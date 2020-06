Pakistan International Airlines July 2020 Preliminary International service as of 21JUN20

Pakistan International Airlines since 20JUN20 gradually resumed regular International service, as Pakistan lifted flight restrictions. Based on 21JUN20 OAG schedules listing, the airline’s preliminary International operation for July 2020 as follows.



Operational frequencies and traffic rights may be impacted by various travel restrictions. Further changes to this preliminary listing remains highly possible.



Faisalabad – Dubai 2 weekly A320

Islamabad – Abu Dhabi 3 weekly A320

Islamabad – Birmingham 2 weekly 777-200ER

Islamabad – Dammam 2 weekly A320

Islamabad – Doha 1 weekly A320

Islamabad – Dubai 7 weekly A320

Islamabad – Jeddah 2 weekly 777-200ER/-300ER

Islamabad – Kabul 2 weekly A320

Islamabad – Kuala Lumpur 2 weekly 777-200ER

Islamabad – London Heathrow 3 weekly 777-200ER

Islamabad – Madinah 1 weekly A320

Islamabad – Manchester 4 weekly 777-200ER/-200LR/-300ER

Islamabad – Muscat 1 weekly A320

Islamabad – Oslo 1 weekly 777-300ER

Islamabad – Paris CDG 1 weekly 777-200ER

Islamabad – Riyadh 1 weekly 777-200ER

Islamabad – Toronto 1 weekly 777-200LR

Karachi – Dubai 5 weekly A320

Karachi – Jeddah 3 weekly A320

Karachi – Madinah 1 weekly A320

Karachi – Toronto 1 weekly 777-200LR (from 12JUL20)

Lahore – Abu Dhabi 2 weekly A320

Lahore – Barcelona 1 weekly 777-300ER

Lahore – Dammam 2 weekly A320

Lahore – Dubai 6 weekly A320

Lahore – Jeddah 2 weekly 777-300ER

Lahore – London Heathrow 2 weekly 777-200ER

Lahore – Madinah 1 weekly A320

Lahore – Manchester 1 weekly 777-300ER

Lahore – Milan Malpensa 1 weekly 777-200ER

Lahore – Muscat 1 weekly A320

Lahore – Paris CDG 1 weekly 777-200ER

Lahore – Riyadh 1 weekly 777-300ER

Lahore – Toronto 1 weekly 777-200LR

Multan – Dubai 3 weekly A320

Multan – Jeddah 2 weekly 777-300ER

Multan – Madinah 1 weekly A320

Multan – Sharjah 3 weekly A320

Peshawar – Abu Dhabi 4 weekly A320

Peshawar – Al Ain 2 weekly A320

Peshawar – Doha 2 weekly A320

Peshawar – Dubai 4 weekly A320

Peshawar – Muscat 1 weekly A320

Peshawar – Riyadh 2 weekly 777-200ER

Peshawar – Sharjah 2 weekly A320

Sialkot – Muscat 2 weekly A320

Sialkot – Sharjah 2 weekly A320