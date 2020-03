Cebu Pacific / cebgo suspends operation 19MAR20 – 14APR20

Cebu Pacific and cebgo has announced it will be cancelling all service, for travel between 19MAR20 and 14APR20. The airline originally planned to cancel all domestic flights during this period, however the airline will expand the cancellation to international flights.



Following flights are impacted as a result of cancellation. Operational frequency listed is for the week of 15MAR20, based on 15MAR20 OAG schedules.

Cebu Pacific (1796 domestic flights and 286 international flights in total)

Bacolod – Clark 7 weekly

Bacolod – Cebu 14

Bacolod – Davao 3

Bacolod – Manila 54

Butuan – Manial 28

Cagayan de Oro – Cebu 8

Cagayan de Oro – Ilo Ilo 3

Cagayan de Oro – Manila 54

Caticlan – Cebu 14

Caticlan – Clark 7

Caticlan – Manila 35

Cauayan – Manila 7

Cebu – Clark 21

Cebu – Davao 29

Cebu – General Santos 10

Cebu – Ilo Ilo 14

Cebu – Manila 98

Cebu – Puerto Princesa 12

Cebu – Singapore 3

Cebu – Tokyo Narita 7

Cebu – Zamboanga 4

Clark – Davao 7

Clark – Ilo Ilo 7

Clark – Panglao 1

Clark – Puerto Princesa 4

Clark – Singapore 3

Clark – Tokyo Narita 4

Cotabato – Manila 11

Davao – Ilo Ilo 7

Davao – Manila 54

Davao – Panglao 4

Davao – Singapore 2

Davao – Zamboanga 9

Dipolog – Manila 12

Dumaguete – Manila 28

General Santos – Ilo Ilo 3

General Santos – Manila 33

Ilo Ilo – Manila 54

Ilo Ilo – Puerto Princesa 7

Ilo Ilo – Singapore 2

Kalibo – Manila 6

Legaspi – Manila 21

Manila – Bandar Seri Begawan 3

Manila – Bangkok 14

Manila – Denpasar 7

Manila – Dubai 7

Manila – Fukuoka 5

Manila – Hanoi 7

Manila – Ho Chi Minh City 10

Manila – Jakarta 7

Manila – Kota Kinabalu 3

Manila – Kuala Lumpur 5

Manila – Melbourne 3

Manila – Nagoya 7

Manila – Osaka Kansai 7

Manila – Ozamiz 9

Manila – Pagadian 10

Manila – Panglao 35

Manila – Puerto Princesa 47

Manila – Roxas 16

Manila – Singapore 14

Manila – Sydney 4

Manila – Tacloban 33

Manila – Taipei Taoyuan 5

Manila – Tokyo Narita 14

Manila – Tuguegarao 14

Manila – Virac 4

Manila – Zamboanga 30

Zamboanga – Tawi Tawi 10

cebgo (550 flights)

Bacolod – Cebu 5 weekly

Basco – Manila 7

Busuanga – Cebu 10

Busuanga – Manila 28

Butuan – Cebu 14

Cagayan de Oro – Cebu 14

Cagayan de Oro – avao 7

Cagayan de Oro – Dumaguete 4

Cagayan de Oro – Panglao 3

Calbayog – Cebu 3

Camiguin – Cebu 7

Caticlan – Manila 14

Cebu – Del Carmen 14

Cebu – Dipolog 7

Cebu – Dumaguete 19

Cebu – Ilo Ilo 5

Cebu – Legaspi 7

Cebu – Ozamiz 10

Cebu – Pagadian 4

Cebu – Surigao 7

Cebu – Tacloban 14

Cebu – Zamboanga 4

Cotabato – Zamboanga 4

Del Carmen – Manila 14

Kalibo – Manila 7

Legaspi – Manila 14

Manila – Marinduque 3

Manila – Masbate 7

Manila – Naga 11

Manila – San Jose 5

Manila – Tablas 3