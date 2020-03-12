Kuwait suspends commercial flights from 13MAR20: General flight info week of 15MAR20

The Kuwaiti Authority on Wednesday on (11MAR20) issued new guidance regarding COVID-19 situation, which includes the suspension of all commercial flights from 13MAR20, until further notice. The following is a list of nonstop service from Kuwait, previously scheduled for the week of 15MAR20. Frequency listing is based on OAG schedules as of 08MAR20.
Note selected foreign carriers may be operating triangle routing, however thiis list strictly shows nonstop sector departure from Kuwait only. Certain carrier’s information may not be completely updated as they’re not updated in OAG or GDS system on weekly or regular basis. Selected carrier’s information may be omitted as they’re not filed in the OAG nor GDS.
Kuwait Airways (319 weekly departures from Kuwait City, excluding latest development in the last few days)
Kuwait City – Abu Dhabi 2 weekly
Kuwait City – Ahmedabad 3 weekly
Kuwait City – Amman 14 weekly
Kuwait City – Bahrain 14 weekly
Kuwait City – Baku 2 weekly
Kuwait City – Bangalore 5 weekly
Kuwait City – Bangkok 6 weekly
Kuwait City – Beirut 10 weekly
Kuwait City – Cairo 19 weekly
Kuwait City – Chennai 5 weekly
Kuwait City – Colombo 7 weekly
Kuwait City – Dammam 14 weekly
Kuwait City – Delhi 14 weekly
Kuwait City – Dhaka 12 weekly
Kuwait City – Doha 21 weekly
Kuwait City – Dubai 22 weekly
Kuwait City – Frankfurt 4 weekly
Kuwait City – Gassim 3 weekly
Kuwait City – Geneva 2 weekly
Kuwait City – Islamabad 3 weekly
Kuwait City – Istanbul 7 weekly
Kuwait City – Istanbul Sabiha Gokcen 3 weekly
Kuwait City – Jeddah 25 weekly
Kuwait City – Kochi 10 weekly
Kuwait City – Lahore 4 weekly
Kuwait City – London Heathrow 12 weekly
Kuwait City – Madinah 5 weekly
Kuwait City – Manila 6 weekly
Kuwait City – Mashhad 2 weekly
Kuwait City – Milan Malpensa 3 weekly
Kuwait City – Mumbai 14 weekly
Kuwait City – Munich 3 weekly
Kuwait City – Muscat 3 weekly
Kuwait City – New York JFK 7 weekly
Kuwait City – Paris CDG 7 weekly
Kuwait City – Riyadh 14 weekly
Kuwait City – Rome 3 weekly
Kuwait City – Tehran Imam Khomeini 3 weekly
Kuwait City – Thiruvananthapuram 6 weekly
Jazeera Airways (156 weekly. The airline reduced operation on a number of routes, compared to early-March)
Kuwait City – Ahmedabad 3 weekly
Kuwait City – Amman 9 weekly
Kuwait City – Assiut 3 weekly
Kuwait City – Bahrain 6 weekly
Kuwait City – Baku 3 weekly
Kuwait City – Borg el Arab 7 weekly
Kuwait City – Cairo 16 weekly
Kuwait City – Dammam 3 weekly
Kuwait City – Delhi 4 weekly
Kuwait City – Doha 14 weekly
Kuwait City – Dubai 19 weekly
Kuwait City – Hyderabad 7 weekly
Kuwait City – Istanbul 5 weekly
Kuwait City – Istanbul Sabiha Gokcen 3 weekly
Kuwait City – Jeddah 7 weekly
Kuwait City – Karachi 2 weekly
Kuwait City – Kathmandu 7 weekly
Kuwait City – Kochi 4 weekly
Kuwait City – Lahore 3 weekly
Kuwait City – London Gatwick 4 weekly
Kuwait City – Luxor 2 weekly
Kuwait City – Mumbai 7 weekly
Kuwait City – Osh 1 weekly
Kuwait City – Riyadh 7 weekly
Kuwait City – Sohag 7 weekly
Kuwait City – Tbilisi 3 weekly
Air Cairo (9 weekly)
Kuwait City – Assiut 2 weekly
Kuwait City – Borg el Arab 3 weekly
Kuwait City – Sohag 4 weekly
Air India (14 weekly)
Kuwait City – Ahmedabad 2 weekly
Kuwait City – Goa 3 weekly
Kuwait City – Hyderabad 2 weekly
Kuwait City – Mumbai 7 weekly
Air India Express (10 weekly)
Kuwait City – Kannur 2 weekly
Kuwait City – Kozhikode 5 weekly
Kuwait City – Mangalore 3 weekly
Air Arabia (21 weekly)
Kuwait City – Sharjah 21 weekly
Air Arabia Egypt (14 weekly)
Kuwait City – Assiut 3 weekly
Kuwait City – Borg el Arab 7 weekly
Kuwait City – Luxor 2 weekly
Kuwait City – Sohag 4 weekly
Al Masria Universal Airlines (3 weekly)
Kuwait City – Cairo 3 weekly
Biman Bangladesh Airlines (3 weekly)
Kuwait City – Dhaka 3 weekly
British Airways (7 weekly)
Kuwait City – London Heathrow 7 weekly
Cham Wings Airlines (7 weekly)
Kuwait City – Damascus 7 weekly
EGYPTAIR (20 weekly)
Kuwait City – Cairo 20 weekly
Emirates (26 weekly)
Kuwait City – Dubai 26 weekly
Ethiopian Airlines (6 weekly)
Kuwait City – Addis Ababa 6 weekly
Etihad (34 weekly)
Kuwait City – Abu Dhabi 34 weekly
flydubai (27 weekly)
Kuwait City – Dubai 27 weekly
FlyEgypt (10 weekly)
Kuwait City – Assiut 2 weekly
Kuwait City – Borg el Arab 3 weekly
Kuwait City – Sohag 5 weekly
flynas (8 weekly)
Kuwait City – Riyadh 8 weekly
Gulf Air (41 weekly)
Kuwait City – Bahrain 41 weekly
IndiGo (34 weekly)
Kuwait City – Ahmedabad 7 weekly
Kuwait City – Chennai 7 weekly
Kuwait City – Delhi 6 weekly
Kuwait City – Kochi 7 weekly
Kuwait City – Mumbai 7 weekly
Iran Air (9 weekly)
Kuwait City – Ahwaz 1 weekly
Kuwait City – Isfahan 2 weekly
Kuwait City – Lar 1 weekly
Kuwait City – Mashhad 2 weekly
Kuwait City – Shiraz 2 weekly
Kuwait City – Tehran Imam Khomeini 1 weekly
Jordan Aviation (2 weekly)
Kuwait City – Amman 2 weekly
Kam Air (1 weekly)
Kuwait City – Kabul 1 weekly
KLM (12 weekly)
Kuwait City – Amsterdam 6 weekly
Kuwait City – Bahrain 6 weekly
Lufthansa (14 weekly)
Kuwait City – Dammam 7 weekly
Kuwait City – Frankfurt 7 weekly
MEA (9 weekly)
Kuwait City – Beirut 9 weekly
Nile Air (11 weekly)
Kuwait City – Assiut 1 weekly
Kuwait City – Borg el Arab 4 weekly
Kuwait City – Cairo 4 weekly
Kuwait City – Luxor 1 weekly
Kuwait City – Sohag 1 weekly
Oman Air (21 weekly)
Kuwait City – Muscat 21 weekly
Pakistan International Airlines (2 weekly)
Kuwait City – Sialkot 2 weekly
Pegasus (8 weekly)
Kuwait City – Istanbul Sabiha Gokcen 8 weekly
Qatar Airways (70 weekly)
Kuwait City – Doha 70 weekly
Royal Jordanian (10 weekly)
Kuwait City – Amman 10 weekly
SalamAir (2 weekly)
Kuwait City – Muscat 2 weekly
Saudia (24 weekly)
Kuwait City – Jeddah 9 weekly
Kuwait City – Madinah 1 weekly
Kuwait City – Riyadh 14 weekly
SriLankan Airlines (7 weekly)
Kuwait City – Colombo 7 weekly
Syrian Arab Airlines (3 weekly)
Kuwait City – Damascus 3 weekly
Turkish Airlines (16 weekly)
Kuwait City – Istanbul 10 weekly
Kuwait City – Istanbul Sabiha Gokcen 6 weekly