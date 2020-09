Pakistan International Sep 2020 International network as of 30AUG20

Pakistan International Airlines during the month of September 2020 plans to operate following International service, based on OAG schedules listing as of 30AUG20. Due to various travel restrictions, limitation on flight bookings on certain routes may occur, while last minute changes remain highly possible.



Faisalabad – Dubai 3 weekly A320

Islamabad – Abu Dhabi 7 weekly A320

Islamabad – Dammam 3 weekly 777-200ER

Islamabad – Doha 1 weekly A320

Islamabad – Dubai 7 weekly A320/777

Islamabad – Jeddah 3 weekly A320/777

Islamabad – Kabul 3 weekly A320

Islamabad – Kuala Lumpur 2 weekly 777-200ER/-300ER

Islamabad – Madinah 2 weekly A320/777

Islamabad – Manchester 1 weekly A330-300

Islamabad – Muscat 2 weekly A320

Islamabad – Riyadh 1 weekly 777-300ER

Islamabad – Sharjah 6 weekly A320

Islamabad – Toronto 1 weekly 777-200LR

Karachi – Dubai 9 weekly A320/777

Karachi – Jeddah 1 weekly 777-200ER

Karachi – Madinah 1 weekly A320

Lahore – Abu Dhabi 3 weekly A320

Lahore – Bahrain eff 17SEP20 1 weekly A320

Lahore – Dammam 1 weekly A320

Lahore – Dubai 7 weekly A320/777

Lahore – Jeddah 2 weekly 777-200ER/-300ER

Lahore – Madinah eff 18SEP20 1 weekly A320

Lahore – Muscat 2 weekly A320

Lahore – Riyadh 2 weekly 777-200ER/-300ER

Lahore – Sharjah 2 weekly A320 (3 weekly from 20SEP20)

Lahore – Toronto 1 weekly 777-200LR

Multan – Dubai 3 weekly A320

Multan – Jeddah 2 weekly 777-200ER/-300ER

Multan – Madinah 1 weekly A320

Multan – Riyadh 1 weekly 777-200ER

Multan – Sharjah 3 weekly A320

Peshawar – Abu Dhabi 4 weekly A320

Peshawar – Al Ain 2 weekly A320

Peshawar – Doha 2 weekly A320

Peshawar – Dubai 7 weekly A320/777

Peshawar – Riyadh 3 weekly 777-200ER/-300ER

Peshawar – Sharjah 3 weekly A320

Sialkot – Dammam 1 weekly A320

Sialkot – Muscat 1 weekly A320

Sialkot – Riyadh 1 weekly A320

Sialkot – Sharjah 2 weekly A320