

Marseille – Agadir (Malta Air-operating until 25OCT19)

Marseille – Alicante (Malta Air-operating until 26OCT19)

Marseille – Bologna (Malta Air-operating until 24OCT19)

Marseille – Bordeaux (Malta Air-operating until 26OCT19)

Marseille – Catania

Marseille – Manchester

Marseille – Naples (Malta Air-operating until 25OCT19)

Marseille – Ouarzazate (Malta Air-operating until 23OCT19)

Marseille – Prague

Milan Bergamo – Bremen

Milan Bergamo – Gothenburg

Milan Bergamo – Katowice

Milan Bergamo – Lappeenranta

Milan Bergamo – London Southend

Milan Bergamo – Santander

Milan Bergamo – Sofia

Milan Malpensa – Bari

Milan Malpensa – Berlin Tegel (Flight Number FR009/008, smallest flight number used by Ryanair)

Milan Malpensa – Brindisi

Milan Malpensa – Dublin (Service commenced on 01JUL19)

Milan Malpensa – Madrid

Nuremberg – Naples

Nuremberg – Palma Mallorca

Paphos – Kiev Borispil

Paphos – Liverpool

Porto – Birmingham

Porto – Bremen

Porto – Brive

Porto – Venice Treviso

Poznan – Stockholm Skavsta

Prague – Bari

Prague – Billund

Prague – Bournemouth

Prague – Copenhagen

Prague – Gothenburg

Prague – Marseille

Prague – Riga

Prague – Stockholm Skavsta

Prague – Venice Treviso

Toulouse – Alicante (Service commenced on 02JUL19. Malta Air-operating until 25OCT19)

Toulouse – Brest (Service commenced on 03SEP19. Malta Air-operating until 26OCT19)

Toulouse – Budapest (Service commenced on 04SEP19. Ryanair aircraft operating along with Malta Air from 27OCT19)

Toulouse – Lille (Service commenced on 03SEP19. Malta Air-operating until 26OCT19)

Toulouse – Luxembourg (Service commenced on 03SEP19. Malta Air-operating until 26OCT19)

Toulouse – Oujda (Service commenced on 06SEP19. Malta Air-operating until 25OCT19)

Toulouse – Palermo (Service commenced on 06SEP19. Malta Air-operating until 25OCT19)

Toulouse – Porto (Service commenced on 03SEP19. Malta Air-operating until 26OCT19)

Toulouse – Tangier (Service commenced on 04SEP19. Malta Air-operating until 23OCT19)

Valencia – Mahon

Valencia – Nantes

Warsaw Modlin – Glasgow (Ryanair Sun)

Previously operated in winter 2018/19 season, following routes will not be operating in winter 2019/20 season (converted to summer seasonal):

Athens – Poznan

Athens – Thira

Belfast International – Gdansk

Berlin Schoenefeld – Lanzarote (Operating until 07JAN20 in W19)

Bristol – Limoges

Edinburgh – Memmingen

Edinburgh – Porto

Edinburgh – Stockholm Skavsta

Edinburgh – Valencia

Faro – Berlin Schoenefeld (Operating until 03JAN20 in W19)

Faro – Knock

Faro – Leeds/Bradford

Gran Canaria/Las Palmas – Bologna (Operating until 06JAN20 in W19)

Gran Canaria/Las Palmas – Brussels South Charleroi (Operating until 06JAN20 in W19)

Krakow – Nuremberg

London Luton – Fuerteventura

London Luton – Gran Canaria/Las Palmas

London Stansted – Girona

London Stansted – Nimes

Madrid – Wroclaw

Memmingen – Brindisi

Milan Bergamo – Trapani

Milan Malpensa – Liverpool

Naples – Kaunas

Naples – Thessaloniki

Palma Mallorca – Frankfurt Hahn

Palma Mallorca – Liverpool

Pisa – Gdansk

Pisa – Frankfurt

Porto – Strasbourg

Seville – East Midlands

Seville – Frankfurt

Tenerife South – Wroclaw

Warsaw Modlin – Cagliari

Warsaw Modlin – Lisbon

Warsaw Modlin – Porto

Warsaw Modlin – Thessloniki

Weeze – Cagliari



Discontinued Routes (Note selected routes may return in summer 2020 season but not open for reservation for the moment):

Belfast International – Lanzarote Last flight 02NOV19

Belfast International – Malta Last flight 26OCT19

Belfast International – Warsaw Modlin Last flight 31AUG19

Belfast International – Wroclaw Last flight 05NOV19

Berlin Schoenefeld – Santander Last flight 05NOV19

Bordeaux – Nantes Originally listed into winter 2019/20 season, this route was served 01APR19 – 19MAY19 only

Budapest – Marrakech Last flight 04NOV19

Budapest – Tampere Last flight 23OCT19

Cologne – Berlin Schoenefeld Last flight 25OCT19

Cologne – Faro Last flight 01NOV19

Cologne – Vilnius Discontinued on 29JUN19

East Midlands – Corvera Last flight 05NOV19

Edinburgh – London Stansted Last flight 26OCT19

Faro – Cologne Last flight 04NOV19

Faro – Cork Last flight 02NOV19

Fez – Brest Last flight 30OCT19

Fez – Memmingen Last flight 05NOV19

Fez – Turin Last flight 25OCT19

Frankfurt – Agadir Last flight 25OCT19

Frankfurt – Lisbon Last flight 26OCT19

Frankfurt – Madrid Last flight 25OCT19

Frankfurt – Manchester Last flight 25OCT19

Frankfurt – Venice Treviso Last flight 26OCT19

Frankfurt Hahn – Riga Last flight 26OCT19

Frankfurt Hahn – Santiago de Compostela Last flight 26OCT19

Girona – Bratislava Last flight 25OCT19

Girona – Dublin Last flight 05NOV19

Girona – Frankfurt Hahn Last flight 05NOV19

Girona – Riga Last flight 24OCT19

Girona – Weeze Last flight 25OCT19

Gran Canaria/Las Palmas – Eindhoven Last flight 05JAN20

Gran Canaria/Las Palmas – Glasgow Prestwick Last flight 30OCT19

Gran Canaria/Las Palmas – Hamburg Last flight 07JAN20

Gran Canaria/Las Palmas – Krakow Last flight 24OCT19

Gran Canaria/Las Palmas – Leeds/Bradford Last flight 31OCT19

Gran Canaria/Las Palmas – Liverpool Last flight 30OCT19

Gran Canaria/Las Palmas – Sandefjord Last flight 04JAN20

Gran Canaria/Las Palmas – Santander Last flight 06NOV19

Gran Canaria/Las Palmas – Stockholm Skavsta Last flight 05JAN20

Gran Canaria/Las Palmas – Venice Treviso Last flight 06JAN20

Hamburg – Thessaloniki Last flight 26OCT19

Hamburg – Valencia Last flight 30OCT19

Kaunas – Tel Aviv Last flight 25OCT19

Lanzarote – Knock Last flight 02JAN20

Lanzarote – Newcastle Last flight 04JAN20

Lanzarote – Rome Fiumcino Last flight 22OCT19

Lanzarote – Valencia Last flight 06JAN20

Leeds/Bradford – Corvera Last flight 02NOV19

Leeds/Bradford – Vilnius Last flight 04NOV19

Lisbon – Karlsruhe/Baden-Baden Last flight 26OCT19

Lisbon – Porto Last flight 25OCT19

Lisbon – Wroclaw Last flight 26OCT19

London Luton – Corvera Last flight 05NOV19

London Southend – Cluj Last flight 24OCT19

London Southend – Copenhagen Last flight 26OCT19

London Southend – Kosice Last flight 26OCT19

Madrid – Bratislava Last flight 25OCT19

Madrid – Hamburg Last flight 05NOV19

Madrid – Nuremberg Last flight 05NOV19

Madrid – Ouarzazate Last flight 05NOV19

Madrid – Vilnius Last flight 25OCT19

Malaga – Aberdeen Last flight 24OCT19

Malaga – Dortmund Last flight 05NOV19

Malaga – Frankfurt Hahn Last flight 03NOV19

Malaga – Wroclaw Last flight 25OCT19

Malta – Karlsruhe/Baden-Baden Last flight 05NOV19

Memmingen – Palma Mallorca Last flight 31OCT19

Memmingen – Seville Last flight 24OCT19

Memmingen – Stockholm Skavsta Last flight 26OCT19

Memmingen – Warsaw Modlin Service ended on 30AUG19

Nuremberg – Bari Last flight 26OCT19

Paphos – Bournemouth Last flight 04NOV19

Porto – Naples Last flight 05NOV19

Seville – Copenhagen Last flight 26OCT19

Seville – Karlsruhe/Baden-Baden Last flight 05JAN20

Seville – Valladolid Last flight 23OCT19

Seville – Verona Last flight 24OCT19

Tenerife South – Barcelona Last flight 07JAN20

Tenerife South – Belfast International Last flight 06JAN20

Tenerife South – Cardiff Last flight 06JAN20

Tenerife South – Cologne Last flight 05JAN20

Tenerife South – Copenhagen Last flight 03JAN20

Tenerife South – Eindhoven Last flight 04JAN20

Tenerife South – Knock Last flight 02JAN20

Tenerife South – Liverpool Last flight 05JAN20

Tenerife South – Milan Bergamo Last flight 07JAN20

Tenerife South – Milan Malpensa Last flight 03JAN20

Tenerife South – Newcastle Last flight 05JAN20

Tenerife South – Paris Beauvais Last flight 05JAN20

Tenerife South – Porto Last flight 05JAN20

Tenerife South – Santander Last flight 04JAN20

Tenerife South – Santiago de Compostela Last flight 06JAN20

Tenerife South – Venice Treviso Last flight 06JAN20

Tenerife South – Vitoria Last flight 05JAN20

Warsaw Modlin – Palma Mallorca Last flight 24OCT19

Selected Frequency Increase:

Barcelona – Podgorica eff 06OCT19 Increase from 1 to 2 weekly (Previously not reported, this route was launched on 06JUN19)

Edinburgh – Budapest eff 27OCT19 Increase from 3 to 7 weekly

Edinburgh – Gdansk eff 27OCT19 Increase from 3 to 5 weekly (Ryanair Sun)

Edinburgh – Warsaw Modlin eff 27OCT19 Increase from 3 to 7 weekly (Ryanair Sun)