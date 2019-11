BRA network expansion in S20

Swedish carrier BRA (Braathens Regional Airlines) this week announced the addition of 5 new routes, on board ATR72 aircraft. Planned new routes include the following.



Gothenburg – Berlin Tegel eff 30MAR20 6 weekly ATR72

TF3970 GOT0745 – 0920TXL AT7 5

TF3972 GOT0935 – 1110TXL AT7 x567

TF3974 GOT1215 – 1350TXL AT7 7



TF3971 TXL1010 – 1145GOT AT7 5

TF3973 TXL1200 – 1335GOT AT7 x567

TF3975 TXL1425 – 1600GOT AT7 7



Malmo – Berlin Tegel eff 02APR20 2 weekly ATR72

TF3980 MMX1110 – 1210TXL AT7 4

TF3980 MMX1130 – 1230TXL AT7 7



TF3981 TXL1300 – 1400MMX AT7 4

TF3981 TXL1320 – 1420MMX AT7 7



Stockholm Bromma – Oslo Torp eff 30MAR20 9 weekly ATR72

TF3304 BMA1425 – 1540TRF AT7 x167

TF3306 BMA1700 – 1815TRF AT7 1

TF3306 BMA1730 – 1845TRF AT7 x167



TF3305 TRF1600 – 1715BMA AT7 x167

TF3307 TRF1840 – 1955BMA AT7 1

TF3307 TRF1910 – 2025BA AT7 x167



Stockholm Bromma – Riga eff 29MAR20 6 weekly ATR72

TF3963 BMA1115 – 1325RIX AT7 x67

TF3965 BMA1325 – 1540RIX AT7 7



TF3964 RIX1350 – 1405BMA AT7 x67

TF3966 RIX1610 – 1625BMA AT7 7



Stockholm Bromma – Tallinn eff 29MAR20 6 weekly ATR72

TF3955 BMA1115 – 1325TLL AT7 x67

TF3955 BMA1650 – 1900TLL AT7 7



TF3956 TLL1350 – 1400BMA AT7 x67

TF3956 TLL1930 – 1940BMA AT7 7



Operational schedules for all routes above will see variation between late-June and early-August 2020.