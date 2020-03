Saudi Arabia suspends International service 15MAR20 – 28MAR20

Saudi Arabia since yesterday (15MAR20) has suspended all International flights for 2 weeks, announced on Saturday (14MAR20). Based on OAG schedules listing as of 15MAR20, following is a list of Saudi carrier’s international service affected by the suspension.



Foreign carriers operating to/from Saudi Arabia is omitted in this list.

Saudia

Abha – Cairo 3 weekly

Dammam – Cairo 7 weekly

Dammam – Dhaka 3 weekly

Dammam – Dubai 14 weekly

Jeddah – Abu Dhabi 7 weekly

Jeddah – Addis Ababa 7 weekly

Jeddah – Algiers 2 weekly

Jeddah – Amman 12 weekly

Jeddah – Ankara 3 weekly

Jeddah – Athens 4 weekly

Jeddah – Bahrain 4 weekly

Jeddah – Bangalore 2 weekly

Jeddah – Beirut 7 weekly

Jeddah – Borg el Arab 11 weekly

Jeddah – Cairo 46 weekly

Jeddah – Casablanca 11 weekly

Jeddah – Chennai 3 weekly

Jeddah – Colombo 2 weekly

Jeddah – Constantine 1 weekly

Jeddah – Delhi 7 weekly

Jeddah – Dhaka 10 weekly

Jeddah – Dubai 42 weekly

Jeddah – Frankfurt 4 weekly

Jeddah – Geneva 4 weekly

Jeddah – Hyderabad 7 weekly

Jeddah – Islamabad 13 weekly

Jeddah – Istanbul 20 weekly

Jeddah – Jakarta 21 weekly

Jeddah – Johannesburg 4 weekly

Jeddah – Kano 3 weekly

Jeddah – Karachi 13 weekly

Jeddah – Khartoum 10 weekly

Jeddah – Kochi 5 weekly

Jeddah – Kozhikode 7 weekly

Jeddah – Kuala Lumpur 18 weekly

Jeddah – Kuwait City 9 weekly

Jeddah – Lahore 12 weekly

Jeddah – London Heathrow 7 weekly

Jeddah – Los Angeles 3 weekly

Jeddah – Lucknow 4 weekly

Jeddah – Madrid 4 weekly

Jeddah – Male 2 weekly

Jeddah – Manchester 5 weekly

Jeddah – Manila 7 weekly

Jeddah – Mauritius 3 weekly

Jeddah – Medan Kualanamu 3 weekly

Jeddah – Milan Malpensa 2 weekly

Jeddah – Multan 7 weekly

Jeddah – Mumbai 7 weekly

Jeddah – Munich 3 weekly

Jeddah – Muscat 4 weekly

Jeddah – Nairobi 4 weekly

Jeddah – New York JFK 4 weekly

Jeddah – Oran 1 weekly

Jeddah – Paris CDG 7 weekly

Jeddah – Peshawar 3 weekly

Jeddah – Rome 2 weekly

Jeddah – Sharm el Sheikh 5 weekly

Jeddah – Singapore 4 weekly

Jeddah – Surabaya 6 weekly

Jeddah – Tunis 4 weekly

Jeddah – Vienna 4 weekly

Jeddah – Washington Dulles 3 weekly

Madinah – Algiers 2 weekly

Madinah – Ankara 1 weekly

Madinah – Borg el Arab 3 weekly

Madinah – Cairo 6 weekly

Madinah – Constantine 1 weekly

Madinah – Dubai 7 weekly

Madinah – Islamabad 1 weekly

Madinah – Istanbul 6 weekly

Madinah – Jakarta 4 weekly

Madinah – Karachi 1 weekly

Madinah – Kuala Lumpur 3 weekly

Madinah – Kuwait City 1 weekly

Madinah – Lahore 2 weekly

Madinah – Mumbai 1 weekly

Riyadh – Abu Dhabi 7 weekly

Riyadh – Addis Ababa 3 weekly

Riyadh – Amman 12 weekly

Riyadh – Bahrain 5 weekly

Riyadh – Bangalore 2 weekly

Riyadh – Beirut 7 weekly

Riyadh – Borg el Arab 5 weekly

Riyadh – Cairo 17 weekly

Riyadh – Casablanca 3 weekly

Riyadh – Chennai 1 weekly

Riyadh – Delhi 5 weekly

Riyadh – Dhaka 7 weekly

Riyadh – Dubai 42 weekly

Riyadh – Frankfurt 2 weekly

Riyadh – Geneva 3 weekly

Riyadh – Hyderabad 3 weekly

Riyadh – Islamabad 3 weekly

Riyadh – Istanbul 7 weekly

Riyadh – Jakarta 3 weekly

Riyadh – Karachi 4 weekly

Riyadh – Khartoum 5 weekly

Riyadh – Kochi 2 weekly

Riyadh – Kozhikode 3 weekly

Riyadh – Kuala Lumpur 4 weekly

Riyadh – Kuwait City 14 weekly

Riyadh – Lahore 2 weekly

Riyadh – London Heathrow 7 weekly

Riyadh – Lucknow 3 weekly

Riyadh – Manila 7 weekly

Riyadh – Milan Malpensa 2 weekly

Riyadh – Mumbai 4 weekly

Riyadh – Munich 2 weekly

Riyadh – New York JFK 3 weekly

Riyadh – Paris CDG 7 weekly

Riyadh – Peshawar 3 weekly

Riyadh – Rome 3 weekly

Riyadh – Sharm el Sheikh 5 weekly

Riyadh – Washington Dulles 4 weekly

flynas

Abha – Khartoum 2 weekly

Dammam – Cairo 6 weekly

Dammam – Khartoum 3 weekly

Dammam – Lahore 4 weekly

Dammam – Lucknow 4 weekly

Jeddah – Amman 3 weekly

Jeddah – Cairo 16 weekly

Jeddah – Dubai 7 weekly

Jeddah – Istanbul Sabiha Gokcen 3 weekly

Jeddah – Karachi 4 weekly

Jeddah – Khartoum 6 weekly

Madinah – Khartoum 1 weekly

Riyadh – Amman 9 weekly

Riyadh – Cairo 21 weekly

Riyadh – Delhi 7 weekly

Riyadh – Dubai 27 weekly

Riyadh – Hatayy 2 weekly

Riyadh – Hyderabad 4 weekly

Riyadh – Islamabad 4 weekly

Riyadh – Istanbul Sabiha Gokcen 4 weekly

Riyadh – Khartoum 7 weekly

Riyadh – Kozhikode 3 weekly

Riyadh – Kuwait City 4 weekly

Riyadh – Lahore 4 weekly

Riyadh – Lucknow 3 weekly

Riyadh – Tbilisi 1 weekly

Saudi Gulf Airlines

Dammam – Islamabad 1 weekly

Dammam – Sialkot 1 weekly

Riyadh – Amman 4 weekly

Riyadh – Cairo 1 weekly

Riyadh – Dubai 2 weekly