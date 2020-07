Turkish Airlines July 2020 Inter-continental operations as of 1000GMT 30JUN20

Turkish Airlines in the last few days further adjusted planned operation for July 2020, as the airline modifies Inter-continental/long-haul operation. As of 1000GMT 30JUN20, planned July operation as follows.



Various travel restrictions will impact the airline’s planning, as well as passenger traffic rights.



Istanbul – Accra eff 17JUL20 3 weekly 737-900ER/A330-200

Istanbul – Addis Ababa eff 13JUL20 3 weekly 737-800

Istanbul – Algiers eff 15JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Almaty eff 04JUL20 5 weekly 787-9

Istanbul – Amman eff 15JUL20 7 weekly A330-300

Istanbul – Ashgabad eff 22JUL20 3 weekly A321

Istanbul – Baghdad eff 16JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Bahrain eff 17JUL20 3 weekly A321

Istanbul – Bamako – Niamey – Istanbul eff 23JUL20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Bangkok eff 18JUL20 2 weekly 787-9

Istanbul – Beirut eff 02JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Bishkek eff 18JUL20 4 weekly 737-800/-900ER (Previous plan: 3 weekly from 23JUN20)

Istanbul – Cairo eff 01JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Casablanca eff 15JUL20 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Chicago O’Hare 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Delhi eff 16JUL20 4 weekly 787-9 (Previous plan: eff 01JUL20)

Istanbul – Dhaka eff 02JUL20 3 weekly 787-9

Istanbul – Djibouti – Mogadishu eff 17JUL20 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Doha 5 weekly A321/330-300

Istanbul – Dubai eff 01JUL20 7 weekly 777-300ER (11 weekly from 13JUL20)

Istanbul – Dushanbe eff 01JUL20 2 weekly A321

Istanbul – Erbil eff 16JUL20 7 weekly A321

Istanbul – Guangzhou eff 11JUL20 1 weekly 777-300ER

Istanbul – Hong Kong 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Houston eff 26JUL20 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Islamabad eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER/787-9

Istanbul – Jakarta eff 04JUL20 2 weekly 787-9

Istanbul – Jeddah eff 16JUL20 5 weekly A321

Istanbul – Kabul 4 weekly A330-300

Istanbul – Karachi eff 01JUL20 4 weekly 777-300ER/787-9

Istanbul – Khartoum eff 13JUL20 4 weekly A321 (Previous plan: eff 01JUL20)

Istanbul – Kinshasa – Libreville – Istanbul eff 17JUL20 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Kuala Lumpur eff 18JUL20 2 weekly 787-9

Istanbul – Lahore eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER/787-9

Istanbul – Los Angeles 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Manila eff 18JUL20 2 weekly 787-9

Istanbul – Mazar-I-Sharif eff 10JUL20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Miami 3 weekly 787-9

Istanbul – Montreal eff 15JUL20 3 weekly A330-300

Istanbul – Mumbai eff 16JUL20 4 weekly 787-9 (Previous plan: eff 01JUL20)

Istanbul – Nairobi eff 10JUL20 3 weekly A330-300

Istanbul – New York JFK eff 10JUL20 3 weekly 777-300ER (Previous plan: 5 weekly from 01JUL20)

Istanbul – Niamey – Bamako – Istanbul eff 26JUL20 1 weekly

Istanbul – Nouakchott – Dakar – Istanbul eff 22JUL20 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Nur-Sultan eff 01JUL20 3 weekly 737-800

Istanbul – Ouagadougou – Conakry eff 16JUL20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Ouagadougou – Freetown eff 19JUL20 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Riyadh eff 16JUL20 5 weekly A321

Istanbul – San Francisco eff 15JUL20 3 weekly 787-9

Istanbul – Seoul Incheon 2 weekly 787-9

Istanbul – Singapore eff 18JUL20 2 weekly 787-9

Istanbul – Tehran Imam Khomeini eff 16JUL20 7 weekly A321/330

Istanbul – Tel Aviv 6 weekly A321 (14 weekly from 15JUL20)

Istanbul – Tokyo Haneda eff 04JUL20 2 weekly 787-9

Istanbul – Toronto eff 01JUL20 3 weekly 787-9

Istanbul – Tunis eff 05JUL20 2 weekly A321 (4 weekly from 13JUL20)

Istanbul – Washington Dulles 3 weekly 777-300ER