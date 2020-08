Qatar Airways Sep/Oct 2020 operations as of 04AUG20

Qatar Airways since last week gradually adjusted planned operation for the remainder of Northern summer season. As of 04AUG20, planned operation for the period of 01SEP20 – 24OCT20 as follows.



Note the carrier has filed changes on most routes, however scheduled update is incomplete on certain routes. Additional changes will be filed in the next few weeks, as various travel restrictions continue to impact operation, as well as passenger traffic rights on certain direction.



Doha – Addis Ababa 3 weekly A320

Doha – Ahmedabad 1 daily A320

Doha – Algiers 3 weekly 787-8

Doha – Amman 2 daily A320/777-300ER

Doha – Amritsar 1 daily A320

Doha – Amsterdam 1 daily A350-1000XWB (selected dates -900XWB)

Doha – Ankara 3 weekly A320

Doha – Athens 1 daily 787-8 (11 weekly from 01OCT20)

Doha – Baghdad 11 weekly A320

Doha – Baku 3 weekly A320

Doha – Bangalore 1 daily A350-1000XWB

Doha – Bangkok 2 daily 777-300ER (3 daily from 01OCT20)

Doha – Barcelona 10 weekly A350-900XWB

Doha – Basra 1 daily A320

Doha – Beirut 2 daily 777/787/A320

Doha – Belgrade 4 weekly A320

Doha – Berlin Tegel 5 weekly 787-8

Doha – Boston 1 daily A350-900XWB

Doha – Brisbane – Auckland 3 weekly A350-1000XWB

Doha – Brussels 4 weekly 787-8

Doha – Bucharest – Sofia 4 weekly A320

Doha – Budapest 4 weekly 787-8

Doha – Cape Town 10 weekly 787-8/A350-900XWB

Doha – Casablanca 3 weekly 787-8

Doha – Cebu 3 weekly 777-300ER

Doha – Chennai 1 daily A350-900XWB

Doha – Chicago O’Hare 1 daily A350-1000XWB

Doha – Colombo 2 daily A350-900XWB/777-300ER

Doha – Copenhagen 1 daily A350-900XWB (787/A350 from 01OCT20)

Doha – Dallas/Ft. Worth 1 daily A350-1000XWB

Doha – Dar es Salaam – Zanzibar 4 weekly 787-8

Doha – Delhi 2 daily A350-900XWB/787-8

Doha – Denpasar 3 daily 787-8/777-300ER

Doha – Dhaka 4 daily 777-300ER/A330-300

Doha – Djibouti 3 weekly A320

Doha – Dublin 3 weekly 787-8 (4 weekly from 02OCT20)

Doha – Edinburgh 3 weekly 787-8 (4 weekly from 01OCT20)

Doha – Entebbe – Kigali eff 02OCT20 3 weekly 787-8

Doha – Erbil 2 daily A320

Doha – Frankfurt 2 daily 777-300ER (777/A350-900XWB from 01OCT20)

Doha – Geneva eff 02OCT20 3 weekly 787-8

Doha – Goa 1 daily A320

Doha – Guangzhou 1 weekly 777-300ER

Doha – Hanoi 2 daily A350-900XWB/787-8

Doha – Helsinki 3 weekly A350-900XWB

Doha – Ho Chi Minh City 2 daily 787-8/A350-900XWB

Doha – Hong Kong 2 daily 777-300ER/A350-900XWB

Doha – Hyderabad 1 daily 787-8

Doha – Isfahan 2 weekly A320

Doha – Islamabad 2 daily various aircraft

Doha – Istanbul 2 daily 777-300ER

Doha – Istanbul Sabiha Gokcen 1 daily A320

Doha – Jakarta 3 daily A350-900XWB

Doha – Johannesburg 14 weekly A350-900XWB

Doha – Johannesburg – Durban 4 weekly A350-900XWB

Doha – Karachi 2 daily 787-8/777-300ER (777/A320 from 01OCT20)

Doha – Kathmandu 2 daily 787-8

Doha – Kigali 3 weekly until 29SEP20

Doha – Kilimanjaro – Dar es Salaam 3 weekly 787-8

Doha – Kochi 1 daily A350-900XWB

Doha – Kolkata 1 daily 787-8

Doha – Kozhikode 1 daily A320

Doha – Kuala Lumpur 2 daily 777-300ER

Doha – Kuwait City 2 daily various aircraft

Doha – Lahore 2 daily 777-200LR/A350-900XWB

Doha – Larnaca 3 weekly A320

Doha – Lisbon 4 weekly 787-8 (11 weekly from 01OCT20)

Doha – London Heathrow 31 weekly A350-900XWB/-1000XWB

Doha – Los Angeles 1 daily A350-1000XWB

Doha – Luanda eff 14OCT20 4 weekly 787-8

Doha – Madrid 1 daily A350-900XWB

Doha – Mahe Island 1 flight scheduled on 01SEP20 with 777-200LR, 3 weekly A319 from 01OCT20

Doha – Male 1 daily A320/350

Doha – Manchester 2 daily 787-8

Doha – Manila 18 weekly 777-300ER

Doha – Maputo 5 weekly 787-8

Doha – Mashhad 1 daily A320

Doha – Melbourne 1 daily A350-1000XWB

Doha – Milan Malpensa 12 weekly A350-900XWB/7777-300ER (2 daily 777-300ER from 01OCT20)

Doha – Montreal 4 weekly A350-900XWB

Doha – Moscow Domodedovo 1 daily 787-8

Doha – Mumbai 1 daily 777-300ER

Doha – Munich 10 weekly A350-900XWB

Doha – Muscat eff 03SEP20 3 daily A320/350-1000XWB (7 daily various aircraft from 01OCT20)

Doha – Nagpur 4 weekly A320

Doha – Nairobi 2 daily 787-8

Doha – Najaf 1 daily A320

Doha – New York JFK 10 weekly 777-300ER (A350-900XWB from 01OCT20)

Doha – Oslo 1 daily A350-900XWB

Doha – Paris CDG 2 daily 777-300ER

Doha – Perth 4 weekly A350-1000XWB (selected dates -900XWB)

Doha – Phuket 1 daily 787-8 (2 daily from 01OCT20)

Doha – Prague 3 weekly 787-8

Doha – Rome 9 weekly A350-900XWB (2 daily from 01OCT20)

Doha – St. Petersburg 3 weekly A320

Doha – Salalah 4 weekly A320

Doha – Sao Paulo Guarulhos 1 daily A350-1000XWB

Doha – Seoul Incheon 1 daily 777-300ER

Doha – Shiraz 1 daily A320

Doha – Singapore 3 daily A350-900XWB/-1000XWB

Doha – Sohar eff 04SEP20 4 weekly A320

Doha – Stockholm Arlanda 1 daily A350-900XWB (A350/787-8 from 01OCT20)

Doha – Sulaymaniyah 5 weekly A320 (1 daily from 01OCT20)

Doha – Sydney 1 daily A350-1000XWB

Doha – Tbilisi 3 weekly A320

Doha – Tehran Imam Khomeini 20 weekly various aircraft

Doha – Thiruvananthapuram 1 daily A320

Doha – Tokyo Narita 1 daily 777-300ER

Doha – Tunis 3 weekly 787-8

Doha – Vienna 5 weekly 787-8

Doha – Warsaw 4 weekly 787-8 (A320 from 02OCT20)

Doha – Washington Dulles 1 daily A350-900XWB

Doha – Windhoek eff 01OCT20 3 weekly 787-8

Doha – Yerevan 5 weekly A320

Doha – Zagreb 3 weekly A320

Doha – Zurich 10 weekly A350-900XWB